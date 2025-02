„Nemusíme páchat sebevraždu společně s EU.“ Matěj Gregor vyzval občany

„Mám radost, že Amerika opět otevírá svou náruč světu. Ne tím, že kvůli ropě či demokratickým hodnotám vtrhává do cizích zemí, ale že svou politiku opět staví na velmi promyšlené zahraniční strategii,“ říká Gregor k aktuálnímu dění ve Spojených státech amerických pod vedením Donalda Trumpa a jeho viceprezidenta J.D. Vanceho. Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 57% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 41% hlasovalo: 8656 lidí

Reakce evropských politických představitelů jak na kroky Trumpa, tak na projevy Vanceho podle Gregora pouze dokazují, jak moc se Trumpovy administrativy bojí. „Evropa se bojí společnosti, kde se nezakazuje. Evropa se bojí společnosti, kde se necenzuruje. Evropa se bojí Spojených států, které budou opět představovat jednu z největších, nejperspektivnějších ekonomik a vojenských sil na světě,“ prohlásil Gregor a předpověděl, že Evropa ještě nějakou dobu „nevytáhne hlavu ze zadku klimatického aktivismu“.

Na základě rozhovoru s europoslancem Filipem Turkem Gregor zmínil, že v Evropském parlamentu nicméně zatím stále panuje klidná atmosféra. „Oni vědí, že mají ještě dostatek peněz. Vědí, že mají dostatek dotací. Vědí, že v jejich teplých kancelářích nic nehrozí a jejich soukromá trysková letadla stále startují,“ říká Gregor. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová má podle něj obavy pouze z toho, aby za své poslední roky ve funkci „stihla nakrást dost peněz“.

Gregor dále nastínil, jak bude vypadat nadcházejících pět let v Evropě. Varoval, že by Evropa mohla být izolována od zbytku světové ekonomiky kvůli politikám, které podporuje Evropská komise a které podle něj vedou k omezování průmyslu a vojenské nezávislosti pod záminkou environmentálních projektů, jako je Green Deal. „Zatímco Čína pojede svůj obrovský ekonomický závod s Amerikou a Rusko bude rozjíždět své diplomatické mise napříč světem a udržovat si svou pozici jedné ze světových velmocí, Evropa už rezignovala na své hodnoty,“ říká Gregor s tím, že to může mít za následek ztrátu jejího vlivu a postavení na mezinárodním poli.

V tomto kontextu vyzval občany České republiky, aby v nadcházejících volbách na podzim 2025 zvolili vládu, která se postaví proti izolacionistické tendenci Evropy a zajistí, že Česká republika zůstane aktivně zapojena do světové ekonomiky a politiky. Za úsměvnou myšlenku Gregor považuje to, že by ekonomickou prosperitu České republiky vybojoval Josef Síkela, který podle něj „jezdí do Afriky rozdávat kondomy“.

Podle Matěje Gregora Evropa potřebuje radikální změnu přístupu k tomu, jak se postaví k současným globálním a interním výzvám. „Evropě už nepomůže hrát si na to, že je vývozcem liberální demokracie, která je stejně asi tak liberálně demokratická jako totalitní režim. Pomůže nám pouze to chytnou tep doby a namísto projektů evropské armády a likvidace průmyslu pod rouškou Green Dealu nám pomůže pouze suverénní přístup,“ tvrdí Gregor. Takový přístup podle něj zahrnuje několik strategií včetně zvýšení investic do obrany; podporu průmyslového sektoru prostřednictvím velkých investic; liberalizaci tržního prostředí; výrazné snížení úřednické byrokracie a dotačních titulů, které svazují ekonomický růst; a návrat k základním principům a hodnotám, na kterých by Evropa fungovala.

„Jestli se chce Evropská komise zesebevraždit po vzoru japonských letců, je to jejich volba. My můžeme Západu maximálně držet palce,“ dodává Gregor. Sebevražda však podle jeho názoru není nutně jedinou možností pro Českou republiku. To ostatně podle Gregora příkladně ukazuje Maďarsko s Viktorem Orbánem, Slovensko s Robertem Ficem, povolební Německo i Itálie s Mateem Salvinim. „Není nutné páchat sebevraždu společně s Evropou, pokud do svého čela postavíte solidní lídry, kteří vědí, co mají v Evropě dělat,“ dodává předseda mládežnické organizace Generace Motor.

Dosavadní vláda Petra Fialy se podle Gregora v diplomacii pohybovat neumí. „Česká vláda neví, co je to diplomacie, ví pouze to, co je to lezení do zadku. Naprostá servilita a naprosté zaprodávání našich národních zájmů někomu jinému,“ říká Gregor a doporučil ministryni obrany Janě Černochové (ODS) revizi smluv s USA o stíhačkách F-35.