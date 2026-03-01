Šebelová se zlobí na vládu. Málo peněz na zbraně a lži o rozpočtu

01.03.2026 15:00 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Vy tady šíříte strach a nepochopení mezi lidmi!“ obula se poslankyně Michaela Šebelová (STAN) do poslance Vladimíra Pikory (za Motoristy). Ten si to však nenechal líbit a nešetřil ani Šebelovou, ani česká liberální média. Přidala se poslankyně Lucie Šafránková (SPD). Vládu Petra Fialy označila za „asociální“ a popsala, co je třeba v Česku měnit.

Šebelová se zlobí na vládu. Málo peněz na zbraně a lži o rozpočtu
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli poslanci a poslankyně Michaela Šebelová (STAN), Vladimír Pikora (Motoristé), Lucie Šafránková (SPD) a Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vladimír Pikora se rozzlobil, že to vypadá, jako by se někdo stávající koalici snažil rozbít. „Ta koalice krásně jede,“ pravil Pikora. „To, že se rozkližuje koalice, je absolutní nesmysl,“ zdůraznil Pikora. Doplnil, že je zapotřebí řešit situaci kolem větrných elektráren, kolem státního rozpočtu i v řadě dalších věcí.

Ptal se, jestli i od Pirátů chtěl někdo vědět, jak se jim líbí v koalici, když mají čtyři poslance. „V tomto studiu ano,“ ujišťovala moderátorka Pikoru.

„Cílem vzniku naší koalice bylo ukončit Fialovu asociální vládu, aby se tady našim občanům žilo lépe. A to se povedlo,“ přidala se Šafránková. „Já jsem spokojená i s muniční iniciativou, kam už nejdou žádné české peníze,“ nechala se také slyšet.

Bc. Lucie Šafránková

  • SPD
  • poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • poslankyně
Když se dostal ke slovu Jurečka, konstatoval, že každá koaliční vláda potřebuje hledat kompromis, ale že „tato vláda“ má velké výdaje a současně slibuje, že bude snižovat daně. „Děkuju za obrovský dluh,“ sdělil koaličním poslancům Jurečka, a že tyhle dluhy nakonec zaplatí domácnosti a firmy.

Šebelová na to konto řekla, že Motoristé před volbami slibovali vyrovnané rozpočty. – „To jsme neslibovali,“ zlobil se Pikora. – „Slibovali. Já jsem u toho seděla,“ nedala se Šebelová. – „My jsme říkali, že když vyhrajeme volby, tak budeme mít do čtyř let vyrovnaný rozpočet,“ vysvětloval Pikora.

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

  • AUTO
  • poslanec
Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Během diskuse došlo i na větrné elektrárny. A tady se Šebelová do Pikory pořádně pustila. Upozornila mimo jiné, že se teprve připravuje mapa, podle které mohou být větrníky stavěny.

„Vy tady jenom šíříte strach a nepochopení mezi lidmi. … Ona se ta mapa teprve připravuje. A už když se s těmi přípravami začalo, tak se to dělo v participaci s obcemi. … A jsou informace o tom, že u těch obcí, kde se o tom jedná, tak jsou velmi aktivní spolky ze Slovenska, které šíří dezinformace proti větrným elektrárnám,“ rozčilovala se Šebelová.

Šafránková žádala, aby proběhly studie o dopadu fungování větrných elektráren na zdraví člověka.

V tu chvíli se ozvala moderátorka Tománková a řekla, že „informace, že by větrné elektrárny poškozovaly zdraví lidí, byly několikrát vyvráceny“.

Poté přehodila diskusní výhybku ke státnímu rozpočtu.

Členové koalice a opozice si navzájem vyčetli, že „jejich rozpočty“ neodpovídaly zákonu o rozpočtové odpovědnosti a realitě. „Ten deficit je šílenej, ale byl šílenej i když končila vaše vláda,“ rozčiloval se Pikora na Jurečku.

Šafránková obracela pozornost k resortu obrany a zdůraznila, že hnutí SPD trvá na tom, aby se vydávala na obranu jen dvě procenta HDP, protože to bude zcela stačit. „Tady je důležité říct, že ty peníze, které se vydávají na obranu, tak aby se vydávaly efektivně. Aby ty zakázky, které tam historicky jsou, tak aby nebyly předražené. Tam probíhají i audity,“ vysvětlovala.

„Tady vidíme, že je ohromně nebezpečný přístup k bezpečnosti naší země. Vy tady rozdáváte peníze, ale nejste schopni zvýšit výdaje na obranu,“ rozčilovala se na to konto Šebelová. Připomněla, že vláda chce platit za všechny občany poplatky na obnovitelné zdroje, což je věc, kterou třeba poslanci nepotřebují, a přece dostanou od vlády dárečky, a o to méně zbude peněz pro lidi, kteří by je opravdu potřebovali,“ vyprávěla Šebelová.

Jurečka doplnil, že cena potravin nebo výše důchodů jsou jistě důležité, ale pokud začnou lidem padat na hlavy sebevražedné drony a rakety, které dnes Rusové posílají proti Ukrajině, ocitnou se ceny potravin či výše důchodů až na druhém či třetím místě.

Tady se přihlásil o slovo Pikora a konstatoval, že bude úkolem Petra Macinky, aby vysvětlil Donaldu Trumpovi, jak jsou na tom české finance a že nemůžeme na armádu vydávat peněz víc, než vydáváme. Macinkovi by podle Pikory mohlo pomoct i to, že se vyjadřuje k otázkám, které v USA zjevně považují za důležité. Navzdory tomu, co si myslí česká liberální média.

Znovu tím nazlobil Šebelovou. Ta řekla, že v Česku nebývalo zvykem vydávat dvě procenta HDP na obranu, přestože jsme se k tomu zavázali už v roce 1999 při vstupu Česka do NATO. Kdyby to tu bylo zvykem, mohli jsme podle Šebelové mít i lepší silnice a další věci spojené s obranou země. „Možná bychom na tom byli dnes jako Poláci, kteří vydávají pět procent na obranu a nikdo to tam nerozporuje. Proto si myslím, že je chyba, že v rozpočtu na obranu chybí 21 miliard korun,“ prohlásila Šebelová.

Moderátorka Terezie Tománková opět přehodila debatní výhybku, a to k důchodům.

Šafránková podotkla, že nikdo nemá křišťálovou kouli a nemůže říkat, kolik důchodců bude v Česku žít kolem roku 2050. „Velké vaše selhání bylo v tom, že jste na tom nenašel širokou politickou shodu. My musíme udělat maximum pro to, abychom podpořili prorodinnou politiku, kterou tady ničila asociální Fialova vláda,“ rozčilovala se Šafránková na Jurečku.

Lidé ve velkých městech podle Šafránkové váhají nad tím, zda mít děti, protože si vzhledem k životním nákladům ve velkých městech nejsou jisti, zda děti uživí.

Jurečka připomněl slova Vladimíra Pikory, který před třemi lety tvrdil, že by lidé měli chodit do důchodu v 69 letech, protože jiná varianta je ekonomicky neudržitelná. – Pikora poznamenal, že je třeba myslet i na zdravotnictví. 

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Jurečka řekl, že změny, které (on) udělal, napomohou k tomu, že důchodový systém bude v přebytku. A že, kdyby ty změny neudělal, tak systém v přebytku nebude.

Šafránková stejně důrazně trvala na tom, že je nutné změnit mj. pravidla pro valorizaci důchodů.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

