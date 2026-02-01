Herec Čermák: Dali mi kafe a banán, peníze ne. Staromákem znělo „Ať žije Pavel!“

Lidé na Staroměstském náměstí v Praze, kteří se postavili za prezidenta Petra Pavla, poslali vzkaz také Jindřichu Rajchlovi, Miroslavu Ševčíkovi a dalším vládním poslancům. Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář dal tisícům lidí stojících na Staroměstském i Václavském náměstí slib. Slib za milion. Došlo i na Českou televizi. Od plic promluvila i herečka Jitka Čvančarová. Požádala demonstrující, aby se proměnili ve skálu. Ozval se i herec Hynek Čermák.

Herec Čermák: Dali mi kafe a banán, peníze ne. Staromákem znělo „Ať žije Pavel!“
Foto: Repro Milion chvilek Facebook
Popisek: Hynek Čermák

„Lidé jako Rajchl, Ševčík a Turek se nám vysmívají. Myslí si, že je nás málo. Pojďme jim ukázat, že se mýlí. Dnes je plná Praha!“ hřímal Minář z pódia. „Pojďme jim všichni ukázat, že bude plná republika,“ žádal Minář.

Zdůraznil, že v dalších týdnech proběhnou další akce. Jak na podporu prezidenta Petra Pavla, tak na podporu napadené Ukrajiny.

Minář se zeptal demonstrantů na Staroměstském náměstí, zda budou ochotni přijít podpořit i prezidenta Petra Pavla na akci na Letné. Pokud se podaří získat jeden milion podpisů, všichni lidé, kteří budou mít zájem, mohou dorazit na Letnou. „Přátelé, pokud nás bude milion, potkáme se společně na Letné!“ hřímal Minář na pódiu. Politici pak podle Mináře uvidí, že musí lidem naslouchat. Že je nelze ignorovat.

Na akci zazněl také vzkaz od první dámy Evy Pavlové. Zdůraznila, že v této nelehké situaci jednoznačně stojí za svým mužem a poděkovala všem, kdo za ním stojí spolu s ní.

K demonstrujícím promluvil i Leo Steiner, úředník, nyní odvolaný úředník, který opakovaně poukazuje na střet zájmů Andreje Babiše. „Já jako státní úředník jsem složil slib. A v tom slibu není ani slovo o tom, že mám sloužit vládě!“ volal na Staroměstském náměstí. Prozradil, že přesně těmito slovy vzdoroval ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové (ANO), když údajně požadovala, že odteď musí všichni úřednici poslouchat vládu

Mikuláš Minář v té chvíli zdůraznil, že střet zájmů není vyřešen. A krom toho se ještě v Česku objevují pokusy o faktické zestátnění České televize.

„Oni nechtějí nezávislé úředníky, nezávislá média, nezávislé neziskovky, nezávislou společnost,“ hřímal Leo Steiner. A žádal všechny lidi, aby podpořil nezávisle vystupující úředníky. „Napište jim: nebojte se, stojíme za vámi!““ žádal Steiner.

Na Staroměstském náměstí zaznělo, že veřejnoprávní média mají být hlídacími psy demokracie a institucemi, které pomáhají občanům i v době krizí a veřejných pohrom. A tato média jsou teď prý pravidelně vystavována útoku mocných. Vláda Andreje Babiše chce rozbít dosavadní systém financování těchto institucí, a navíc chce tato média sloučit. A to podle řečníků ani podle demonstrujících není v pořádku.

Na to konto se ozval křik a pískot na adresu stávajícího ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), který si prý „v aroganci nezadá s panem Macinkou, panem Turkem a mnoha dalšími“. A že teď je i kvůli nim třeba zastat se Českého rozhlasu a České televize. „Jsme s vámi, buďte s námi,“ hřmělo na Staroměstském náměstí. „Jakmile se sáhne na veřejnoprávní poplatky, nedáme se!“ volal z pódia Minář.

K demonstrujícím promlouvala i herečka Jitka Čvančarová. „Já jsem nesmírně hrdá, že se nenecháte manipulovat strachem a postavíte se za hodnoty jako je slušnost, svoboda, za svou sebeúctu. Jsem strašně hrdá, že se nebojíte postavit za našeho pana prezidenta, který statečně čelí některým proudům v naší společnosti,“ složila prezidentovi poklonu herečka Čvančarová.

Prezident Petr Pavel je podle ní člověk s pevnými morálními hodnotami a lidé za ním mají stát stejně pevně. „Abychom byli jakousi skálou, o kterou se může opřít. Prosím pěkně, vydržme, bude to chvíli trvat, ale náš pan prezident Petr Pavel nás nezradí a my nezradíme jeho,“ volala z podia Čvančarová.

„Ať žije Pavel, ať žije Pavel, ať žije Pavel,“ hřmělo Václavským náměstím. Láska a pravda prý i v těchto dnech bojuje se lží a nenávistí.

Herec Hynek Čermák zdůraznil, že přišel sám za sebe, aby svůj názor řekl nahlas. „Za toto vystoupení nemám žádný honorář. Ani mi nebyl nabídnut. Přiznám, že jsem dostal kafe a banán. Děkuji. Tolik pro dezinformační scénu,“ nechal se slyšet Čermák.

Lidé jako Macinka či Turek jsou podle tohoto herce lidmi, kteří se snaží překopat v Česku morální standardy. Také ministrovi kultury Oto Klempířovi podle Čermáka chybí sebereflexe. „Mám strach, že Motoristé sobě jsou zrcadlem společnosti a mají prověřit českou veřejnost, zda je dostatečně obelhaná a apatická, aby se s ní dalo manipulovat,“ vyjádřil obavu Čermák. Nakonec zdůraznil, že i na druhé straně pomyslného společenského příkopu stojí lidé, s nimiž je třeba rozprávět.

Minář vyzval politiky opozičních stran, aby lidem usnadnili vstup do politiky. Mají podle něj ukázat, že jejich strany jsou otevřené novým lidem. „Prosím, otevřete se lidem,“ žádal opoziční strany. „Děkujeme za dobrou práci opozice,“ volal do zaplněného Staroměstského náměstí Minář. 

