„Nechal po sobě spálenou zemi.“ A ministerstvo mlčí. On dál „bojuje s dezinformacemi“

reklama

Pražský inovační institut má problém. Podle dokumentů, které se objevily v médiích, nebyly v instituci, která měla z Prahy udělat světové centrum inovací a pokroku, dodržovány zákony ohledně veřejných zakázek a institutu chybějí v účetnictví miliony.

Již dříve se objevila analýza popisující často šokující poměry v instituci, kde zakázky v řádech statisíců probíhaly přes neidentifikovatelné faktury.

Podle serveru E15.cz nyní vyplouvají na povrch selhání, jejichž celková škoda by mohla být až 4,5 milionu korun. Uhradit by ji mělo město. Na chyby upozornil v dokumentu pro zastupitele současný ředitel institutu Lapáček.

„Hovoříme o organizaci, která je podezřelá, že v době působení pana ředitele Kartouse nedodržovala zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o registru smluv, zákoník práce a další zákony. Účetnictví takové organizace měla navíc vést jedna účetní na poloviční úvazek, která neměla k dispozici účetní a personální systém,“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz zastupitelka za ANO Barbora Rázga, která měla možnost seznámit se s detaily auditu v PII.

Šetří se například okolnosti projektu Prague Smart Accelerator, na nějž získal institut finance z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – a to konkrétně 65 milionů korun. Kontrola, která se věnovala období let 2020–2021, zkonstatovala, že jako zdroj nedostatků bylo identifikované nedostatečné personální zajištění a nedostatečná funkčnost procesů v rámci provozu institutu jako organizace. Poukazuje se například na to, že agendu personalistiky, účetnictví, finančního řízení nebo obsluhu datové schránky vykonávala jedna jediná pracovnice, která pro své zdravotní komplikace nemohla do institutu docházet.

„Předpokládám, že čtyři a půl milionu nezpůsobilých výdajů je konečná částka, děláme pro to maximum – vše ale záleží i na stanovisku řídicího orgánu, které není vždy v souladu s názorem našich externích konzultantů a které bývá vydáno i s odstupem mnoha měsíců,“ dodává k tomu Lapáček.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5734 lidí

Organizaci v té době řídil Bohumil Kartous, do té doby vystupující jako expert na školství a později na dezinformace, který podle dostupných informací předtím žádnou instituci podobného typu neřídil. Učitel s aprobací tělocvik – základy společenských věd, který si vzdělání rozšířil doktorským programem na FSV UK s obhájenou dizertací na téma „Axiologie reklamy“, měl najednou řídit příspěvkovou organizaci s rozpočtem v desítkách milionů. Z funkce odešel vloni v září, rezignací a podle vlastních slov po politickém nátlaku. Již několik měsíců předtím přitom kolovaly informace o jeho šíleném hospodaření.

„Byl ředitelem organizace v té době, kdy se ty věci měly dít. On měl být schopen jim předcházet, případně je včas řešit a přijímat potřebná opatření. K nápravě nedošlo. Je to manažerské selhání člověka, který je možná vizionář, ale nedokázal po technické, účetní, legislativní a další stránce řídit Pražský inovační institut,“ říká zastupitelka Barbora Rázga.

„Pražský inovační institut podle všeho fungoval pod vedením Bohumila Kartouse v režimu opilého milionáře, kde se hrstmi rozhazovalo spřáteleným jedincům na všechny strany,“ je ještě tvrdší zastupitel SPD Josef Nerušil.

Otazníky budí například spolupráce s firmou Opero s.r.o., která měla pro institut pod Kartousovým vedením psát analýzy (předmět její činnosti je přitom poskytování coworkingového prostoru a pořádání eventů) a nyní má s touto společností Bohumil Kartous spolupracovat coby projektový manažer. Na žádosti ParlamentníchListů o vyjádření společnost opakovaně nereaguje.

Bývalý ředitel Kartous ale jakoukoliv vinu odmítá. Problémy institutu vidí v „diletantské představě zakladatele“, jak říká. Politici z Hřibova vedení Prahy, kteří jej do vedení instituce vybrali, podle něj nebyli schopni nastavit systém fungování instituce. A on jako ředitel se s tím musel vypořádávat.

„Politická odpovědnost lpí na bývalé koalici v čele s Pirátskou stranou a Prahou sobě, které podle mě v podstatě tu alarmující situaci dlouhodobě ignorovaly,“ uvádí k celé věci zastupitelka Barbora Rázga z opozičního hnutí ANO, která na minulém jednání zastupitelstva chtěla, aby byly spuštěny kontroly veškerých projektů. To sice přijato nebylo, ale zpráva o činnosti institutu v loňském roce bude muset být přijata.

Rázga také kritizuje samotného Kartouse, o němž říká, že zkrátka nebyl žádný manažer. „Možná je to vizionář, možná rozumí vzdělávání, ale manažerské schopnosti nemá. Ta chyba byla v systému, který tam nastavil. On v tom institutu za sebou zanechal spálenou zemi a politickou zodpovědnost za to nese bývalá pražská koalice v čele s primátorem Hřibem,“ uvedla.

„Jestliže ‚někteří politici‘ svádějí stav na mé působení, pravděpodobně tak činí z neznalosti nebo se záměrem vytvářet chiméru,“ oponuje Kartous. Rád by se s těmi, kteří jej označují za jednoho ze strůjců chaosu, rád potkal v přímé konfrontaci.

