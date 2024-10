„Nechceme úředníky národní bezpečnosti, kteří jednají jako slepičí sr**ky.“ Trumpův poradce v ráži

Íránci mají na stole seznam bývalých Trumpových poradců a existuje riziko, že proti nim udeří. Trump požádal o vyšší ochranu na závěr své kampaně, protože se obává o život. „Teherán neblafuje – a v dohledné době se nevzdává,“ napsal k tomu server Politico s tím, že smrt Trumpa, případně některých z jeho spolupracovníků, má být odplatou za smrt bývalého velitele íránských speciálních sil Kásima Solejmáního. Ten zemřel v roce 2020 v Iráku.

„Teherán zveřejnil videa zachycující budoucí smrt Trumpa a dalších, kteří pomáhali organizovat útok na Solejmáního, prosazovali jejich zatčení a vydání a vydali hrozivá prohlášení slibující pomstu,“ rozváděl server Politico. „Je to mimořádně vážné," řekl Matt Olsen, náměstek generálního prokurátora ministerstva spravedlnosti pro národní bezpečnost. „Írán dal velmi jasně najevo, že je odhodlán usilovat o odvetu proti bývalým představitelům v souvislosti s úderem Solejmáního.“

Tajná služba se k závěrům serveru Politico odmítla vyjádřit.

Sean Savett, mluvčí Rady pro národní bezpečnost, uvedl, že Bidenova administrativa považuje íránské hrozby za „záležitost národní a vnitřní bezpečnosti nejvyšší priority“. Savett také řekl, že Írán bude čelit „vážným následkům“, pokud zaútočí na jakékoli občany USA, včetně těch, kteří sloužili vládě.

„Spojené státy by to považovaly za válečný akt,“ řekl demokratický kongresman Jim Himes, člen Sněmovny reprezentantů. „Nevím, jak bychom na to reagovali, ale pro íránský režim by to nebyl příjemný den.“

Podle členů amerických tajných služeb by Íránci sice měli spoustu práce s tím, zasáhnout jakéhokoli člena americké administrativy, byť třeba bývalého, ale skutečně to zkouší a co jim chybí na dovednostech a technických možnostech, kompenzují přemírou zápalu pro svůj úkol. A i tento zápal může vést k tomu, že jednou uspějí. A jeden úspěch je to, za co by člen americké administrativy zaplatil životem.

Ochrana bývalých členů některých z prezidentských administrativ stojí přibližně sto milionů dolarů ročně.

Mluvčí Pentagonu Sue Goughová uvedla, že ministerstvo obrany „nezveřejňuje podrobnosti týkající se bezpečnostních opatření pro současné nebo bývalé úředníky“.

Letos v červenci FBI zatkla íránského agenta, který vstoupil do USA ve snaze zorganizovat atentát na „politickou osobu“ jako odvetu za Solejmáního smrt, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Pákistánský státní příslušník prý dokonce z dálky sledoval Trumpův předvolební mítink.

Matt Pottinger, Trumpův zástupce a poradce pro národní bezpečnost, se obává, že Bidenova administrativa situaci podcení, protože je ohrožen právě Trump a nejeden úředník sloužící pod Bidenem nemá Trumpa v lásce. Všichni tito lidí by si však podle Pottingera měli uvědomit, že může být ohrožen i Biden, případně někdo z jeho administrativy.

„Nechceme úředníky národní bezpečnosti, kteří jednají jako slepičí sr**ky," rozzuřil se Pottinger.

