„Největší protest a vy jedete s Fialou na návštěvu nějaké soukromé školy?!“ Dostálová vybuchla vzteky

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL a místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO). Pustili se do sebe kvůli blížící se pondělní stávce odborů a učitelů. A nejen kvůli nim. Dostálová Výbornému vmetla do tváře, že vládní pětikoalice porušuje jeden předvolební slib za druhým a když dojde na lámání chleba, premiér Petr Fiala (ODS) se ještě zachová přezíravě a arogantně.

„Zaplať Pán Bůh za to, že žijeme v demokratické společnosti, takže lidé mají na protesty právo. Ale já příliš nerozumím tomu, proč se dějí. My jako vláda plníme slib a přineseme důchodovou reformu a to na 30 až 40 let, aby i dnešní třicátníci věděli, na čem jsou. A k tomu všemu vedeme s dalšími stranami dialog. Kdybychom ten dialog nevedli, tak těm protestům ještě rozumím. Když já dneska slyším pana Středulu, že vláda nevede dialog, tak se musím smát,“ rozjel se Výborný.

„A když já vezmu nepedagogické pracovníky, tak těm v loňském roce rostly platy o 10 procent. Není to žádná hitparáda, ale jako jedněm z mála jim rostly platy. A učitelé mají plat na úrovni 130 procent průměrné mzdy,“ konstatoval Výborný s tím, že sám byl učitel, takže ví, jak se učitelé měli v minulosti a jak jsou na tom platově dnes.

Když se dostala ke slovu Dostálová, upozorňovala, že vláda pětikoalice porušuje jeden slib za druhým. „Slibovali jste, že nezvýšíte daně. A lup ho, zvýšili jste daně. … V srpnu tady ministr Síkela sliboval, že se lidem poplatek za obnovitelné zdroje neprojeví na fakturách. A lup ho, samozřejmě, že se projeví,“ pálila do ministra Výborného.

Premiér Petr Fiala navíc veřejně řekl, že důvodům stávky nerozumí, což podle Dostálové bylo přezíravé až arogantní a jediné, čeho dosáhl, bylo, že počet demonstrujících naroste.

„Tam je skutečně problém v tom, že vládě už nevěří nikdo. Nevěří jim ani nos mezi očima. Mně se líbil příspěvek mého ctěného pana kolegy Karla Havlíčka (ANO), který řekl, že vládě už nevěří nikdo, snad jen přímí příbuzní a možná ani ti ne,“ pokračovala.

Výborný nabídl protiargument.

Konstatoval, že v demokratické zemi, kterou Česká republika je, může demonstrovat opravdu každý, ale znovu zopakoval, že demonstrujícím nerozumí.

Dostálová Výbornému vmetla do tváře, že v den protestů zavítá s premiérem Fialou na jednu ze soukromých zemědělských škol.

„Pane ministře, vy si děláte srandu, že tady bude jeden z největších protestů proti vládě v poslední době a vy si jedete na návštěvu nějaké soukromé školy? Školské odbory měly jasné požadavky. Vy jim krátíte hodiny a pedagogové se přitom museli vyrovnat s ukrajinskou krizí. … My kdybychom měli stávku, tak bychom do regionů nevyjížděli,“ rozohnila se Dostálová.

Ministr Výborný se poté utekl ke své ministerské gesci. Upozornil, že pokud jde o ceny potravin, tak je někde mezi potravináři a prodejci. Ten problém není u zemědělců. „Ten problém, když máte nízké ceny pšenice, mléka i masa, tak ten problém je někde mezi potravináři a obchodními řetězci,“ zaznělo od ministra.

Zdůraznil, že Ministerstvo zemědělství podporuje ovocnáře i zelináře.

„Zatím to moc vidět není,“ ozvala se Dostálová. A ministrovi vmetla, že vláda mohla použít výnosy z emisních povolenek, ale nedělá to. „Kam jste ty peníze dali? Já tady musím říct nahlas, že jediný, komu se zvedl rozpočet o 40 miliard, je obrana,“ nedala se zastavit Dostálová.

Výborný však znovu nabídl zcela opačný pohled.

Upozornil, že neregulovaná složka elektřiny klesá a regulovaná roste. „A to, o kolik poroste, určuje nezávislý Energetický regulační úřad, což je nezávislá instituce, na kterou vláda nemá vliv,“ řekl Výborný.

Když se znovu dostala ke slovu Dostálová, opět Výborného nešetřila.

„Proč vy s těmi lidmi nemluvíte na rovinu. Když Energetický regulační úřad řekne, že regulovaná složka naroste o 70 procent, tak je jasné, že celková cena nevzroste o jednotky procent. My říkáme lidem pravdu,“ pravila Dostálová.

Moderátorka Terezie Tománková poté položila na stůl průzkum, který dal nahlédnout do současných nálad voličů, od agentury STEM pro CNN Prima News, v němž se vyjádřilo přes jeden tisíc lidí. A přinesl velmi překvapivou informaci. Hnutí SPD Tomia Okamury v tomto průzkumu skončilo druhé za hnutím ANO. Dnes nejsilnější vládní strana ODS se ocitla až na místě třetím.

V tomto modelu by přes 33 procent voličů dnes volilo hnutí ANO. SPD by dnes volilo 12 procent lidí a ODS by volilo asi 11,6 procenta. Piráty by volilo 10 procent a lidovce, které ve studiu reprezentoval Výborný, se těší podpoře asi 3,5 procenta voličů. Ministr přiznal, že ho tato čísla znepokojují, ale zdůraznil, že vláda musela udělat kroky, kterými vylepší stav veřejných financí a ty populárnější kroky jsou teprve před vládou, takže Výborný nepochybuje, že lidé kroky kabinetu nakonec ocení.

„Vy se neustále utvrzujete ve svých lžích. Co pochopí? Důchodovou reformu, kde lidem zpomalujete růst důchodů. A pokud jde o příspěvky na dítě, vy je zvýšíte od 1. 1. 24, kdy už sám říkáte, že inflace nebude tak vysoká, ale těm lidem s dětmi, na které inflace dopadá dnes, tak těm nepomůžete," reagovala Dostálová.

„Paní exministryně tady říká jednu lež za druhou. Vy prostě lžete. Důchody rostou. Neporostou tak rychle, ale porostou, takže nebudou nižší. A my jsme dokázali udělat kroky, které vy jste nedokázali udělat," odpověděl nabroušeně Výborný.

„Mě trochu znepokojuje, že se SPD ocitla na druhém místě. Ta společnost se radikalizuje a tato vláda by se nad tím měla zamyslet,“ pravila Dostálová.

Upozornila, že hnutí ANO by si za určitých podmínek umělo představit vládní spolupráci s SPD, ale osobně by si neuměla představit např. debaty o vystoupení Česka z EU.

Výborný hned vypálil, že by voliči měli vědět, že hnutí ANO je ochotno vládnout s SPD.

„Mě podpora populistů a extremistů netěší, a to nejen v Česku, ale i jinde v Evropě, kupříkladu v Nizozemsku,“ dotkl se vítězství Geerta Wilderse. Wilders jasně zvítězil a získal 37 křesel ze 150 v nizozemském parlamentu.

A Dostálová se okamžitě ohradila, že se takto přímo nevyjádřila. „Tady je vidět, jak vy lžete, jak si věci interpretujete po svém,“ vmetla mu.

