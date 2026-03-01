Havel (TOP 09): Íránský lid si zaslouží svobodu

01.03.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na události v Íránu

Havel (TOP 09): Íránský lid si zaslouží svobodu
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Teokratický režim v Íránu dlouhodobě destabilizuje region, usiluje o jaderné zbraně a zbraně dlouhého doletu, porušuje mezinárodní dohody a brutálně potlačuje vlastní obyvatele včetně žen, které nechává věznit a vraždit kvůli jejich boji za základní práva. Představuje tak hrozbu nejen pro Blízký východ, ale pro celý svět.

Pokud kroky Izraele a USA oslabí tento represivní režim, může to být dobrá zpráva jak pro íránský lid, tak pro mezinárodní bezpečnost. Íránský lid si zaslouží svobodu.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Havel (TOP 09): Pokud chceme odradit Putina, musíme navýšit výdaje na obranu na 5 % HDP
Havel (TOP 09): Babiš je ve vleku Orbána, Macinka ve vleku MAGA bláznů
Havel (TOP 09): Hledáme 62 000 odhodlaných
Havel (TOP 09): Zrušit NERV znamená z našeho pohledu odstranit pojistku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Havel , Írán , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je íránský režim hrozbou pro celý svět?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Věra Procházková byl položen dotaz

Dotaz na téma euthanasie.

Dobrý den paní doktorko. Chcete v senátu jednat o nahrazení euthanasie odlišným postupem. Tlumením bolesti pacienta takovým způsobem až ho ty tlumící léky samy zabijí. A podmínkou pro tento postup je jasné a podepsané přání pacienta. Ta finta se mu vůbec nelíbí. Podle mě je to jen jinak popsaná vraž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Havel (TOP 09): Íránský lid si zaslouží svobodu

14:04 Havel (TOP 09): Íránský lid si zaslouží svobodu

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na události v Íránu