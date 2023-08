„Ne ohrožení, příležitost.“ Nerudová a ekologie. Přišlo plácnutí do čela

Neúspěšná kandidátka na prezidentku, ekonomka Danuše Nerudová, kývla hnutí STAN na kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu a rozhodla se vyjevit veřejnosti své politické názory. Zdůraznila, že ani Green Deal, ani příchod migrantů do Evropy nevnímá jako hrozbu, byť u obou témat vidí i slabá místa. Když to zjistil komentátor Petr Holec, neudržel se a přidal poznámku o „bláznivé paní“.

Ekonomka Danuše Nerudová v rozhovoru pro MF Dnes prozradila, že zvažovala nabídky kandidovat za hnutí STAN a za TOP 09. A STAN si nakonec vyhodnotila jako liberálnější, což jí vyhovovalo. Otevřeně přiznala, že by se ráda stala českou eurokomisařkou, pokud to výsledky voleb do Evropského parlamentu v příštím roce umožní. Je přesvědčena, že má tolik znalostí v ekonomické oblasti, že by zvládla ekonomické portfolio.

„Mám ale věci, ve kterých nechci ustupovat. Ať už je to téma změny klimatu a s tím související Green Deal, a že je třeba ho formovat tak, aby se výrazně nedotkl sociálně slabých vrstev. Určitě budeme také diskutovat o tom, co se EU v poslední době nepovedlo. Třeba Euro 7, kde má Česko stále možnost říct, jak by to mělo vypadat a že možná nebylo vůbec potřeba,“ prohlásila Nerudová.

Jedním dechem dodala, že by měly dostat prostor i jiné technologie než jen elektromobilita, kupříkladu pohon na vodík. Evropské protežování elektromobility jí prý vadí. Tuto věc by prý více nechala rozhodovat trh, tedy zákazníky.

Green Deal se podle ní mění, už kvůli válce na Ukrajině. A jak se bude měnit, měli by ho podle Nerudové Češi vnímat jako příležitost.

„Také bych si velmi přála, abychom ho začali vnímat jiným způsobem. Nikoliv jako ohrožení, ale jako příležitost. Green Deal je totiž příležitost pro inovace, tedy něco, v čem Česko zaostává. Jsme hluboce pod průměrem EU, ať už v počtu start-upů nebo počtu start-upových transakcí. A toto je cesta, jak inovace nastartovat. Nevnímat Green Deal jako hrozbu, ale jako příležitost. Ale to vše pouze za situace, kdy budeme aktivně ovlivňovat to, aby nezasáhl nejvíce sociálně slabé,“ zdůraznila.

V rozhovoru se dotkla také tématu migrace.

„Jsem zásadně proti nelegální migraci. Tu dohodu tudíž vnímám jako první krok na cestě k celkové dohodě o migraci. Kdybychom před lety neodmítali kvóty a snažili se nalézt nějaké kompromisní řešení podobné třeba tomuto, tak při válce na Ukrajině bychom teď byli kompenzováni (penězi od EU – pozn. red.) za to, že jsme přijali nejvyšší počet uprchlíků na hlavu v EU. Druhá věc je ta, že Česká republika by měla začít vnímat migraci vzdělané pracovní síly jako příležitost. Na našem pracovní trhu stále chybí pracovníci, což je mimochodem také důvodem, proč nejsme schopni nabídnout výhodné podmínky firmám, které by tu chtěly postavit třeba továrny na čipy. Pracovní trh nám navíc stárne. Právě schopnost pracovat se selektivní migrací a lákat k nám vzdělané zahraniční pracovníky by byla cesta, která by tento problém mohla vyřešit. A čekají nás další velké migrační vlny. V příštích dvaceti letech se totiž jedna třetina afrického kontinentu stane neobyvatelnou kvůli klimatu a celá tato migrační vlna zamíří do Evropy. Do pohybu se dají miliony lidí. Žádný stát v tu chvíli nebude schopný čelit této vlně samostatně,“ konstatovala.

Když si tato slova přečetl komentátor Petr Holec, neudržel se a na sociální síti X okomentoval vyjádření Nerudové několika slovy.

„Za tuhle bláznivou a ambiciózní paní ještě zaplatíme tolik, že ještě budeme rádi vzpomínat na dobu, kdy si za naše peníze kupovala koňolampy a blonďatý umění,“ podotkl.

Asistent poslance Jaroslava Foldyny (SPD) Walter Kraft se přidal.

„Podle paní Nerudové pro nás Green Deal není hrozbou a migrace z Afriky do Evropy je pro nás dokonce příležitostí. Myslím, že její zvolení do EP je prakticky jisté,“ prohlásil.

