„Nenechám ho dokopat do krve.“ Václav Moravec prozradil, jak v debatách vyzrát na Babiše. A pak to jelo: Paroubek, Nečas, Zeman

Jak se orientovat v dnešním světě? Co a jak číst, komu věřit? A jaká je role médií? O tom hovořil v Interview Plus Českého rozhlasu ekonom Tomáš Sedláček s moderátorem veřejnoprávní České televize Václavem Moravcem.

Úvodem se Moravec rozhovořil o svém působení pedagoga na vysoké škole. „Mě nezajímá, aby se stali průtokovými ohřívači. To, na čem je postaveno tuzemské školství. To obrovské množství fakt, která v mnoha ohledech překrývají trendy a souvislosti a komplexitu, k níž bychom měli studenty na vysokých školách vést. Asi jsem netradiční pedagog i na té naší katedře, protože mě opravdu nezajímá to, v kterém roce se stalo ono či toto, ale chtěl bych, aby spíš chápali souvislosti a chápali trendy, protože ta dnešní generace si ty informace a konkrétní data dohledá a vygooglí," zmínil Moravec, který již 20 let učí na Fakultě sociálních věd.

„Existuje mnoho moderátorů – já osobně chodím aristotelovskou střední cestou: Být na rozhovor dobře připraven, to znamená celotýdenní příprava, rešerše, připravit si i nějaké otázky a strukturu, naposlouchat ty hosty a modelovat si, co vlastně budou odpovídat. Protože, když si poslechneš čtvrtý pátý rozhovor s tím hostem, kterého budeš mít, tak zjistíš, jak přibližně odpovídá, jestli se vyhýbá otázkám či nevyhýbá a podobně,“ vyprávěl Moravec, jak se připravuje na rozhovory. „Pak jsou moderátoři, kteří zdánlivě kladou ty nejbanálnější otázky, na které může být ta nejjednodušší odpověď, a považují se za odvážné, když tu otázku položí šestkrát, sedmkrát, osmkrát, čímž nezpochybňuju tuto metodu, ale používal bych ji velmi střídmě, než bývá používána, protože tím, že opakuješ banální otázku sedmkrát, osmkrát, devětkrát, tak to vypadá, jak jsi tvrdý a útočný... A další věc je, že v momentě, kdy cítím, že ten host je na lopatě, tak nemám důvod ho obrazně řečeno dokopat do krve,“ sdělil Moravec.

„Nenechám dokopat toho člověka, který možná není tak populistický, není tak obratný ve vyjadřovacích schopnostech, ale fakta jsou na jeho straně a jako moderátor tu debatu utnu a řeknu: Tady jsou fakta. Byť pak mnoho diváků píše, že Moravec kupříkladu nemá rád Babiše, nemá rád Zemana, předtím jsem od voličů ODS dostával rozhořčené e-maily, jak nemám rád Nečase, předtím, když byl Jiří Paroubek premiérem, tak že jsem pravičák, který nenávidí sociální demokraty, protože to tak ti voliči mají. Ale myslím, že rolí moderátora, i když má být nestranný, má dávat prostor různým pohledům na svět, tak by měl ctít fakta. A měl by říct: Fakta jsou jasná, kupříkladu když Andrej Babiš, protože patří asi k nejobratnějším polistopadovým politikům – ano, nominálně investice ve státním rozpočtu rostou, ale podíváme-li se v procentuálním vyjádření ve vztahu k HDP, tak stagnují nebo dokonce klesají. A to je vždy, když vedu interview s Andrejem Babišem a nemá spoludebatéra, tak je rolí toho moderátora oponovat a říct: Podívejte se, problém těch vašich grafů je, že tam nemáte zohledněna ona fakta,“ vyprávěl Moravec.

Následně pak ještě jednou vzpomínal na rozhovor s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „On přesně jel tu strategii z pohádky, jak Jeníček a Mařenka prchají a teď je ta paní, která na poli sbírá len a běží ta ježibaba a ptá se paní na tom poli, kudy běželi Jeníček a Mařenka. Ona jede zdržovací taktiku, a to dělal Andrej Babiš v tom rozhovoru. Tak jsem mu položil otázku: Máte rád pohádky? A teď ho úplně vykolejíš, dostaneš ho z role. A já říkám, protože ta metafora s tím, že vy o koze a já o voze, tady na tu situaci platí. A přijde mi, že pro diváka má daleko větší vypovídací hodnotu, než kdybych se s ním neustále přetahoval, protože to je přesně – jeho strategie je udělat ze mě afektovaného moderátora a jeho komunikační strategie je, ty své voliče přesvědčit o tom: Podívejte se, jak mě nemají rádi novináři, zvlášť novináři v médiích veřejné služby,“ podotkl Moravec.

A jak se Moravec orientuje v současném světě, jak se soustředí? „Daleko pečlivěji přemýšlím nad tím, co je podstatné, a co je nepodstatné. Dřív jsem to v takové míře nedělal. Měl jsem i jako novinář zapotřebí pouštět si televizní vysílání hned od probuzení, dívat se na Studio 6 a končit Událostmi, komentáři, a teď už v sobě takovou potřebu nemám. To znamená, že jasně, pustím si Plus, když jedu v autě z chalupy do Prahy, abych věděl, co se děje, ale zároveň si od toho udržuji odstup, protože kupříkladu to běsnění s koronavirem ukazuje to, že zapadne mnoho daleko důležitějších témat, která možná ze současné perspektivy a z toho šílení se jeví jako méně důležitá, ale přitom jsou zásadní. A to se týká těch samotných důsledků koronavirového šílení nebo paniky, viz co to udělá s ekonomikou. Jaké dlouhodobé důsledky to bude mít? A bohužel tam beru v ochranu všechny novináře, ale zároveň mě mrzí, že se neumíme víc vzepřít. Platilo-li za Čapka, že není nic staršího než včerejší noviny, tak studentům s oblibou říkám parafrázi Čapkových slov: Není nic staršího než před vteřinou vydaný tweet. A množství toho balastu, si myslím, že nás odvádí od soustředění. Takže sám v rámci psychohygieny jsem udělal to, že daleko pečlivěji si vybírám to, čemu budu věnovat čas,“ zmínil Moravec.

Závěrem se pak Moravec vyjádřil k fake news. „Myslím, že je to módní fenomén. Takže slovo fake news už mi přijde zprofanované, a přišlo mi vlastně od začátku... Těm, kteří vládnou rádi v chaosu, protože to umějí, vyhovuje co největší množství šumu. To, že nám moderní technologie, sociální sítě, umožňují odvádět nás od signálu a utopit nás v šumu, je nepochybné,“ dodal Moravec s tím, že společnost se zhroutí. „To není normální. V minulém století lidstvo zažilo dvě světové války, aby přemýšlelo o nějakých hodnotách a snažili jsme se ty hodnoty učinit univerzálními, viz Všeobecná deklarace lidských práv a Listina základních práv a svobod. A něco takového musí přijít i v současnosti,“ uzavřel.

