„Nemluvte za mě!“ Nerudová a „kopanec do rozkroku“. Nakrkla obě pohlaví

Nerudová cituje z nového vydání Global Gender Gap Indexu, podle nějž se Česká republika v roce 2022 propadla o 25 míst. „Naše země se za loňský rok propadla v žebříčku rovných příležitosti o neuvěřitelných 25 míst na 101. pozici ze 140 zemí. V Evropě jsme na předposledním místě za Maďarskem a jen těsně před Kyprem,“ píše Nerudová na Twitteru.

Nejhorší je prý situace v politickém a veřejném životě. „Nejméně rovné příležitosti u nás mají ženy v politickém životě a veřejné oblasti, kde jsou před námi i země jako Čad, Kyrgyzstán, Mauricius, Benin, Niger či Lesotho. Patří nám 108. místo. Propadli jsme se v této kategorii o čtyřicet jedna míst. Jsme na 130. místě v žebříčku zemí podle počtu žen v ministerských pozicích, navíc patříme k těm státům, které nikdy neměly ve funkci hlavy státu ženu,“ píše neúspěšná prezidentská kandidátka.

Pod příspěvkem ještě adresovala kritikům jejích názorů zprávu, aby ženy nikdo nepřesvědčoval, že mají rovné příležitosti.

„Mám prosbu. Přestaňte, prosím, přesvědčovat nás ženy, že máme v ČR rovné příležitosti. Je to jako kdybychom my přesvědčovaly vás, že když vás někdo kopne do rozkroku, tak to nebolí. Díky!“ nebrala si servítky.

S Nerudovou ale nesouhlasí řada lidí, včetně úspěšných žen. Například dlouholetá poslankyně, šéfka Sněmovny a senátorka Miroslava Němcová uvedla, že není dobré vymezovat se takto vůči mužům. „Dobrý den, ráda bych podotkla: 1) nemůžete mluvit za všechny ženy 2) já jsem spokojena s tím, jak jsem využila příležitosti (rodina, podnikání, politika) 3) nerada se vymezuji proti mužům jen proto, že jsou muži nebo proti ženám, protože jsou ženy. Užitek vidím ve spolupráci,“ reagovala Němcová.

Nerudová si ale stojí za svým, že nemají ženy takovou možnost volby jako muži. „Dobrý den, díky za názor, vážím si ho. Rovné příležitosti jsou o možnosti volby. A tu možnost řada žen nemá. Mohou být dobrou matkou i vědkyní. Ale stát jim k tomu musí vytvořit podmínky."

Nesouhlasí ani jaderná fyzička Dana Drábová. „Mám za to, že tak, jak je to rozumně dosažitelné, máme. Pokud respektujeme, že za všechno se platí. Aby bylo jasno, nemluvím o penězích, tedy o ceně. Mluvím o hodnotě. Se vším respektem, paní profesorko, přirovnání nesedí. Pro mne,“ je přesvědčená Drábová, že musejí ženy citelněji volit mezi pracovním a osobním životem.

Další ženy Nerudové vzkazují, aby se nepasovala do role mluvčí všech žen. „Paní profesorko, mluvte laskavě pouze za sebe. Nezvolili jsme Vás prezidentkou, ani mluvčí žen. Já se domnívám, že máme rovné příležitosti. Nářek salónních levičáků mě jako ženu uráží,“ má jasno jedna z diskutujících.

„Mám prosbu. Přestaňte se pasovat do role mluvčí všech žen. Děkuji,“ přidává se další.

Mám prosbu.

Přestaňte se pasovat do role mluvčí všech žen.

„Si děláte srandu? Podívejte na školství, zdravotnictví, soudnictví...všude tam chybí muži,“ vypočítává jiná komentující.

Podle Nerudové ale zase třeba chybí ženy na Ústavním soudu. „Milá Stanislavo, víte, kolik máme aktuálně žen na ÚS?“ reagovala Nerudová.

Ozvali se samozřejmě i muži, kterým se Nerudové tweet o kopání do rozkroku nelíbí. „Mám prosbu. Přestaňte prosím přesvědčovat nás muže, že jsme v ČR jakkoliv zvýhodněni. Je to jako kdybychom my přesvědčovali vás, že když rodíte, tak to nebolí. Díky!“ připodobnil jeden z komentujících.

Jiní dokonce uvedli, že je očividně dobře, že se nestala Nerudová prezidentkou. „Ženy v ČR mají rovné příležitosti, to ale automaticky neznamená, že jim jde všechno stejně, stejně dobře, stejně snadno jako mužům. Místo toho, abychom tedy ženy povzbuzovali, tak jim radši budeme říkat, že jsou to chudinky diskriminované. Jsem rád, že DN není prezidentkou,“ stojí v dalším příspěvku.

Rovné příležitosti jsou také základem české Ústavy. „Mám prosbu. Prosím, jako bývalá, byť neúspěšná kandidátka na prezidentku, přečtěte si Ústavu. Díky,“ píše další.

„Milý Zdeňku, řeč je o implicitní diskriminaci. Ne explicitní. Tu fakt nikde nenajdete. Přeji hezké odpoledne,“ trvá na svém Nerudová.

„Milá Danuše, slovíčkaření vám jde. Je dobře, že jste nakonec volby prohrála,“ uzavírá jeden z mnoha komentujících.

