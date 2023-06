„Nikdy nevěř...“ Toto už neuvidíte. Cenzura ve filmu začala. Je tu hlas proti

O cenzorském zásahu informuje mimo jiné twitterový účet Cereal at Midnight. „Společnost Disney zjevně cenzurovala film Francouzská spojka tím, že z něj bez upozornění, varování nebo prohlášení odstranila část urážlivého dialogu. Tato cenzura se přenáší i na kanál Criterion a promítání v kinech,“ upozorňuje filmový účet s tím, že stará verze filmu už se nebude promítat na streamovacích platformách ani v kinech.

Disney has apparently censored The French Connection by removing a line of offensive dialogue without notice, warning, or statement. This censorship carries over to The Criterion Channel and theatrical screenings. #Disney #TheFrenchConnection #censorship https://t.co/Ycp2wWV4xf pic.twitter.com/qfpCRvjVwm