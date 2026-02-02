Výzva k akci proti Čvančarové, Hynku Čermákovi a umělcům Milionu chvilek

Spolek Milion chvilek pro demokracii funguje v České republice už nějaký pátek. A pokud si na něco nemůže stěžovat, je to podpora celebrit. Na slavné demonstraci na Letné z roku 2019, na kterou chvilkaři dodnes rádi vzpomínají, byl například umělec Tomáš Klus, herec Zdeněk Svěrák, herečky Simona Babčáková a Aňa Geislerová nebo zpěvačka Bára Basiková. Zdeněk Svěrák pak s Mikulášem Minářem natáčel klipy, které měly na demonstraci nalákat více lidí.
I když Milion chvilek několikrát přeorientoval své zaměření, od spojování opozice po podporu Ukrajiny, přízeň umělců neztratil, spíše naopak. Přidal se například Ivan Trojan nebo Ondřej Vetchý. Na poslední demonstraci Milionu chvilek v neděli 1. 2. 2026 však tolik známých jmen nebylo. Přišli jen herec Hynek Čermák a herečky Jitka Čvančarová a Sarah Haváčová.
Čvančarová
Čvančarová prohlásila, že „je nás víc, než si myslíme“ a chválila přítomné, že se „nenechají manipulovat strachem“ a že se staví za „opravdové hodnoty“ a že se nebojí postavit se za vlastní sebeúctu. „Jsem strašně hrdá, že se nebojíte postavit za našeho pana prezidenta,“ dodala a prohlásila, že prezident zmíněné hodnoty jako svoboda, slušnost a demokracie „neúnavně brání“.
„Statečně čelí agresivním nejnižším proudům v naší společnosti, hrubým proudům v naší politice,“ zmínila a dodala, že prezidenta zná ještě z doby, kdy s režisérem Václavem Marhoulem jezdila pořádat občanské debaty. Prý zblízka pozorovala, jak pevné jsou Pavlovy morální hodnoty a jaký je opravdu člověk.
„Je nutné vymezit se. Není špatný ani hněv, protože ten nutí vymezit se. Ale prosím, nezapomeňte na to člověčí, co je uvnitř, na tu lidskost, to, co z nás dělá lidské bytosti. Na lidskost, na soucit, na lásku. To nás pojí dohromady,“ zakončila ještě apelem.
Haváčová
Sarah Haváčová pak začala zmínkou o roku 1989 a tehdejších demonstracích, kde se vztyčovalo Havlovo véčko. Dodala, že tehdy ještě nebyla na světě. „Dnes je doba jiná. Ještě než budeme moci vztyčit véčko, musíme vztyčit ukazováček,“ řekla a vysvětlila, že ten se vztyčuje jako upozornění, že se něco děje nebo že „něco smrdí“. Dodala, že demonstrace je na podporu Pavla, „nositele vstřícného kulturního politického chování“. Přítomnost na demonstraci pak bere za důkaz, že lidem směřování země není lhostejné.
„Svoboda, právní stát, demokracie není zadarmo a jsme odhodláni demokracii chránit. Vystupujeme z řady, jdeme do měst, půjdeme do ulic,“ prohlašovala 35letá herečka s tím, že více než kdy jindy pravda a láska bojuje se lží a nenávistí. A že udělají vše, aby „dobro“ a laskavé a slušné chování zvítězilo.
Čermák
Hynek Čermák předeslal, že nemá „mandát kulturní fronty“. „Jsem tady pouze za sebe,“ uvedl a dodal, že za vystoupení neobdržel žádný honorář, pouze dostal kafe a banán. Prohlásil, že se obává, že Filip Turek a Petr Macinka jsou pouze špičkou ledovce těch, kdo se snaží nastolit nové morální, politické a kulturní standardy. „Důkazem pro mě je zvolení Oto Klempíře ministrem kultury,“ řekl s tím, že nebude hodnotit Klempířovy hříchy z mládí, ale vyčítá Klempířovi, že nemá sebereflexi, když nemá odbornou kvalifikaci ani na ředitele divadla a přijal nominaci z „nekulturního prostředí“.
