Senátor Hraba: Není divu, že klasická média ztrácejí na důvěře

17.10.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k médiím.

Není divu, že klasická média ztrácejí na důvěře, když píšou totální nesmysly, které si navíc člověk může ověřit zhruba tak za 30 vteřin. Jako třeba tady Seznam zprávy, které sice vynikají svým aktivismem, ovšem faktické informce jim jaksi nejdou.

Jak to tedy je? Dosluhující vláda podá po ustavení Sněmovny demisi a vládne do té doby, než prezident jmenuje vládu novou. Takže ne do doby, než nová dostane důvěru Sněmovny.

Už se těším, až nás budou ti samí, kteří si neumí ověřovat ani jednoduché informace dané Ústavou, poučovat o dezinformacích.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
