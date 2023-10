„Nejsme my a Brusel. Jsme Češi, ale i Evropané!“ Pavel v projevu vyzdvihoval EU

Češi by se podle prezidenta Petra Pavla neměli zaměřovat pouze na data spojená s příchodem nesvobody a těžkých časů, jako byly roky 1938, 1948 či 1968, ale více se soustředit na úspěchy. Mezi ně lze podle prezidenta rozhodně zařadit rok 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Právě EU dle Pavla „přinesla Evropě mír a prosperitu“ a je projektem, který má „ty nejlepší motivace a cíle“. „Není tu žádný Brusel, který rozhoduje o nás bez nás,“ odmítl prezident v projevu před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále. Řekl, že se cítí být nejen hrdým Čechem, ale zároveň cítí „silnou sounáležitost s Evropou“. „Všude v Evropě se můžeme cítit jako doma,“ uvedl.

„Od konce první republiky se naše území postupně zmenšovalo. To ale neznamená, že bychom se měli cítit jako malý stát,“ uvedl dále Pavel a jmenoval, že jsme osmou nejlidnatější zemí Evropské unie a „usilujeme o to, aby náš význam v Evropě i nadále rostl“.



Dle hlavy státu bychom se neměli zaměřovat tolik na data 1938, 1948 či 1968, ale spíše na úspěšná léta, jako jsou roky 1918 či 1989. „Ale také na vstup do NATO v roce 1999 a rozhodně na náš vstup do Evropské unie v roce 2004,“ řekl prezident.

Díky Severoatlantické alianci má podle prezidenta Petra Pavla Česká republika nejpevnější bezpečnostní ukotvení v historii. „Vědomí, že je Česko součástí nejsilnějšího obranného uskupení na světě, které budí respekt, a ve kterém máme rovnocenný hlas s našimi spojenci, je základem naší jistoty,“ uvedl prezident.



Podle něj také nemáme ztrácet naději v lepší budoucnost i při aktuálním světovém dění. „K pozitivnímu pohledu do budoucnosti nepřispívá válka, kterou proti Ukrajině vede Rusko, ani islamistický teror, na který musí reagovat Izrael. My však dnes máme to nejpevnější bezpečnostní ukotvení, jaké jsme kdy v naší historii měli,“ řekl



Následně promluvil také k Evropské unii, což je dle něj projekt, který Evropě přinesl „mír a prosperitu“, jelikož spolu nyní členské státy EU neválčí. „Unie dává lidem příležitosti, jaké jsme nikdy neměli,“ ocenil také. „Naše firmy mají k dispozici volný trh, který je pětačtyřicetkrát větší, než ten český. Na něj mohou prodávat své výrobky za stejných podmínek jako u nás doma,“ zaznělo od prezidenta s tím, že společný evropský trh také „dává práci lidem v Česku“.

„Společná evropská pravidla nám garantují nezávadnost zboží a potravin, která se k nám dovážejí. Jejich výsledkem je i výrazně lepší životní prostředí nebo ochrana práv jednotlivců v digitálním světě,“ oceňoval dále Pavel EU ve Vladislavském sále.



„Je to právě Evropská unie, která investuje nejvíce prostředků do vyrovnávání rozdílů mezi chudými a bohatými regiony a to mnohem více, než kolik vynaložily naše vlády z národních zdrojů,“ jmenoval.



„Společný evropský projekt není bez chyb, ale je to projekt, který má ty nejlepší motivace a cíle. My jsme jeho součástí a my také máme právo a všechny možnosti o něm spolurozhodovat. Není tu žádný Brusel, který rozhoduje o nás bez nás. Jsou to Slováci, Poláci, Holanďané, Dánové, Portugalci, Češi a všichni další, kteří společně rozhodují o naší společné Evropě. Ve vlastních rukou máme mnoho nástrojů, kterými můžeme podobu EU ovlivňovat správným směrem. Máme podobné šance jako ostatní členské země. Nejsme to my a oni. Jsme Češi a jsme současně Evropané. Jsem hrdým Čechem, ale zároveň cítím silnou sounáležitost s Evropou,“ zakončil prezident pasáž věnovanou EU a zdůrazňoval, že: „Evropa je náš domov“.

Pavel také zmiňoval, že na směřování zahraniční politiky podle hlavy státu po dlouhé době panuje shoda mezi vrcholnými ústavními představiteli. Podařilo se podle Pavla najít shodu i s nejsilnějším opozičním subjektem, kterým je hnutí ANO vedené expremiérem Andrejem Babišem. Česko podle prezidenta svými činy dokazuje důvěryhodnost a velikost v mezinárodním společenství. Pomoc Ukrajině je výrazem hodnot, které Česko sdílí se svobodným demokratickým světem, řekl Pavel. Je hrdý na solidaritu a humanitu české společnosti.



Podpora demokracie je v ČR podle Pavla dlouhodobě slabší než v západních zemích, u mnohých lidí se původní představy o demokracii nenaplnily a nyní mají pocit, že je příčinou toho, co se v minulých desetiletích nepovedlo. Varoval před vzestupem populismu. „Chceme být zemí svobodných a sebejistých lidí, nebo se části své svobody vzdáme a odevzdáme se do rukou někoho, kdo slibuje, že se o nás postará?“ tázal se.



Česko potřebuje nový plán pro budoucnost, vzdělanou a kvalifikovanou společnost, ekonomiku založenou na inovacích, míní prezident. „Musíme se připravit na nové výzvy, například na to, jak do našich životů zasáhne umělá inteligence nebo klimatická změna,“ pravil.

Apeloval též na rychlejší odstraňování rozdílů mezi chudnoucími regiony a zbytkem země. „Státní správa musí být efektivnější a musíme jí pro to vytvořit legislativní podmínky, aby mohla rychle postupovat realizace důležitých projektů, například v oblasti dopravy nebo bydlení,“ vyzval prezident ve svém projevu k 28. říjnu.

