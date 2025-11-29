„Někdo tady ošklivě kecá.“ Podezření v kauze rakety Dana

Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na střelu pojmenovanou DANA 1 krátce po úmrtí jaderné fyzičky a podporovatelky Ukrajiny Dany Drábové. Sbírka byla určena na nákup ukrajinské střely s plochou dráhou letu typu Flamingo s doletem až 3000 km, která by teoreticky dokázala zasáhnout i Moskvu nebo Petrohrad. Celkově se ve sbírce vybralo 16,5 milionu korun. Za peníze měly být ukrajinské armádě dodány dvě střely, pojmenované DANA 1 a DANA 2. Organizátoři iniciativy však uvedli, že kvůli korupčním skandálům na Ukrajině, spojeným s dodavatelem raket, přehodnocují konečné zacílení sbírky a nevylučují nákup jiného typu zbraně či materiálu.
Dodavatelem střely měla být společnost Fire Point, která je opakovaně spojována s podnikatelem Timurem Mindičem a čelí kvůli tomu vyšetřování. Média, včetně těch ukrajinských, poukazují na vazby mezi Mindičem a společností Fire Point. Spekuluje se, že Mindič by mohl být anonymním spoluvlastníkem firmy. Fire Point tato spojení s Timurem Mindičem popírá.
Zlatý záchod
Timur Mindič je znám jako dlouholetý přítel a obchodní partner prezidenta Volodymyra Zelenského, je to spolumajitel jeho produkční společnosti Kvartal 95. Mindič je v současné době vyšetřován ukrajinským Národním protikorupčním úřadem (NABU) v souvislosti s rozsáhlým korupčním schématem ve státní energetické společnosti Enerhoatom (únik 100 milionů dolarů). Vedle kauzy Enerhoatom NABU vyšetřuje i samotnou firmu Fire Point kvůli obavám z nadhodnocování cen a podvodů při dodávkách dronů a zbraní pro ukrajinskou vládu. Před válkou Fire Point fungovala jako agentura pro Kvartal 95 a její rychlý vzestup na klíčového dodavatele zbraní vyvolává silné pochybnosti o transparentnosti. Právě kvůli nejasnostem ohledně vlastnictví a probíhajícímu korupčnímu vyšetřování se iniciativa Dárek pro Putina rozhodla nákup střely pozastavit a přehodnotit, kam vybrané peníze nakonec půjdou.
V souvislosti s podnikatelem Timurem Mindičem se zmiňuje zlatý záchod a zlatý bidet jako symbol nestoudného bohatství a rozsáhlé korupce, která byla odhalena v rámci vyšetřování jeho role ve zpronevěře finančních prostředků ze státní energetické společnosti Enerhoatom (tzv. Operace Midas). Vyšetřovatelé Národního protikorupčního úřadu (NABU) během prohlídky v Mindičově bytě údajně objevili nejen zlaté toaletní mísy a bidety, ale i igelitky plné bankovek (konkrétně 200eurových).
Zlatý záchod je na Ukrajině symbolem korupce a bezohledné rozmařilosti. Objev takového symbolu u blízkého přítele prezidenta Zelenského a hlavního aktéra korupčního schématu, které mělo odklonit až 100 milionů dolarů z veřejných zakázek, vyvolal silné pobouření.
Parodie létajícího stroje
Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec publikoval na svém facebookovém účtu: „Ačkoliv jsem to už neměl v úmyslu, musím se ještě jednou vrátit ke kauze šmejdů, jedoucích na vlně fascinace části obyvatel ČR myšlenkou, že nejlepší podporou Ukrajiny není diplomacie, ale nákup smrtících zbraní pro jejího vůdce Zelenského. Pokud možno za jejich peníze a co nejméně transparentně. V tomto konkrétním případě se jedná o silně medializovaný nákup fiktivních ‚Plameňáků‘, střel s plochou dráhou letu tak tajemných, že je ještě nikdy nikdo neviděl v akci. Pořízení dvou těchto střel, pojmenovaných DANA 1 a DANA 2 po nedávno zemřelé státní úřednici Daně Drábové, deklarovala jakási iniciativa ‚Dárek pro Putina‘ jako cílový projekt pro ‚upíchnutí‘ cca 15 miliónů korun. Ty se jim podařilo vytahat z kapes naivních lidiček, domnívajících se, že podporou zabíjení obyvatel Moskvy nebo Petrohradu (což byly potenciální cíle fiktivních střel, o nichž organizátoři sbírky veřejně hovořili) zvrátí dnes už fakticky neodvratnou vojenskou porážku Ukrajiny.“
Fascinující na celém případu podle odborníka na oblast bezpečnosti je nejen fakt naivity lidí, ochotných na podobné obskurní projekty věnovat mnohdy nemalé částky peněz. „Daleko zajímavější je aktuální vývoj celé kauzy. Podle serveru Novinky totiž dnes Martin Ondráček, údajný zástupce iniciativy, prohlásil, že není vyloučeno ukončení původní dohody a že peníze možná nakonec využijí na jiný projekt. Jako důvod uvedl rozruch kolem sbírky a vyšetřování firmy Fire Point, spojené s Timurem Mindičem, známém vyšetřovatelům NABU jako ‚Zelenského peněženka‘. Ten utekl z Ukrajiny do Izraele těsně před odhalením rozsáhlé korupce spojené s jeho jménem,“ upozornil Štefec.
