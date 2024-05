„Nechceme být potřetí nuceni do války!“ Orbán si řekl o hlasy v eurovolbách

Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval své voliče na Facebooku, aby hlasovali pro jeho stranu Fidesz ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají v Maďarsku 9. června. Orbán zdůraznil, že voliči Fidesz volí pro mír, zatímco volbu levicových politiků považuje za podporu války. „Správné složení" Evropského parlamentu podle něj může zachránit Evropu před válkou. Dále Orbán hovořil o nutnosti zvýšit obranný rozpočet v případě protažení se války na Ukrajině do roku 2025.

Maďarský premiér Viktor Obrán na svém facebookovém účtu vyzval voliče k hlasování pro jeho stranu Fidesz ve volbách do Evropského parlamentu, které se v Maďarsku uskuteční v neděli 9. června 2024. Ve stejném termínu budou v Maďarsku probíhat i komunální volby do obecních zastupitelstev státu.

„Maďarsko bylo dvakrát nuceno vstoupit do války, která tragicky zpečetila jeho budoucnost. Nedopusťme, aby se to opakovalo! Dne 9. června budou pro mír hlasovat pouze ti, kteří volí Fidesz,“ napsal Orbán na Facebooku. Parlamentní pravicová strana Fidesz – Maďarská občanská unie byla založena v roce 1988, Orbán je jejím předsedou od roku 2003.

V pátečním rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kossuth Radio uvedl, že Maďarsko je na tom stále lépe v Evropské unii, než kdyby bylo mimo ni.

„Pouze ti, kteří volí Fidesz, hlasují pro mír. Pokud volí levici, hlasují pro válku. Kdo chce mír, bude volit Fidesz,“ zdůraznil i v rozhovoru Orbán. Evropský parlament dle jeho názorů může vytáhnout Evropu z války, ale pouze pokud bude mít po volbách „správné složení“.

„První věc, kterou stojí za to říct při hodnocení dvaceti let, je - pánové, na tomhle jsme se nedohodli,“ řekl Orbán.

O míru mluvil i v dalších částech rozhovoru: „Nechtěli jsme se účastnit první ani druhé světové války. Nedovolíme, aby byli Maďaři potřetí nuceni do války, pro kterou by museli zaplatit nejvyšší cenu,“ cituje slova maďarského premiéra maďarský informační server Telex.

„Americký prezident dal jasně najevo, že tím, že dává zbraně Ukrajině, se americké ekonomice daří dobře,“ prohlásil Orbán a poukázal na vliv nevládních organizací na světové dění. „Máme tu nevládní organizace, Sorose, lidi lovící v moři zmatku“. Přestože „většina světa je na straně míru“, tak evropští lídři, „neříkám, že kráčejí k válce, ale každý den dělají nové kroky, které k válce vedou".

V Evropě a v Americe jsou podle Orbána „pro-válečné vlády.“ „Maďarsko vyniká tím, že je pro mír,“ uvedl s tím, že protivládní síly jsou za tímto účelem změny maďarské vlády financovány ze zahraničí. „Chtějí v Maďarsku vytvořit pro-válečnou vládu, která by se připojila k evropskému nebo západnímu hlavnímu proudu,“ vysvětlil.

I přesto však zdůraznil, že pokud se válka protáhne až do roku 2025, úroveň armády z let 2023 a 2024 už „nebude dostatečná a bude třeba ji zvýšit“, cituje Orbána server Echo24. Podle portálu Daily News Hungary maďarské ministerstvo obrany loni operovalo s rekordním rozpočtem 1 796 miliard forintů, tedy asi 115 miliard korun. To by mělo znamenat obranné výdaje na úrovni asi 2,1 procenta HDP.

