„Než začnete bonzovat, řeknu vám pravdu.“ Podnikatel prohrábl covid-účty

Trenér bojových sportů Lukáš Blažek ve svém videu vysvětlil, jak to je s kompenzacemi pro podnikatele. „Vy můžete dostat polovinu z poloviny nájmu, takhle je specifikovaná v covid nájemné nějaká částka,“ upozornil. To je jediná podpora, na kterou má nárok. „Jestli nás chtějí nechat umřít, tak ať nás nechají umřít s hrdostí a ne, že budou kecat o tom, že nám někdy něco dali a že se nás snažili podpořit,“ rozčílil se.

Trenér MMA se rozhodl natočit video, ve kterém popsal své vlastní zkušenosti s vládní pomocí. „Já bych velmi rád osvětlil, jak se tady věci mají, protože ti, kterých se to netýká, ať jsou to zaměstnanci nebo kdokoliv, tak na to možná mají zkreslený názor,“ myslí si trenér MMA. „Vláda doopravdy říká něco úplně jiného, než se ve skutečnosti děje,“ pokračoval.

Následně popsal svůj zážitek s udáním. Prý ho někdo udal kvůli tomu, že něco ve svém podniku provozuje. „Přišla nám sem hygiena, která se vlastně nedobouchala, protože nahoře bylo zavřeno a nikdo tady nebyl,“ vylíčil.

„Za celou dobu provozu, abych vlastně objasnil těm lidem, kteří se nás snaží jakýmkoliv způsobem, ale ne jenom mě, ale každého, kdo tady provozuje, každého, kdo má svoji restauraci, něco co si vybudoval a začal s tím a vláda mu to vlastně zakázala provozovat, tak bych chtěl, aby lidi věděli, že ty věci nejedou tak, jak to vláda říká nebo co vláda slibuje. Takže dokonce i doma, když vyprávím, tak přítelkyni říkám, že jsem konečně dostal tu podporu na ten nájem a ona se ptá na to, jakou podporu jsem dostal a já jí odpověděl, že jsem dostal dvacet tisíc. Ona se ptá za jak dlouho a já říkám, že to nevím. Když jsem si to zjistil, tak to bylo za říjen, listopad, prosinec, což jsou tři měsíce, ale před třemi měsíci. Dneska je šestnáctého března,“ shrnul svoji situaci Blažek.

Trenér se tedy domnívá, že politici si nejspíše myslí, že tu podnikatelé v tomto prostředí mohou takto fungovat. „Ty věci nejsou tak, jak vláda říká,“ upozornil. Spousta lidí se též mylně domnívá, že jeho firma dosáhne na ten či onen bonus. Nemají ovšem pravdu, jelikož jeho firma funguje jako zapsaný spolek. Zapsaný spolek má tedy prý nárok pouze na podporu nájmu. „Byť se tady ve vládě rozdávají odměny v řádech milionů korun za něco, asi tam dělají něco dobře, ale spíš si myslím, že to budou ty peníze, které nemám já nebo které berou nám podnikatelům, nám malým, protože nám nenechávají vydělat a hlavně nám nedávají to, co slibují a když nám to dají, tak je to doopravdy tak těžko dosažitelné, že na to vlastně skoro nedosáhnete. Když dosáhnete, tak dosáhnete jenom na nějakou část, která vám vůbec nepokryje nic z toho, co potřebujete, takže kdybychom nebyli chytří podnikatelé, tak bychom dávno zhebli,“ myslí si Blažek.

Jako příklad této nedostatečné podpory uvedl nájemné. „Vy můžete dostat polovinu z poloviny nájmu, takhle je specifikovaná v covid nájemné nějaká částka. Polovinu z poloviny. Majitel baráku vám dá slevu na nájem a z té poloviny vám náš stát zadotuje tu polovinu a já se ptám co elektrika, co voda, co systém, který tady musí běžet, protože furt nám říkají, že za chvíli otevřeme, takže to všechno běží a oni vám dají polovinu z poloviny. To je fakt výsměch. Já už jsem skoro chtěl říct, že jestli nás chtějí nechat umřít, tak ať nás nechají umřít s hrdostí a ne, že budou kecat o tom, že nám někdy něco dali a že se nás snažili podpořit,“ rozhořčil se podnikatel.

Lidi prý nevědí, jak to ve skutečnosti s kompenzacemi je a jelikož si někteří občané myslí, že podnikatelé dostávají kompenzace, tak se udávají. „Snaží se říkat, že tenhleten by neměl cvičit a tenhle by neměl tam chodit a tenhle by neměl stát u tohohle okénka a tamten podnikatel by neměl vydělat ani korunu, protože je to zakázané, protože to stát nedovolil a on ho podporuje ten stát a ještě vydělává. Není to pravda,“ zopakoval Blažek.

Než bude tedy někdo chtít někoho udat, tak by si to měl rozmyslet a nejlépe poslechnout toto video, aby pochopil, že není vše tak, jak se maluje a jak se říká. „Jak nám řeknou, že se bude kompenzovat celé nájemné. Nájemné je jen podíl celého provozu. To by měl každý podnikatel vědět, ale ve vládě asi nikdo nepodniká kromě těch nahoře, kteří zase podnikají obzvlášť dobře,“ zakončil trenér své video.

