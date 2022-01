„Na to není omluva. Nenávistný akt!“ Klaus skoncoval s Vystrčilem. A přidal Fischera

reklama

„Jsem strašlivě uražen tím, že prezident Zeman vyklidil bojiště na 1. ledna. Standardní prezidentský projev u nás, celé generace to tak měly spojeny... Když jsem přišel do prezidentské úřadovny, by mě ani ve snu nenapadlo vůbec být tak drzý a tak se rouhat, a tak si troufat popírat nějaké tradice, že bych se zřeknul novoročního projevu. Takže ten novoroční projev jsem deset let považoval za jeden z vrcholů prezidentské funkce, ale samozřejmě šlo o projev, ne o mé povídání. Takže to vyklizení toho prostoru – já myslím, že je před závorkou a komentovat to, jestli ten řekl chytřejší nebo hloupější větu než ten druhý, to já prostě nevím; ale to, že prezident Zeman vyklidil ten prostor toho prvního ve třináct hodin, pro mě svatou věc...“ rozohnil se Klaus nad tím, že prezident Miloš Zeman neměl projev na Nový rok. Místo toho letos promluvili šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS), Klaus však jejich projevy hodnotit nechtěl, neb je dle svých slov nesledoval.

O projevech šéfa Senátu Vystrčila však přesto pohovořil. „Myslím, že jeho projevy jsou prázdné, chtěné, násilné, vyumělkované. Určitě napsané někým jiným a tak dále. Nemá cenu to komentovat,“ dodal Klaus.

„Když jsme u pana předsedy Senátu, v okamžiku, kdy prezident Zeman ležel v nemocnici, takové ty první dny, a hovořilo se o aktivaci článku 66 tuším, zazněly nejrůznější názory z úst zejména těch senátorů a hlavně předsedy Senátu, patří k jakémusi dobrému tónu, nebo k povinnostem se za to třeba omluvit, nebo to dodatečně vysvětlit?“ zeptal se Xaver Veselý Klause.

„Já si myslím, že když udělal takovou promyšlenou, svévolnou, záměrnou věc, tak já na rozdíl od většiny lidí odmítám, aby vůči takové věci mohla být omluva. To je prostě neomluvitelné a omluva je faleš. Omluva je naprosto evidentní zjevná faleš, já myslím, že omluvit se můžu za šlápnutí někomu v nacpané tramvaji, když prudce zabrzdí, na nohu, to jsem nechtěl a to jsem možná se nedostatečně držel, takže nějaká míra viny moje je. Ale přeci to, co udělali senátoři v čele s panem Fischerem a Vystrčilem třeba, to není k omlouvání se. To byl přeci záměrný politický nenávistný, lidsky nenávistný akt, a to není možné prozřít, to jsou dospělí pánové!“ sdělil Klaus.

„Krizové situace se uměle vytvářejí, jsou uměle vytvářeny. Ty nespadnou z nebe, není to pouhá shoda okolností, která nikoho nenapadla. Některé ty krizové situace jsou uměle vytvářeny, protože ty umožňují chaos, paniku, nejasné vidění kontur problému, prostě posun myšlení. No a jedna z těch cest, která v historii lidstva vždy vedla k chaosu a vždy vedla k ožebračení spousty lidí a k radikalizaci veřejnosti – jedna z nich je inflace. A k té inflaci se nejlépe dobéřeme, když budeme vytvářet obří deficity státního rozpočtu a když budeme tisknout peníze, jak se to děje víc v eurozóně, naštěstí, než u nás,“ připomněl Klaus.

„Záměr ‚zelených‘ světa, spojených všech barev a já nevím čeho, tak prostě ‚zelení‘ říkají: Nejezděte auty, choďte pěšky, nejezděte na kole. To je základní ideologie dnešní doby, nebo ji nevnímáte, nečtete ji? Neslyšíte ji?“ ptal se Xavera Veselého Klaus, když došlo na Green Deal. „Já tomu nemůžu uvěřit...“ podotkl Xaver Veselý. „To je falešný optimismus,“ dodal Klaus.

Závěrem se vyjádřil k Jance Michailidu, kandidátce na šéfku Pirátů, jež o sobě uvedla, že je přesvědčením komunistkou. „Piráti jsou rudí od samého počátku. Umně to zakrývali a nedávali to najevo, zejména voličům. Takže pro mě to není žádné překvapení,“ sdělil exprezident Václav Klaus.

