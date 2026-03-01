Kdo jim to řekl? Záhada kolem smrti Chámeneího

Útok na rezidenci íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a následné potvrzení jeho smrti vyvolaly řadu otázek. Ekonom Pavel Šik se ve svém komentáři zaměřil nejen na samotnou eliminaci duchovního vůdce, ale především na rychlost a způsob, jakými se informace dostaly ven. „Mnohem zajímavější než to, že je Chameneí mrtvý, je to, jak to Izrael věděl s takovým předstihem.“
Detailně popisuje časovou osu útoku a zveřejňování zpráv. Pracuje přitom s teheránským časem a ukazuje, jak rychle po sobě jednotlivé události následovaly. Zhruba v 10.30 teheránského času (asi 8 hodin ráno u nás) začala první vlna přesných úderů na komunikační uzly a protivzdušnou obranu Íránu. V 10.50 bylo použito přibližně 30 bomb na rezidenční komplex Chameneího, včetně těch, které byly schopny zničit podzemní bunkry. V 11.12 už publikovala agentura Reuters první bleskovou zprávu o eliminaci Chameneího, založenou na informacích od izraelského činitele.
Ekonom připomíná také večerní vyjádření izraelského premiéra i noční reakci Donalda Trumpa. „Večer ve 21.30 informoval Netanjahu ve svém projevu, že ‚přibývá jasných signálů‘, že Chameneí byl při úderu zabit. V 01.30 minut v neděli napsal Trump svůj příspěvek na Truth Social, že Chameneí je mrtvý. Íránské potvrzení přišlo pak v časných ranních hodinách (asi v 6 hodin ráno teheránského času) dnes,“ konstatuje.
Šik se poté zamýšlí nad informacemi o fotografii mrtvého těla, o kterou se měli izraelský premiér i americký prezident opírat. „Proč to píšu? Dvě izraelské televizní stanice informovaly, že Netanjahu a Trump své tvrzení opřeli o fotografii Chameneího mrtvého těla, která jim byla ukázána, což byla pravděpodobně ta samá, kterou dostal ihned po útoku i ten anonymní izraelský činitel.“
Vzápětí klade klíčovou otázku – kdo mohl takovou fotografii pořídit a během minut předat izraelským zdrojům. „A teď je dobré se zamyslet. Kdo mohl prakticky okamžitě po prvním útoku na rezidenci Chameneího udělat fotku jeho mrtvoly a poslat ji během minut izraelským zpravodajcům tak, že ještě než opadl kouř, už zprávu měla agentura Reuters?“
Podle Šikova názoru přichází v úvahu pouze úzký okruh lidí z nejvyšších pater režimu. „Nikdo jiný, než velmi vysoký důstojník IRGC nebo člen Chameneího týmu. Pak se, předpokládám, čekalo na další ověření od dalšího vysokého íránského hodnostáře.“
Závěrem upozorňuje na ekonomickou dimenzi možného vnitřního rozkladu režimu. „Režim má holt zásadní hospodářské problémy a tím i trhliny, všichni se chtějí mít dobře, což je nutné zvážit při úvahách o dalším vývoji. Z historie totiž víme, že režimy se většinou hroutí kvůli ekonomickým problémům. Svět není černobílý,“ uzavírá svůj komentář Pavel Šik.
