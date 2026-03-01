Od Němců tanky, od Američanů vrtulníky. Fiala pochválil svou vládu za zbrojení

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Spojené státy a Izrael provedly společný útok na Írán. Írán v odpověď útočí na Izrael a na okolní státy.
„Řekneme si ten poslední vývoj, probereme repatriační lety a řekneme si, jaké dopady by to mohlo mít na ceny ropy, ceny plynu a tak dál,“ prozradil Havlíček v úvodu vysílání, co se bude probírat na pondělní Bezpečnostní radě státu. Teprve tam se prý probere, zda repatriační lety budou třeba. „Ten krok, který udělaly Spojené státy a Izrael, je nutný pro bezpečnost celé planety. … Je to nutné, je to nezbytné a nebudeme před tím strkat hlavu do písku,“ pokračoval po chvíli Havlíček.
Připomněl, že islámský režim povraždil kvůli protestům tisíce lidí.
„Já doufám, že byla provedena opatření, která jsou prováděna vždy při zhoršení situace na Blízkém východě. Jako je ochrana židovských památek a další. Jen některá mohu říct veřejně,“ reagoval Petr Fiala. „Zničit ten režim bylo naprosto správné. Ta představa, že by Írán měl jaderné zbraně, ta je teda naprosto hrozná. Mou podporu tato akce má. S Íránem se nebylo možné domluvit diplomatickou cestou. Je správné, že Izrael a Spojené státy toto udělaly,“ zdůraznil Fiala.
Připomněl, že íránský režim podporoval ozbrojence v Palestině, v Jemenu, v Libanonu. Teď Írán útočí na státy v Perském zálivu, a to je podle Petra Fialy íránská strategická chyba, protože to pro nás naštěstí povede k tomu, že se Írán dostane do o to větší izolace.
Vy jste lhali! Ne, vy jste lhali!
„My jsme poukazovali na to, že jste čtyři roky lhali, že jste lhali o cenách energií, o inflaci. Já jsem poukazoval na to, že tím firmy trpěly a již chudí lidé ještě více chudli,“ upozornil Havlíček. „A teď tady vidíte, že ceny energií poklesly,“ pokračoval Havlíček s tím, že to má vliv na podniky, na domácnosti, kterým se chce víc utrácet, a to je v tuto chvíli to nejpodstatnější.
Petr Fiala stejně tvrdě odpověděl. „Oni před volbami lhali lidem. Oni lhali lidem a na základě toho vyhráli volby,“ kontroval Fiala. „My jsme měli nejvyšší ceny energií už v době, kdy se o to staral ještě pan Havlíček,“ řekl. A že Babiš „před jeho vládou“ řídil či spoluřídil zemi osm let a že za tu dobu se nepohnulo s energetickou infrastrukturou, nepohnula se dostavba Temelína a řada dalších věcí, tvrdil Petr Fiala.
Ing. Andrej Babiš
Ten mu vmetl, že hnutí ANO obelhává lidi, že jim bude dlouhodobě lépe, protože tvrdí, že poplatek za obnovitelné zdroje už nebudou platit oni. Jenže podle Fialy to lidé stejně zaplatí. Na daních. „Nemůžete oblbovat lidi,“ poučoval Petr Fiala Karla Havlíčka.
„Ale pane poslanče. Daně jste zvyšovali vy. Vy jste je ale zvýšili prakticky všem,“ vmetl okamžitě Havlíček Fialovi. – „My jsme samozřejmě museli zvyšovat daně. Nedělalo mi to žádnou radost, ale udělat jsme to museli, abychom zvládli tu situaci. A abychom investovali,“ snažil se vysvětlit Fiala před kamerami.
Obratem doplnil, že vlády, ve kterých hrálo hnutí ANO, zaspaly v přípravě na dnešní situaci. Protože už před lety bylo jasné, že se výroba elektřiny z uhlí nevyplatí. „Nejen kvůli povolenkám, ale i kvůli dalším věcem,“ poznamenal Petr Fiala. A že jeho (Fialova) vláda rozjela projekty na posílení jaderné energie v Česku. Na tyto plány může podle Fialy Babišova vláda navázat. A k tomu ještě může rozjet projekty s menšími modulárními reaktory, protože i ty budeme podle Fialy nutně potřebovat.
„Já jen doufám, že ta vaše energetická politika nebude taková, jako byla v minulosti, protože to je jeden z důvodů, proč je dnes energetická situace taková,“ prohlásil Petr Fiala.
„Vy jste to nepochopil, nebo lžete! Kdyby tady dneska ten nový reaktor Temelína byl, tak dneska nemáte elektřinu levnější ani o korunu!“ rozčílil se Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„Vy se jen snažíte zakrýt svou neschopnost, protože jste neudělali kroky, které udělaly jiné vlády. A to je ta podstata,“ trval na svém expremiér z ODS.
Moderátorka Terezie Tománková přehodila diskusní výhybku ke státnímu rozpočtu.
Havlíček hned zdůraznil, že koalice ANO, SPD a Motoristů zvýšila investice o více než 12 miliard. Zdůraznil, že nynější vláda reálně zvýšila i výdaje na obranu. – Fiala trval na tom, že vláda investice osekala. „Já jen říkám, že ten náš rozpočet byl proinvestiční, dbal na bezpečnost a i při rekordním investování jsme snižovali strukturální zadlužení,“ řekl Petr Fiala.
