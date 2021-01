„Můžete se z toho zbláznit!“ Babiš kosil novináře. Chtěli krev

V Česku se spustil rezervační systém očkování proti koronaviru pro registraci lidí starších osmdesáti let. Po ranním spuštění měl však problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS. „Systém vypadl na pět minut, ale zkrátka to funguje. Můžete se zbláznit,“ omlouval premiér před novináři výpadky rezervačního systému na brífinku po jednání se starostou Prahy 1.

Podle jeho slov došlo ke krátkému výpadku, jelikož systém byl kvůli velkému zájmu přetížen. „My jsme rádi, že zájem je velký, budeme s tím pracovat, večer to vyhodnotíme. Ale znovu opakuji, je to velký nápor, a pokud operátoři nestíhají posílat SMSky a říkají, že je to jak na silvestra, tak je si třeba uvědomit situaci,“ zasmál se předseda vlády nad kritikou, že rezervační systém kolabuje.

Na PIN kódy k registraci pomocí SMS čekali žadatelé i více než deset minut. Potíže byly také s rezervací termínů pro očkování na konkrétní místo. Přesto byly volné termíny vyčerpány zhruba za hodinu.

Premiér však výpadek omluvil se slovy: „Vypadl systém na pět minut! Tak samozřejmě já chápu, že novináři hned sdělují tyhle informace. Ale... zkrátka to funguje,“ uvedl na tiskové konferenci ministerský předseda. Ve vyjádření pro Mladou frontu Dnes sdělil: „Všichni se z toho můžete zbláznit. Ale to bylo ve chvíli enormního zájmu. Jinak registrace běží pořád dál.“

„Jsem přesvědčen o tom, že to zvládneme. Rezervace musíme naplánovat. Preferuji udělat maximum pro to, abychom seniorům, kteří se hlásí, dali preferenci už jen tím, že by nemocnice o týden posunuly druhé očkování svých zdravotníků,“ pokračoval premiér.

Ohledně druhé dávky vakcíny se prý Babiš domluvil s ministrem zdravotnictví, že není potřeba zdravotníky očkovat 21. den, ale stačí až den 28. „Získal by se tím prostor, abychom začali ještě víc očkovat seniory nad osmdesát let,“ přiblížil premiér s dovětkem, že podle odborníků „je to v pohodě“.

„V této chvíli jsou otázky? Proč je v systému v tuto chvíli 65 tisíc registrací a 3 tisíce rezervací. No proč? Protože jsme zkrátka požádali očkovací centra, aby nahlásila doběhy zdravotníků a domovů pro seniory,“ podotkl předseda vlády.

Nezapomněl připomenout, že dodávky vakcín si sám hlídá a stejně tak si hlídá i to, kolik lidí už je naočkováno. „Protože Evropská komise se nás pořád ptá, kolik jsme jich naočkovali. Je to velká výzva, děkuji všem, kteří se na tom podílejí. Spolupracujeme velmi dobře, uděláme maximum pro to, abychom nejohroženější skupinu našich spoluobčanů co nejdříve naočkovali,“ ujistil opakovaně premiér na závěr.

