„Nepřipravili nic. A spokojený Fiala vykládá ty svoje bludy!“ Zlá realita. Babiš vše natočil

Šéf nejsilnějšího opozičního parlamentního hnutí ANO Andrej Babiš míní, že Fialova vláda Petra Fialy (ODS) žije pouze z práce vlády předchozí. „Je to skutečně tristní působení této vlády, která nemá ani program,“ uvádí Babiš na svém facebookovém profilu. „Univerzálnímu“ ministru Jurečkovi (KDU-ČSL) vzkázal, aby místo žvanění v médiích konal nápravu v působnosti Úřadu práce. Věnoval se i svobodě slova, která – i působením některých médií – skomírá.

Od revoluce a vzniku samostatné České republiky je podle Babiše stínová vláda hnutí ANO „skutečná stínová vláda“. „Ti naši předchůdci si jenom hráli na to, že jsou stínoví ministři. Naši ministři makají. Stínový premiér Karel Havlíček nově vytvořil expertní týmy, a není to jen kritika, ale návrhy. Stínoví ministři jsou aktivní v médiích, na sítích. Dokončuje se prohlášení stínové vlády,“ píše Babiš s tím, že vláda premiéra Petra Fialy (ODS) neplní žádné programové prohlášení, protože je v podstatě bez programu.

A popsal, jak jsme na tom v EU po šestnácti měsících vlády Petra Fialy: „Třetí nejvyšší inflace, druhý nejhorší výsledek HDP, nejvyšší ceny energií v přepočtu na kupní silu, jedny z nejvyšších cen potravin, a navíc nejvyšší průběžné saldo v rozpočtu v historii. V investicích samozřejmě Kupka stříhá pásky, které my jsme začali, stejně je na tom Válek, který zničil národní boj proti rakovině,“ konstatuje Babiš.

„Takže nemají nic. Nepřipravili nic, žijí z naší práce. Klientelismus, kmotři, kauza Dozimetr, obsazování pozic, koryta, podpora hazardu – jasně, tam není korupce, že ne?! Žádné vize, žádné programové prohlášení vlády, nechce vybírat daně, zrušila EET, kontrolní hlášení jí vadí. V České poště, tam samozřejmě jde jen o ty majetky,“ dodal Babiš k rušení poboček České pošty. „Důchodová reforma, to jsou dokola jen řeči... Za nás to bylo jednoduché, my jsme důchodce podporovali a pro ně jsme peníze zkrátka museli sehnat. Tečka,“ připomněl expremiér.

„Takže je to skutečně tristní působení této vlády, ale hlavně, že pan premiér je spokojený, protože on má ty své pořady na CNN Prima News, na Nově, na České televizi. Všude mluví sám a vykládá ty jeho nesmysly a bludy. Tak to je ta bilance,“ práskl Babiš do stolu.

Jurečkovi doporučuje, aby se zabýval svou agendou: „Hlavně by měl navštívit své úřady práce! Nový pověřený ředitel Karel Trpkoš říká, že na Úřadu práce (ÚP) je několik tisíc nezpracovaných a nedořešených záležitostí z roku 2022. 7300 žádostí vůbec nebylo evidováno v systému, byly nejméně čtyři pobočky ÚP, které přesahovaly průměrnou dobu odbavení u příspěvku na bydlení a příspěvku na dítě přes 100 dnů! Všichni víme, že se dávky platí pozdě, akorát pan ministr to moc neřeší,“ připomíná Andrej Babiš.

V kontextu toho ukázal dopis, který mu přišel od občana. V něm popisuje své zážitky, jak v 7:45 ráno přišel před pobočku Úřadu práce, kde bylo v tu chvíli dalších 100 lidí, a po vyzvednutí pořadového čísla byl odbaven až po téměř čtyřech hodinách v 11:37, pak ale následoval oběd úředníků, problémy se softwarem... a na úřadu tak strávil celý den. Takže – bylo by dobré jít do terénu a pracovat, ne jen stále žvanit v médiích, a navrhovat něco, z čeho nic nepadá. V životě nebyly na úřadech práce takové problémy, jaké jsou teď. A to nemluvím o tom, jak ministerstvo funguje a jak vyplácí sociální pomoc,“ podotkl na adresu ministra Jurečky opozičník Babiš.

A mj. věnoval čas zásadnímu tématu svobody slova, které je ve společnosti a v mediálním prostoru často zmiňováno. K ruce si Babiš vzal rozhovor s titulkem „Máme zde média působící jako trestná komanda vůči těm, kteří mají jiný názor a odmítající povinné dobro“. „Už více než polovina Čechů se podle nedávného průzkumu veřejného mínění bojí otevřeně na veřejnosti vyjádřit svůj názor. Obávají se šikany na internetu, možného narušení vztahu s přáteli nebo s kolegy, ale také vyhazovu z práce. Tématy nejvíce vzbuzujícími strach jsou třeba migrace, očkování a jiná protikovidová opatření, nebo názory na rodinu, pohlaví, a dokonce i na volby,“ předčítá Babiš z článku uveřejněného na serveru Rádio Universum, kde odpovídal na dotazy ředitel redakce PL Jaroslav Polanský.

Poukazuje také na slova redaktora týdeníku The Spectator, který britskou veřejnost informuje o tom, že Češi jsou stíháni za své názory v rámci zákonných omezení svobody slova, a o tom, že omezení svobody slova není v Česku ničím novým, že dříve bylo namířeno proti menšině šílenců a výtržníků, dnes je utlačována většina. „Tak to je takové zvláštní, nevím... Co si o tom myslíte? Zkuste mi k tomu něco říct. A nebojte se,“ vybídl Andrej Babiš závěrem k veřejné diskusi o tomto tématu.

