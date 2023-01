„Nevypadá to dobře.“ Nepřítel Babiše je zděšen. Má proč

reklama

Jsou sečteny více než dvě třetiny volebních okrsků. Překvapení se nekonalo, vedou Andrej Babiš a Petr Pavel. Přičemž Babiš vede především v malých městech a na vesnicích, Pavel pak ve velkých městech, zejména v Praze.

Aktualizace: S 97 % okrsků sečtených má Andrej Babiš 35,39 % hlasů, Petr Pavel 34,99 hlasů.

Aktualizace: Se sečtenými 99 % Petr Pavel předběhl bývalého premiéra. Okomentoval tento výsledek, že spíše než důvod ke slavení je to důvod se snažit ve druhém kole.

Zdroj: CNN Prima News

Z toho nemá vůbec radost šéfredaktor serveru Forum24, Pavel Šafr. „Nevypadá to moc dobře, protože se do prvních výsledků opět promítá to schéma vzpoury vesnice proti modernímu světu, z něhož těžil Zeman. To není v naší zemi moc dobrá disciplína. Demokratičtí kandidáti se těmto lidem moc nevěnovali a nebojovali tam, kde se o nás rozhoduje,“ prohlásil.

Nevypadá to moc dobře, protože se do prvních výsledků opět promítá to schéma vzpoury vesnice proti modernímu světu, z něhož těžil Zeman. To není v naší zemi moc dobrá disciplína. Demokratičtí kandidáti se těmto lidem moc nevěnovali a nebojovali tam, kde se o nás rozhoduje. — Pavel Šafr (@pavelsafr) January 14, 2023

Sociolog Daniel Prokop pak ukazuje tento rozdíl. „Andrej Babiš jasně vyhrává v obcích s vyšší mírou chudoby, exekucí a s nižší mírou vzdělání a socioekonomického rozvoje. Tam má okolo 45 %. Petr Pavel jasně poráží Danuši Nerudovou v bohatších regionech,“ informuje. „Co je klíč vysokého výsledku Andreje Babiše – účast se sice liší, ale i v chudších obcích a městech je okolo 62 až 63 %. Mobilizovaly se obě části spektra,“ dodává s tím, že ještě nejsou známy výsledky v Praze.

Andrej Babiš jasně vyhrává v obcích s vyšší mírou chudoby, exekucí a nižší mírou vzdělání a socioekonomického rozvoje. Tam má okolo 45 %. Petr Pavel jasně poráží Danuši Nerudovou v bohatších regionech. /1 pic.twitter.com/phdwvkTRKi — Daniel Prokop (@dan_prokop) January 14, 2023

Tato data jsou k 15:20. Poměry ještě změní Praha. Více sledujeme zde: https://t.co/ybGpdZj1wF — Daniel Prokop (@dan_prokop) January 14, 2023

„Pořadí dopadlo tak, jak jsem tipoval. Vrchol Andreje Babiše mě ale překvapil. Nevím, jestli to pro druhé kolo pro něj nevypadá spíš dobře. Rozhodne to, jestli voliči (zejména) Danuše Nerudové zakopou komunistickou válečnou sekeru,“ okomentoval moderátor Čestmír Strakatý.

Poradi dopadlo tak, jak jsem tipoval. Vrchol Andreje Babise me ale prekvapil. Nevim, jestli to pro druhe kolo pro nej nevypada spis dobre. Rozhodne to, jestli volici (zejmena) DN zakopou komunistickou valecnou sekeru. pic.twitter.com/xxaMLHPCMx — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 14, 2023

Danuše Nerudová uvedla, že svůj výsledek musí teprve zanalyzovat a že s generálem Pavlem bude jednat až večer. „Babiš je zlo,“ pravila Nerudová. Také slíbila, že v politice nekončí.

„Nerudová je první ženou, která v přímé volbě přesvědčila Česko, že může mít prezidentku. Je to důležité. Není to jen čistá prohra,“ okomentoval její výsledek novinář Jakub Zelenka.

„Vynikající vystoupení Nerudové, řekla všechno, co měla říct, a nemyslím, že to šlo říct o moc líp. Je to pro ni vynikající start. A upřímně řečeno, vzhledem k tomu, co lze před druhým kolem čekat, jsem klidnější, kdo se tomu ‚zlu‘, jak to přesně označila, teď postaví,“ vyjádřil se editor Deníku Referendum Jakub Patočka.

Nerudová je první ženou, která v přímé volbě přesvědčila Česko, že může mít prezidentku. Je to důležité. Není to jen čistá prohra. — Jakub Zelenka (@jakubzelenka) January 14, 2023

Vynikající vystoupení Nerudové, řekla všechno, co měla říct, a nemyslím, že to šlo říct o moc líp. Je to pro ni vynikající start. A upřímně řečeno, vzhledem k tomu, co lze před druhým kolem čekat, jsem klidnější, kdo se tomu "zlu", jak to přesně označila, teď postaví. — Jakub Patočka (@JakubPatocka) January 14, 2023

Senátor Václav Láska už věští. „Jsem zvědav, jestli se Babiš po dnešku smíří s tím, že prezidentem nebude. Pokud ne, čekají nás největší svinstva, která kdy v historii ČR byla spojena s volbami.“

Jsem zvědav, jestli se Babiš po dnešku smíří s tím, že prezidentem nebude. Pokud ne, čekají nás největší svinstva, která kdy v historii ČR byla spojena s volbami. — Václav Láska (@VaclavLaska) January 14, 2023