Barbora Rázga, předsedkyně zastupitelského výboru, který se kauzou zabývá, validitu jeho argumentů částečně uznává. Měl si ale podle ní být vědom toho, co se v institutu odehrává, a případně místo podílnictví na protiprávních aktivitách rezignovat.

„Pan Kartous teď chodí a říká, že si ho berou politici za oběť a že se s námi rád sejde a vysvětlí nám to. Já nechci nic vysvětlovat. Mám na stole kontrolní zprávu a audit Magistrátu hlavního města Prahy. Hovořím se současným vedením PII a vidím, že se o institut zajímají různé kontrolní a vyšetřovací orgány. Možná těm bude muset pan Kartous něco vysvětlit,“ dodává.

Podle zastupitele Nerušila není ani v současném zastupitelstvu příliš vůle situaci řešit.

Radním, pod kterého PII gesčně spadá, je v tomto období Pirát Daniel Mazur, který společně s Kartousem v institutu působil.

„Ze strany koalice na magistrátu celkově vnímáme vysokou neochotu se kauzou, zvláště pak hospodařením Pražského inovačního institutu zabývat,“ říká pro ParlamentníListy.cz Nerušil. Proto se obává, že škoda bude mnohem vyšší než současných 4,5 milionu.

Nezpůsobilé náklady, rozhodl evropský orgán

Hospodaření institutu podle informací z médií prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu ve spolupráci s Evropským veřejným žalobcem.

To znamená, že v kauze je šetřeno poškození finančních zájmů Evropské unie. Ta už přikročila ke krokům k zablokování některých dotací.

„Kontrola za toto období identifikovala 4,5 milionu korun, které označila za ‚nezpůsobilé náklady‘. V praxi to znamená, že na tyto výdaje nemůže PII čerpat unijní peníze a měl by je proplatit,“ dodává server E15.cz, který upozorňuje i na další problémy v hospodaření instituce, například ohledně samotného zadávání veřejných zakázek.

Podnět byl dán finančnímu úřadu a zastupitelka Rázga chce iniciovat i kontrolu NKÚ.

Mgr. Barbora Rázga ANO 2011



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bohumil Kartous na otázky ParlamentníchListů.cz k tématu neodpověděl. V jiných médiích v březnu tvrdil, že jej orgány činné v trestním řízení nekontaktovaly.

Ve veřejné správě má ale novou funkci. Ministr školství Mikuláš Bek z něj udělal svého poradce.

ParlamentníListy.cz kontaktovaly Ministerstvo školství s dotazem, zda byly při jeho výběru nějakým způsobem reflektovány již známé skutečnosti ohledně Pražského inovačního institutu i dalších Kartousových aktivit. Odpovědi i přes urgence nedorazily, jsme připraveni je kdykoliv zveřejnit.

Bohumil Kartous, o kterém jsme již psali, že mu v renomé experta na vzdělávání velmi pomohl senátor Jiří Drahoš, má blízko k ministru Mikuláši Bekovi, který byl mimo jiné v loňském roce hostem na Kartousově svatbě, společně s manželkou. Ta má ke Kartousovi ještě blíže, spolupracuje s ním na řadě debat. Markéta Beková, která působí v oblasti vzdělávacích organizací a s Kartousem ji spojuje pracovní minulost ve společnosti Scio, také od loňského října působí v Pražském inovačním institutu, kde se tak s Kartousem minuli.

Jak ParlamentnímListům.cz připomněl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, Kartous společně s Mikulášem Bekem (a Petrem Gazdíkem) před volbami prezentoval program hnutí STAN pro školství. Když se proto po odchodu Petra Gazdíka a poté Vladimíra Balaše hledal nový ministr školství, spekulace o jeho jméně nebyly zcela bezpředmětné.

Kromě toho nadále působí v neziskové organizaci Nelež. Ta se věnuje hodnocení médií a varování podnikatelů, že nemají špinit svou značku v těch, která označí za dezinformační. V této organizaci je Kartous místopředsedou.

Na analýzy Nelež opakovaně odkazují ministři jako na věrohodného „rozhodčího“ mediálního trhu.

Pražský inovační institut nadále funguje, byť podle zastupitele Nerušila jsou jeho problémy takové, že podle něj nakonec Praha asi nebude mít jinou možnost než jej zrušit a jeho aktivity přesunout zpět na odbory magistrátu, které se inovacím věnovaly před vznikem PII.

„Otázka také je, kam se chybějící peníze poděly – moc bychom nedali za to, že do kapes spřátelených jedinců z neziskového sektoru,“ poznamenává zastupitel Nerušil, člen kontrolního výboru.

„Tím, kdo bude případné škody platit, budou nakonec stejně Pražané,“ uzavírá se znepokojením zastupitelka Rázga.



Psali jsme: Dojemný 25. koncert „Noc s hvězdami“ se slzami v očích podpořili Basiková, France nebo Smutná Měl by stát nařizovat pokrok? V žádném případě, hřímá Zálom ze Svobodných Pekarová je populární, tvrdí Dominik Hašek. Asi neviděl tohle „Ruce pryč!“ Prague Pride odkryla chystanou změnu. Jde o děti



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE