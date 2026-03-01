Havel (TOP 09): Íránský lid si zaslouží svobodu

Teokratický režim v Íránu dlouhodobě destabilizuje region, usiluje o jaderné zbraně a zbraně dlouhého doletu, porušuje mezinárodní dohody a brutálně potlačuje vlastní obyvatele včetně žen, které nechává věznit a vraždit kvůli jejich boji za základní práva. Představuje tak hrozbu nejen pro Blízký východ, ale pro celý svět.
Pokud kroky Izraele a USA oslabí tento represivní režim, může to být dobrá zpráva jak pro íránský lid, tak pro mezinárodní bezpečnost. Íránský lid si zaslouží svobodu.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