Havlíček okamžitě kontroval, že vláda Petra Fialy vycházela z toho, že bude mít více peněz z emisních povolenek, ale přitom musela vědět, že takto vysoké ty příjmy nebudou. „Já vám po vysílání dokážu, že lžete,“ sdělil Havlíček Fialovi a zdůraznil, že „on musel vědět, jak to s financemi bude“.
„Vy buď lžete, nebo nevíte, jak se sestavuje rozpočet!“ prohlásil Petr Fiala.
Havlíček: My zvyšujeme výdaje na obranu o 14 miliard. Ale bez kšeftování
Načež Petr Fiala řekl: „My jsme jediná země, která nezvyšuje výdaje na obranu, a která je naopak snižuje. To mi připadá nepřijatelné. To mi připadá neodpovědné a pro mě prostě nepochopitelné. Ale ještě mi dovolte jednu věc. Já vám děkuji, že neplníte některé své předvolební sliby, že jste nezrušili muniční iniciativu a vy jste nezrušili nákup stíhaček F-35. To by bylo ještě horší,“ obrátil se Fiala na Havlíčka.
„Ale já se vás tady už hodinu snažím přesvědčit, že když něco navýšíte o 14 miliard, tak výdaje na obranu neklesají!“ kontroval Havlíček. A zdůraznil, že Fialova vláda podcenila dronovou obranu i kyberbezpečnost a jen kupovala tanky za desítky miliard korun.
„Já jsem hrdý na to, co dokázala naše vláda v oblasti obrany. My jsme modernizovali armádu a byli jsme aktivní Evropě, abychom ty věci posunuli. To je prostě pravda,“ pravil Petr Fiala. „Něco jako ‚zbytečné placení za zbraně dopředu‘ je hloupost. V Evropě je válka, válka na Ukrajině, zájemců o nákup zbraní je opravdu hodně a pokud Česko nezaplatí, co má zaplatit, a především to neudělá včas, tak Česko někdo předběhne a technika se nedostane do Česka,“ vyjádřil se Petr Fiala.
„Vy tvrdíte, že jste modernizovali armádu? To myslíte ty staré leopardy, které jste sem přitáhli za desítky miliard korun? A pak jsou tu ještě ty polní kuchyně!“ rozčílil se Havlíček.
„My kupujeme nové tanky Leopard. Ale kupujeme je za ceny, za které je kupuje německá armáda. My jsme dokázali pomoct Ukrajině a zároveň jsme dokázali získat pomoc od našich partnerů. Od Němců tanky, od Američanů vrtulníky,“ trval na svém Fiala.
Fiala kontroval, že díky dobré politice jeho vlády dnes české firmy na Ukrajinu vyvážejí víc, než vyvážely před válkou. „To je opravdu zásluha mé vlády,“ řekl.
„To je neuvěřitelné, to co říkáte!“ rozčílil se Havlíček. „Vy máte spoustu krásných slov – místo toho, abyste řekl, ‚my jsme to podělali. Tohle se nám nepovedlo a děkujeme vaší vládě, tím myslím naší, že jste to rozjeli‘,“ dštil oheň a síru Havlíček na Petra Fialu. Ani ve věci muniční iniciativy nešetřil ostrými slovy. „My jsme měli ty informace, že to bylo netransparentní, že to bylo nevýhodné a že jste se nechovali tak, jak jste se chovat měli,“ zuřil Havlíček.
„Já říkám že to, co říkáte, vůbec není pravda. Já jen vyvracím vaše lži a nesmysly,“ zlobil se Fiala. „Já vám děkuji, že jste nakonec porušili svůj předvolební slib a nezrušili jste muniční iniciativu. Ale bohužel už na ni nejsou žádné české peníze, protože jste je zastavili,“ pravil Fiala.
„My velmi dobře víme, že Ukrajinu nevyřeší Česká republika. Ukrajina je v rukou Spojených států a několika dalších zemí. Ale ten svět není jen o Ukrajině,“ upozornil Havlíček. „Naše zahraniční politika není vystrašená. Je sebevědomá, je racionální, je vyvážená,“ zdůraznil Havlíček. „Podle vás už jsme tady měli mít ruské tanky,“ vmetl Havlíček Fialovi.
Petr Fiala zopakoval, že je nervózní z toho, jak Babišova vláda přistupuje k obraně České republiky. Že pomoc Ukrajině považoval za naprosto zásadní věc budoucí bezpečnosti České republiky. „Vláda Andreje Babiše dala místo toho ruce pryč od půjčky 90 miliard korun Ukrajině, a to je zkrátka a dobře problém, řekl Petr Fiala.
„Já neříkám, že jsme udělali všechno dobře. Udělali jsme spoustu chyb, ale jsem přesvědčený, že podpora Ukrajině byla správnou věcí. Dělali jsme i klíčové změny a reformy, aby naše mladá generace měla dobrou budoucnost. Ale to, že bylo správné podporovat Ukrajinu, i v našem zájmu, za tím si stojím,“ zdůraznil Petr Fiala.
„Vy jste měl poděkovat za to, že jsme opravili stavební zákon, který jste úplně dodrbali!“ rozčílil se v jednu chvíli Havlíček. Jedním dechem dodal, že „ODS má poděkovat hnutí ANO i za to, že místo ODS pomohlo OSVČ a tak dále. Věcí, za které by ODS měla poděkovat, je mnohem víc,“ řekl Karel Havlíček.
„A v tom je ten rozdíl mezi námi. Já neříkám, za co byste mi měl děkovat,“ poznamenal Petr Fiala.
