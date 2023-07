„Návštěvě Zelenského nevelely české tajné služby. Spíš…“ Bobošíková vypustila tajemství

Moderátorka Jana Bobošíková byla hostem Tomáše Lukavce na jeho YouTube kanálu Zákony bohatství. Do jejího pořadu Aby bylo jasno se dle jejích slov politici mající zodpovědnost příliš nehrnou. Ze společnosti mizí diskuze, politici chodí pouze do médií, kde nebudou hnáni k zodpovědnosti. Ve veřejném prostoru se dle Bobošíkové spousta informací zamlčuje, zmínila proto nově navrhovanou hygienickou vyhlášku, podle které budou mimo jiné na školách zavedeny společné toalety pro kluky a holky. Při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského akci veleli spíše ukrajinské bezpečnostní složky. Policie může mít rozkazy k odlišnému chování k ukrajinským uprchlíkům a českým občanům.

„Řada hostů k nám chodit nechce,“ sdělila moderátorka Jana Bobošíková o svém pořadu Aby bylo jasno v rozhovoru s Tomášem Lukavcem na jeho YouTube kanálu Zákony bohatství. Do Aby bylo jasno jsou dle slov Bobošíkové zváni hosté z celého politického spektra. Jmenovala, že pozvánku dostal například poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil nebo bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Je to jejich právo, já tomu rozumím. Ale mě mrzí, že z médií i ze společnosti opravdu mizí diskuze. Politici chodí jen do médií, kde jim nebudou kladeny nepříjemné otázky. Kde jim nikdo nepůjde proti srsti, kde se jich nikdo nebude ptát fundovaným způsobem na to, proč dělají toto a toto. Kde je nikdo nepožene k zodpovědnosti za ty šílené útraty, které se nyní dějí, byť všichni politici hovoří o tom, že máme krizi,“ vysvětlila Bobošíková.

Pořad Aby bylo jasno, který moderuje společně s Hanou Lipovskou, je pro moderátorku mentální obranou, a považuje ho za cestu, jak co nejvíce občanům České republiky předat důležité informace, které jsou mnohdy zamlčovány. „Aby bylo jasno jsme začali dělat i proto, protože jsme věděli, kolik informací je ve veřejném prostoru, a jak se s těmi informacemi manipuluje v tom smyslu, že se zamlčují,“ sdělila Lukavcovi Bobošíková.

Lukavec Bobošíkové dále položil dotaz od jednoho z diváků, zda se Bobošíková chystá v příštích volbách kandidovat na prezidentku. Bobošíková připomněla, že si už kandidaturu jednou zkusila a lidé o její názory neměli zájem. „Já se prostě musím smířit bez jakékoliv ironie s tím, že občané chtějí na Pražském hradě člověka, který byl předsedou základní organizace KSČ. Člověka, který v podstatě celý život prochází tím: kam vítr, tam plášť,“ řekla na adresu současného prezidenta Petra Pavla. Dodala, že takovýto člověk ona není, a proto se nebude pouštět do marného boje o funkci.

Na Pražském hradě se dnes dle Bobošíkové dějí pouze věci, které jsou „v duchu doby“. Vrátila se i k návštěvě Hradu ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, která se konala 6. července. Bobošíková prozradila, že nejmenovaným zkušeným člověkem ze zpravodajských služeb jí bylo prozrazeno, že „se nemůžeme divit, když z Hradu byla vykázána ruská proti-putinovská novinářka, protože za návštěvy prezidenta Zelenského v podstatě té akci údajně až tak nevelely české tajné služby, spíš ty ukrajinské“. Kdyby prezident Petr Pavel chtěl doopravdy navázat na odkaz Václava Havla, nikdy by podle Bobošíkové tuto situaci nepřipustil.

Tématem rozhovoru se staly i nepokoje mezi romskou a ukrajinskou komunitou, které v některých městech České republiky vyústily až v protesty Romů. Podle Bobošíkové se určité napětí ve společnosti dalo očekávat, když do České republiky přišlo okolo 500 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Na místě podle ní je jiný přístup politiků k nastalé situaci, do lokalit, v nichž se konflikty vyskytují, by se měli jet podívat. „Mě se ta situace nelíbí, ale ještě méně se mi líbí, jak se k tomu staví naši politici. A hodit toto na zmocněnkyni za lidská práva považuji za zbabělé, protože ta neotevřela naši zemi běžencům,“ řekla Bobošíková rozhodně.

Do pořadu Aby bylo jasno navíc stále častěji volají lidé, kteří si stěžují na odlišné chování policie k deliktům spáchaným ukrajinskými uprchlíky a českými občany. „S tím se z telefonátů setkávám velmi často,“ uvedla, ale doplnila, že sama žije v Praze a s takovýmto chováním se nesetkala. Na situaci se však optala bývalého pracovníka BIS, který připustil, že s největší pravděpodobností se něco takového děje, přímý důkaz, že by policie k odlišnému chování dostala příkaz, pro to ale neexistuje. „Ten říkal, že ano, mohou být takové rozkazy pro policii. Nikdy se to nedozvíte, protože černé na bílém to nikdy nikdo neuvidí," uzavřela téma Bobošíková.

