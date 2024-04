„Ne, nebudete muset hulit.“ Scholz ubezpečoval Číňany

Během návštěvy Číny německý kancléř Olaf Scholz vysvětloval čínským studentům, jak je to s konzumací konopí v Německu vzhledem k jeho nedávné legalizaci. Někteří čínští studenti měli obavy, aby ho při svém nadcházejícím studiu v Berlíně také nemuseli užívat. Scholz je ujistil, že nemusejí – on sám ho doposud nikdy neměl. Vyjádřil se pak i ke svému účtu na sociální síti TikTok.

Německý kancléř Olaf Scholz (SPD) během své návštěvy Číny diskutoval na více než stoleté univerzitě Tongji se studenty, kteří nejenže mluví výborně německy, ale jsou také velmi dobře informováni o německé domácí politice.

Jeden ze studentů univerzity, který chce od září studovat v Berlíně, se obával nového zákona o konopí. Chtěl od kancléře vědět, na co má jako student v Berlíně pamatovat, „když nechce konopí vůbec vyzkoušet a nechce ohrozit své zdraví“. Čínský student se totiž dočetl, že studenti v Německu nyní pěstují konopí ve svých bytech. To je v Číně nelegální. V Německu mezitím legalizace držení a pěstování konopí vstoupila v platnost od 1. dubna 2024. „Proto mám velké obavy,“ uvedl čínský student.

On sám prý konopí „nikdy nekouřil“. Navíc popřel, že by kouření či pěstování konopí v Berlíně představovalo rozsáhlejší problém. „Když studujete v Berlíně, můžete tam běhat pořád a nikdy nepotkáte nikoho, kdo by to dělal,“ dodal.

Zdůraznil také, že záměrem legalizace konopí není, aby konopí konzumovalo více lidí. „Nechceme, aby konopí konzumovalo více lidí, chceme, aby ho konzumovalo méně lidí, chceme, aby se o něm více vzdělávala veřejnost,“ dodal.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví konzumovaly v roce 2022 konopí v Německu přibližně čtyři miliony lidí, uvedla nicméně agentura Reuters.

Studenti v Šanghaji si také všimli, že kancléř je již několik dní na čínské sociální síti TikTok. Jeden z nich se ho zeptal, co s tím chce dělat a co tam chce nahrát. Scholz odpověděl, že chce být „partnerem pro diskusi na všech kanálech“. Zdůraznil však, že tancovat na TikToku nehodlá, neboť v tom není dobrý.

Během zítřejšího třetího dne návštěvy Scholze podle deníku Die Zeit čekají závažnější témata. Má se setkat s vedením státu, prezidentem Si Ťin-pchingem a vedením strany. Diskutovaným tématem má být například konflikt o Tchaj-wan, situace v oblasti lidských práv v Číně nebo válka na Ukrajině.

Kancléř zatím varoval, že Rusko vede dobyvačnou válku proti Ukrajině, a trval na tom, „že nikomu nesmí být dovoleno, aby tomuto úspěchu napomáhal“.

