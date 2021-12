„Musí Lipavského jmenovat. Nemusí. Musí! Nemusí!“ Schillerová s Bartošem u jednoho stolu. Nevídaná přestřelka

V první hodině Partie na CNN Prima News se střetli končící ministryně financí za ANO Alena Schillerová a pravděpodobný budoucí ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Hned v úvodu se pořádně pohádali kvůli prezidentu Zemanovi. Zatímco Schillerová trvala na tom, že Zeman nemusí jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí, pokud nechce, Bartoš to viděl opačně. A Schillerová začala pálit do celé koalice pěti stran.

Moderátorka Terezie Tománková celou debatu zahájila sporem o jmenování piráta Jana Lipavského ministrem zahraničí. A Bartoš se rozjel.

„Já jsem přesvědčen, že právem odmítnout kandidáta na ministra, kterého navrhuje premiér, prezident nedisponuje. A mě ta páteční zpráva z Hradu překvapila, protože jsem očekával, že celé to kolečko skončí až v pondělí po setkání pana premiéra s panem prezidentem,“ pravil Bartoš.

„Ty důvody, které jsem ve finále četl, jsou naprosto smyšlené. Ty důvody jsou nesmysl. Prezident může mít nějaké důvody, pro které někoho nejmenuje, třeba když je někdo stíhán v nějaké kauze, ale toto podle mého nejsou ty důvody, aby někoho nejmenoval,“ zaznělo od Bartoše. „Já stále věřím, že prezident Zeman jmenuje tu vládu jako celek. A pokud se tak nestane, tak tu jsou právní cesty, což je i ta kompetenční žaloba. Ale já stále věřím, že pan prezident dodrží Ústavu a že jmenuje vládu včetně Jana Lipavského,“ zdůraznil Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec

Schillerová Bartošovi oponovala, že prezident Lipavského ministrem jmenovat nemusí a může se přitom opřít o právní názory jiných právníků, např. profesora Aleše Gerlocha. Nebo podle exministra zahraničí lidové strany Cyrila Svobody, ani podle něho prezident nemusí jmenovat každého. „Je to politický spor a teď je úkolem pana premiéra Fialy, aby prezidenta přesvědčil,“ zaznělo od Schillerové. Uznala, že Miloš Zeman jako premiér tvrdil, že tehdejší prezident Václav Havel nemá co mluvit do složení vlády, ale jedním dechem přidala tradiční Zemanovu repliku. „Já vám na to odpovím slovy prezidenta Zemana: ‚jen blbec nemění své názory‘,“ uvedla Schillerová.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

Jan Lipavský Piráti





Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 5% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 13932 lidí

Podle Schillerové je třeba, aby nová vláda vznikla co nejrychleji – proto by měl premiér Fiala najít řešení. „Zítra se stejně nedozvíme nic jiného, než že ta vláda vznikne, a vznikne bez Jana Lipavského,“ zaznělo od Schillerové.

Také podle Bartoše by měla vláda vzniknout co nejrychleji, což ovšem znamená, že by měl prezident Zeman přestat brzdit vznik vlády a měl by jmenovat vládu jako celek, tedy i s Janem Lipavským. A vše by se vyřešilo. „Tato vláda byla připravena převzít odpovědnost už téměř před měsícem,“ připomněl Bartoš fakt, že jmenování vlády brzdil Miloš Zeman, nikoli členové koalice.

Alena Schillerová zopakovala, že prezident má právo dělat to, co dělal. „Nikdy je (kandidáty na ministry) neviděl, nic o nich neví, musel si to nastudovat. A já jsem si přečetla ty komentáře v tisku, kdy ti jednotliví navržení ministři říkali, že to bylo náročné, že se pan prezident v tématech orientoval. A vše bylo rychlé,“ uvedla Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády v demisi

Bartoš však také trval na svém a zdůrazňoval, že za Lipavským stojí budoucí koalice jako celek.

Schillerová okamžitě do Bartoše rýpla: „Pevnost té koalice se ukázala po volbách, kdy se ukázalo, že ta koalice příliš pevná není, teď myslím koalici Pirátů a STAN.“

Fotogalerie: - Fiala jmenován premiérem

Moderátorka poté zaměřila debatu na téma covid.

Schillerová hned zdůraznila,. že ANO v budoucnu nebude politizovat covid, jak to z jejího pohledu dělala dnešní opozice, budoucí vláda. Trvala např. na tom, že budoucí vláda hází odcházející vládě klacky pod nohy ve věci povinného očkování. „Nám nepomáhá, když kandidát na ministra zdravotnictví (profesor Vlastimil Válek z TOP 09) vyjde před bránu lánského zámku a řekne, že povinné očkování zruší,“ rozčilovala se.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec

Bartoš kontroval, že stávající vláda tradičně, opět před volbami, novou covidovou vlnu moc neřešila a teď se to snaží dohnat povinným očkováním. To podle Bartoše budoucí vláda opravdu odmítá, protože je přesvědčena, že stále existují další cesty, jak občany k vakcinaci přesvědčit.

