„Někdo je tu id*ot.“ Orbán jednal s Putinem, Pekarová měla jiné starosti. Účet prý brzy uvidíme

Maďarsko má plyn pětkrát levnější než zbytek Evropy, zaznělo včera na setkání premiéra Orbána a prezidenta Putina. Loni podepsalo Maďarsko s Ruskem kontrakty na dovoz plynu do roku 2036. To ho proti zbytku Evropy v současné energetické krizi silně zvýhodňuje. Orbán navíc v Kremlu prohlásil, že se chce s Moskvou dohodnout na zvětšení objemu dodávek. „Vzhledem k tomu, že Evropa prožívá nyní energetickou, přesněji řečeno plynovou krizi, bylo velice důležité, že jsme uzavřeli dlouhodobé kontrakty. Vážíme si toho, že jsme je podepsali. Při dnešním setkání bych chtěl dosáhnout zvýšení objemu dodávek,“ řekl podle agentury TASS maďarský premiér.

Do Orbána se pak za setkání a levný plyn pustil lidovec Jan Bartošek, známý svým vyhraněným postojem k Rusku: „Paktování s diktátory se nikdy nevyplatilo. Ano, Rusko si kupuje svoje spojence v Evropě za levný plyn. Otázka je: za jakou cenu? Ztráta suverenity? Svobody v zahraniční politice? Děkuji, nechci! Orbán prodává Maďarsko na východ…," mínil na Twitteru.

Zcela jiný pohled má bývalý šéf představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček. „Tohle je výsledek dlouhodobě chybně nastavené energetické politiky, kdy je třeba řešit podstatu problému, protože jde o skutečné přežití českého průmyslu a možná nejen jeho,“ komentoval situaci, která je podle něho opravdu vážná. A připomenul, že dlouhodobé kontrakty nejsou nic zvláštního. Kromě Maďarska je mají také Itálie, Německo či Rakousko. „Německo ho plně využívá, jedná o navýšení na dvojnásobek kapacity a plyn pak prodává za tržní ceny např. do Polska, Ukrajiny,“ upozornil na realitu trhu s plynem.

Viktor Orbán nastavil zrcadlo české pravici

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, co si o tom myslí, který přístup je jim bližší. Zareagoval i bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek. „Viktor Orbán nastavil zrcadlo české pravici. Tak jak to udělal před časem on – to nebyl výsledek jeho včerejší návštěvy – to znamená, že dohodl dlouhodobé dodávky plynu z Ruska do Maďarska, čímž ochránil zájmy maďarských občanů, spotřebitelů, a tedy maďarský národní zájem. České pravici je úplně fuk, kolik budou lidé platit za plyn i elektřinu. Samozřejmě že cena plynu se promítne také do cen elektrické energie. My budeme platit mnohem více kvůli hlouposti české pravice, ale také neakceschopnosti Andreje Babiše – který se sice tváří, že Viktor Orbán je jeho největší kámoš, ale měl si z něj vzít příklad právě v této věci. Když byl premiérem, měl tyto věci dojednat. On na to prostě neměl politickou odvahu. Je třeba hájit národní zájem a ten se bohužel politikům nepodařilo v této věci obhájit,“ konstatoval.

Ve dvou vládách (Tošovského, Rusnoka) byl Martin Pecina ministrem vnitra, působil i jako náměstek ministra průmyslu a obchodu pro oblast nerostných surovin, energetiky a hutnictví. „Jak mohl zaprodat svoji zemi, tomu nerozumím. My bereme ruský plyn také jako Maďaři. Jen my ho nakupujeme přes burzu, protože jako EU jsme si mysleli, že je hrozně dobrý nápad nedělat dlouhé kontrakty. Myšlenka byla, že pak bude možné dodavatele vydírat. Jenže se ukázalo, že cena je na takové úrovni, protože dodavatelé neotvírají nová plynová pole, takže cena vylítne ještě nahoru. A my kupujeme ještě několikanásobně dráž ten samý plyn, co odebírají Maďaři. Teď jsme za idioty. Ti, co by s tím měli něco dělat, tak vykládají, že někdo zaprodal svoji zemi. Opravdu nechápu, v čem to zaprodání spočívá. Bereme stejný plyn, akorát dráž. Takže někdo je tu idiot. Přijde mi, že ten člověk je mimo,“ domníval se. „Koalice by se naopak měla starat a chtít také dlouhý kontrakt. Tyto úvahy jsou naprosto šílené. Kdybychom hypoteticky brali plyn z jiného zdroje, třeba z Norska, tak by někdo mohl tvrdit, že jsme bezpeční a Orbán zaprodal svoji zemi a je na Putinovi závislý. Úplně bych s tím nesouhlasil, ale mělo by to aspoň nějakou logiku. Ale vždyť my ten plyn také bereme z Ruska. Takže to nedává vůbec žádný smysl,“ podivoval se.

„Nesouhlasím s pravicovými postoji premiéra Orbána ani s jeho odmítáním EU, ale vyjednáváním levnější ceny plynu svou zemi nezaprodal, ale dal přednost národnímu zájmu. Rovněž chápu, že Maďarsko nevidí potřebu rozmístit větší počet jednotek NATO na svém území,“ napsal bývalý ministr zahraničí Zemanovy vlády a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan.