Přesměrování peněz na jiný projekt je podle něj běžnou záležitostí, ale je tu jedno velké ALE! „V podivné kampani, která se rozběhla bezprostředně po odhaleních NABU a po útěku Mindiče, se organizátoři sbírky v módně roztrhaných džínách fotografovali v utajeném závodě ‚kdesi na Ukrajině‘ s údajně první za české peníze vyrobenou střelou Flamingo, opatřenou růžovoučkým nátěrem a laškovně provedeným nápisem DANA 1. A také stylovou kresbou lebky se zkříženými hnáty, oblíbeného to symbolu nechvalně proslulých nacistických jednotek SS-Totenkopfverbände, spravujících během WWII německé koncentrační tábory,“ uvádí Štefec.
Je samozřejmě možné, že v upoutávce zachycená údajná střela Flamingo FP-5 skutečně létá. A to i přes až neuvěřitelnou aerodynamickou primitivnost, připomínající spíše narychlo splácanou parodii létajícího stroje, než elegantní smrtící střelu. „I podobnost namalované lebky se symbolikou jednotek SS může být pouze náhodná. Jejím cílem mohla být například snaha potěšit srdce českého pirátstva v čele s doktorem Hřibem. Jádro pudla ale leží jinde,“ upozorňuje odborník.
Na odiv stavěné pózování kolem podivné makety totiž bylo s vysokou pravděpodobností pouze křečovitou reakcí na rostoucí pochybnosti o skutečném použití vybraných peněz, vypolstrované Mindičovým zlatým záchodem. A ačkoliv se podle účastníků mělo jednat o již vyrobenou střelu, iniciativa Dárek pro Putina ústy Martina Ondráčka prohlásila, že vlastně nebyla utracena ani koruna, že všechno je cajk a peníze možná půjdou na něco jiného.
„Tohle je špatně. Někdo tady ošklivě kecá. Myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby se donátoři celé šarády začali zajímat o skutečný osud svých peněz. Nedávná kauza s desetinásobnými maržemi za čínské drony ukazuje, že kolem kšeftů s Ukrajinou se točí až moc různých vyčůránků, kteří se jen třesou na naše peníze. A určitě by nebylo od věci, kdyby se o tento a podobné případy začala konečně zajímat i Policie ČR. Věci by to rozhodně prospělo,“ domnívá se Štefec.
Korupční skandál vesmírných rozměrů
Tématu se věnuje také Vlastimil Veselý, Co-founder ve společnosti Společnost pro obranu svobody projevu a Founder ve společnosti FIRST Innovation Park. „Asi před měsícem jsem tu vznesl otázku, zda je v pořádku, když nějaký český spolek vybírá sbírkou peníze na střelu s plochou dráhou letu, která může zabíjet civilisty v největších městech některé z velmocí, a zda se tím naplňuje trestný čin přípravy útočné války. Podle Groka jsme byli totiž jedinou zemí nesousedící s válčícími státy, kde se tak děje,“ napsal na svém facebookovém účtu.
Připomněl, že bylo kolem toho poměrně dost zbytečných emocí a nejasností, které postupně vyplavaly na povrch. „Zastánci sbírky mi přicházeli vysvětlovat, že střela sice má český letecký motor, který se používal v letounu Albatros, ale že se nemontuje u nás, ale až na Ukrajině. Tudíž, že žádné exportní povolení není třeba a že s tou zbraní vlastně Češi nemají nic společného, že jen vyberou a na Ukrajinu pošlou peníze. V tom okamžiku mi začalo svítat. Celé to válečné bububu je jen marketing, který má motivovat k vršení peněz a financování toho, co ukrajinská strana a její partneři uznají za vhodné,“ uvedl Veselý.
Dále čerpal z textu informatika Davida Moose. „Dodavatelem střel má být firma Fire Point, která je dle některých ukrajinských novinářů v centru obrovského korupčního schématu. Dříve ‚malý startup vyrábějící zahradní nábytek‘ se od roku 2023 specializuje na výrobu dronů a řízených střel. Za firmou, která prý získala ‚10 % zakázek celého ukrajinského obranného průmyslu‘, stojí Timur Mindič, nyní vyšetřovaný za korupční skandál vesmírných rozměrů. Podle některých odborníků je produkce řízených střel zvaných ‚Flamingo‘ pouze ‚geniální PR trik a filmové představení pro veřejnost (Mindič stojí za filmovou a hereckou popularitou Zelenského)‘. Fire Point měl obdržet od dánské a německé vlády miliardy eur. ‚Nyní se Dánové dozvěděli, že prodala technologie ... a svůj podíl ve společnosti arabským investorům. Mindič vycítil nebezpečí a začal prodávat svá aktiva, včetně Fire Pointu ... v důsledku korupčního skandálu byly všechny platby Ukrajině, s výjimkou plateb z Německa, pozastaveny.‘ Pro Nadační fond pro Ukrajinu a kampaň Dárek pro Putina je to každopádně obrovský úspěch. Dle Groka vybrali v letech 2022–23 přes 1,5 mld. Kč a letos ‚pravděpodobně v řádu stovek milionů Kč‘. Od de facto ministra zahraničí Pojara a dalších opakovaně slýcháme, že muniční inicativa a naše vojenské angažmá na Ukrajině je pro nás obchodně výhodné. To nepochybně. Jen je otázka, kdo je to MY,“ publikoval Veselý.
Svůj názor na sociální síti Facebook vyjádřil také Zbyněk Passer. „Raketa Dana 1 poněkud zhořkla. Rozkrádat pomoc vlastní zemi v obranný válce je asi nejhorší zločin politika,“ vyjádřil se stručně, ale výstižně.
autor: Naďa Borská