„Musíme dohonit okolní svět.“ A proto podle Kupky půjdou na dopravu biliony

MONITORING Nemáme dokončenou základní dálniční síť. To není normální, musíme dohonit okolní svět, řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v pořadu Interview ČT24. Součástí strategie jeho resortu je i dobudování kompletní dálniční sítě do roku 2033. Přiblížil, co zhruba obnáší investice ve výši pěti bilionů na dopravu do poloviny století. Obrovské investice do dopravní infrastruktury chce lidem vysvětlovat, aby chápali, že jsou nutné.

Stát bude na dopravní infrastrukturu do roku 2050 potřebovat 5,1 bilionu korun. Z toho v příštích deseti letech půjde o 2,8 bilionu korun v cenách roku 2022. V průměru bude potřeba zajistit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 182 miliard korun ročně.

Za těmito částkami jsou podle ministra Kupky odvedená práce a „konkrétní věci, které naší zemí scházejí k tomu, aby splatila historický infrastrukturní dluh,“ řekl v pořadu Interview ČT24.

Pro zajímavost, první dálnice D1 se naplno začala stavět v roce 1967, ale stále není celá dokončená. „To není normální, že nemáme dokončenou základní dálniční síť. Naši sousedi to stihli rychleji. A mimochodem, to také znamená, že jim rychleji roste HDP a další ekonomické aktivity se v té zemi mohou rozvíjet rychleji,“ zdůraznil šéf resortu dopravy.

„Pro nás je to domácí úkol, který musíme splatit,“ doplnil. „Jaké dálnice chybí, to je zjevné. Pořád nám schází D35, která je tou jedinou alternativou vzhledem k přetížené D1, severní spojení západu a východu země. Ale schází nám také dopojení dálniční na jednotlivé hranice, tedy spojnice mezi Brnem a Vídni. A D11 od Prahy do Polska. A taky od Prahy na jih Čech, aby bylo možné dojet po dálnici do Budějovic a dál na česko–rakouskou hranici,“ připomněl Kupka.

„V případě D3 je už EIA hotova, ladí se vodovodní převaděč, který by zároveň v tom území vyřešil celou řadu problémů. A podobné je to i s pražským okruhem, který je další prioritní klíčovou stavbou Pro celý ten sever toho pražského okruhu teď probíhají opravdu intenzivní jednání a v letošním roce bychom rádi dovedli celou tu přípravu do fáze EIA. Ne, že bychom rádi, ale my ji tam dovedeme,“ prohlásil ministr Kupka.

„Letos nás čeká zveřejnění dokumentace kompletně pro celou tu severní část, tedy celkem pro tři stavby – od Ruzyně po Březiněves jsou dvě, a jedna pak od Březiněvsi po Satalice,“ doplnil. V současné době je v různých stadiích přípravy 900 staveb na silnicích, na železnici nebo na vodních cestách. Dopravní stavby jsou podle priorit a důležitosti rozdělené do 161 klastrů, tedy funkčních celků.

Kromě toho, že součástí strategie ministerstva je podle Kupky do roku 2033 dobudování kompletní dálniční sítě, chce se zaměřit na vysokorychlostní tratě. „Železnice musí nutně tvořit prioritu, protože musíme dohonit okolní svět,“ zdůraznil, že nyní jsou stávající železniční koridory přetížené. „A pokud chceme dostat, a to chceme, víc nákladní a osobní dopravy ze silnic na železnici, tak musíme vybudovat železnici v nové stopě. A pokud to máme dělat, mají to být vysokorychlostní tratě,“ pokračoval.

Podle jeho slov bude potřeba hodně vysvětlování směrem k veřejnosti. „Rozběhl se seriál diskusí s veřejností, aby se tohle podařilo vysvětlit, protože ten záměr i ten finanční rozsah je tak velký, že to nejde bez toho, aniž by veřejnost chápala, proč je to důležité, proč má smysl pro Českou republiku, investovat tolik peněz do dopravní infrastruktury. To vyžaduje prodiskutovat to s lidmi,“ poznamenal ministr dopravy.

Dále zmínil dobudování multimodálních koridorů v rámci evropské sítě TEN-T, zajištění dopravní dostupnosti regionů v rámci Česku s přihlédnutím ke specifickým potřebám konkrétních regionů.

Strategie modeluje finanční možnosti veřejných rozpočtů v oblasti dopravní infrastruktury na úrovni 300 miliard korun ročně, nicméně projekty do roku 2033 v některých letech vyžadují kumulovaně až 500 miliard korun. Vedle prostředků ze státního rozpočtu, evropských fondů a úvěrů od Evropské investiční banky (EIB) Kupkův resort počítá s větším zapojením soukromého kapitálu, s tzv. PPP projekty.

Mezi chystané PPP projekty patří na železnici například rychlodráha z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště, úsek Nemanice – Ševětín, modernizace trati Brno – Přerov, tzv. Moravské brány, a trať Modřice – Rakvice na jižní Moravě. V silniční síti se PPP chystá pro dálnici D4, úseky D35, severní části obchvatu Prahy nebo středočeské úseky D3.