Bude stačit, až každý uvidí účet za plyn. My bohužel pana Orbána nemáme

„EU by měla vyjednat nižší ceny pro všechny. Pokud toho není schopná, je legitimní vyjednávání jednotlivých zemí. Je škoda, že současná česká vláda není schopna pro občany vlastní země nic udělat,“ sdělil bývalý místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a místopředseda Senátu Zdeněk Škromach (ČSSD). „Moudrému napověz. Takže bude stačit, až každý uvidí účet za plyn. My bohužel pana Orbána nemáme. Zato ‚bratry černoprdelníky‘, co o zaprodávání vědí hodně. ‚Mlčeti zlato‘ by jim prospělo,“ uvedl bývalý poslanec ČSSD a primář z Bulovky Jiří Koskuba. „Naše mezinárodní politika má být konstruktivní, sebevědomá a přátelská. Jednat znamená hledat řešení. Silácké výroky nebývají příliš úspěšné,“ domníval se bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, který byl i místopředsedou ČSSS a poslancem.

„Jednak není jisté, jak je cena koncipována, jestli neexistuje nějaké protiplnění ze strany Maďarů, o kterém se nemluví. Orbán přišel o Babiše a stále méně politiků v demokratických zemích se s ním chce bavit. Proto podléhá stále agresivnějšímu Putinovi. Pro Maďary je to špatná zpráva a měli by se ho ve volbách zbavit. Měli by si vzpomenout na rok 1956 a krev svých předků,“ myslel si naopak František Laudát, bývalý poslanec za TOP 09, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN, nyní předseda Klubu angažovaných nestraníků.

„Pochybuji, že měl pan Bartošek k dispozici maďarskou smlouvu o nákupu ruského plynu, aby mohl hlásat podobné soudy. Pokud nemůže své tvrzení doložit citacemi smlouvy, je to jen mluvka, který plácá jen to, co jeho političtí ‚sponzoři‘ chtějí slyšet. A propos, s tím zaprodáváním by měl být pan Bartošek s ohledem na spolupráci KDU-ČSL a Sudetenlandsmanchaftu hodně opatrný,“ upozornil Milan Šarapatka, bývalý poslanec za Úsvit a diplomat a bývalý velvyslanec v několika zemích.

„Pan Bartošek by měl buď více sledovat mezinárodní situaci, nebo se k ní méně vyjadřovat. Nevím, jakým způsobem a komu měl Viktor Orbán zaprodat svoji zemi. To, že si vyjednal superpodmínky na dodávky plynu s Ruskem, je jedna věc. Je třeba ale dodat i to, o čem včera psala téměř všechna média, a sice že přes Maďarsko bude veden plyn i na Ukrajinu! A to svědčí spíš o jeho diplomatickém a vyjednávacím umění. Za mě tedy udělal dobrý obchod a k tomu ukázal celému světu suverenitu svojí země. Myslím, že naši běžní spotřebitelé by takovou dohodu ocenili více než poklonkování Bruselu,“ vysvětlil Martin Hermann, středočeský zastupitel hnutí ANO.

Proč nenapadá Německo, které má dlouhodobě nejnižší cenu ruského plynu?

„Orbán se sešel s Putinem a dojednal pro Maďary výhodné ceny zemního plynu. Pekarová se sešla s předsedkyní Evropského parlamentu a předala jí obraz Václava Havla. Fiala někam zmizel a Bartošek s prominutím žvaní nesmysly. Kdo z uvedených je pro svoji zemi prospěšnější, je asi každému jasné,“ sdělil poslanec SPD za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna. „Na rozdíl od poslance Bartoška jde Orbánovi o ulehčení nelehkého života občanů Maďarska. O zaprodání země může mluvit jen primitiv, kterému haraší v tom zbytku mozku, který mu po vymývání ještě zbyl. Proč nenapadá Německo, které má dlouhodobě nejnižší cenu ruského plynu? Na to si netroufne! Kdyby to s námi Fialova parta myslela dobře, tak se připojí k Orbánovi. Jenže nemají koule na vzepření se svým americkým velitelům a pokynů z Bruselu,“ myslel si senátor za Ústecko Jaroslav Doubrava.

„Kontrakty se uzavírají pragmaticky. Dnes jsou lepší ty dlouhodobé kontrakty než spotové. Politické podmínky do toho byznysu formálně nepatří. Ale zneužívat obchod k politice se bohužel oboustranně někdy stává,“ uvedl bývalý dlouholetý poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Přístup Orbána – správného hospodáře, který zastupuje zájmy svých občanů, stejně tak, jak by měli zastupovat zájmy svých obyvatel i jiní státníci,“ sdělil bývalý poslanec KSČM René Číp.

„Nemyslím si, že Orbán zaprodal svoji zemi. Rozhoduje za svůj stát a voliči Maďarska rozhodnou ve volbách, zda rozhodl správně, či nikoliv,“ upozornil Marian Keremidský, místopředseda Strany práv občanů Zemanovci. „Jsem pro zajištění energetické bezpečnosti a pro vzájemně výhodnou spolupráci. A také preferuji diplomatická řešení současných problémů. Naším národním zájmem je zajištění bezpečnosti našich občanů. Osobně jsem také přesvědčen, že naši občané preferují levnější plyn z Ruské federace před drahým plynem z Norska či před americkým břidlicovým plynem. Z toho všeho mi vychází jako lepší varianta dlouhodobá smlouva o dodávkách zemního plynu s Ruskou federací,“ vysvětlil dlouholetý bývalý poslanec ČSSD Antonín Seďa. „Který přístup je lepší? Ten, který je lepší pro naši zemi a její občany. To, kdo kterou zemi opravdu zaprodává cizákům, je navíc velice diskutabilní,“ objasnil Vlastimil Tlustý, bývalý předseda poslaneckého klubu ODS a ministr financí.