„Mám strach, že Motoristé sobě jsou zrcadlo společnosti, mají být zkouškou, jestli je naše svobodná společnost už dostatečně obelhaná a apatická, aby se s ní dalo manipulovat,“ uvedl dále. Vyprávěl příběh, jak volal těm, kdo mu posílali sprosté zprávy. Apeloval na přítomné, aby nezapomínali, že ti, kdo jsou „na druhé straně uměle vykopaného příkopu“, jsou také lidé. „A pokud s nimi budeme komunikovat, pokud se budeme držet slušnosti a vzájemné empatie, tak zjistíme, že se velice rychle spojíme a ty takzvané příkopy zakopem,“ řekl závěrem.
Podle posledních zpráv se ministr kultury Oto Klempíř chce setkat s umělci, kteří vystoupili na Staroměstském náměstí, aby si mohli věci vyříkat z očí do očí místo vzkazů přes média.
Recept
Mediální odbornice Alena Maršálková má však docela jiný recept. Vyzývá k bojkotu těch, kdo se demonstrací účastní. „První únorovou neděli chyběli na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze už v minulosti politicky profláklí komedianti Trojan, Vetchý, Polívka, Holubová, před demonstranty přišli jen drsňák Hynek Čermák, prý charismatická Jitka Čvančarová a Sarah Haváčová. Ostatní asi byli s prezidentem Pavlem na dovolené, nebo možná s drony na Ukrajině. Prostě chyběli! Kdo ovšem nechyběl, byla veřejnoprávní a mainstreamová média,“ poukazuje pro ParlamentníListy.cz.
Stejně jako jiní vzpomíná, jak byli mainstreamovými a veřejnoprávními médii dehonestováni ti, kdo se účastnili demonstrací během vlády Petra Fialy. „Nedělní akci organizoval člověk, který veřejně roztrhal Ústavu České republiky. Tedy ten, který trhal, demonstroval teď za člověka, který ústavu podle něj a tisíců účastníků akce dodržuje! A naši komedianti zase přispěchali na pomoc. Tak třeba se nudí, nebo nemají zrovna co na práci, nebo se jim jen zastesklo po potlesku a obdivu zhypnotizovaného davu,“ vyjádřila se Maršálková o umělcích.
Dotkla se Čermákem zmíněných příkopů. „Víte, nechci a nebudu nedělní akci, ani těmto komediantům, dělat reklamu a PR. Pokud lidé rezignovali na to, že proběhly demokratické volby a jejich výsledek je potřeba respektovat… Pokud lidé vytěsňují to, že Petr Pavel byl členem KSČ a už v minulosti zradil. A kdo zradí jednou, udělá to znovu… Pokud jsou lidé ochotní demonstrovat kvůli několika SMS zprávám, které by si měli dospělí chlapi vyřešit mezi čtyřma očima a nedělat humbuk a cirkus… A pokud dospělí dají na demonstraci do rukou dětem cedule s vulgárními nápisy o členech současné vlády, tak je ten příkop mezi námi hluboký jako Macocha.“
Dle Maršálkové probíhá ovlivňování veřejného mínění a nálady ve společnosti pod taktovkou veřejnoprávních a mainstreamových médií, která „pracují a slouží“ současné opozici v čele s „hradním pánem“.
„Až naši vládnoucí politici pochopí, že ke zdravé společnosti bez příkopu je potřeba mít objektivní a nestranná média a sjednají nápravu, pak se můžeme posunout dál a příkop zasypat. Do té doby, je potřeba všechna úplatná opoziční média ignorovat. Televizi vypnout ze zásuvky a nesledovat. Pokud jde o sociální sítě, tak ty jsou doslova zaplaveny zmínkami o akci chvilkařů a každý mediální výstup je pro ně obrovské plus. Proč jim sami, dobrovolně pomáháme dělat reklamu? Chápu, že si chcete ulevit, postěžovat, zanadávat, ale je to kontraproduktivní,“ apeluje Alena Maršálková.
A stejný recept by aplikovala i na umělce. „Stejně tak se postavme ke komediantům. Proč se dívat na filmy a seriály, ve kterých hrají? Proč chodit do divadla, kde vystupují? Proč je tímto finančně podporovat? Když chtějí mudrovat do politiky a urážet miliony občanů? Ať jim chodí tleskat ti, kteří jim tleskali na demonstracích. Víte, co se říká? Sejde z očí, sejde z mysli. No a kdopak by si vzpomněl na komedianty Čermáka, Čvančarovou a Haváčovou, kdyby neexhibovali na nedělní akci? Pojďme je prostě vymlčet!“ vyzývá.
