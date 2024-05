„Noví totalitáři. Válka se jim hodí. I migranti.“ Okamura bouřil na Václaváku. Dav s ním

reklama

Na úvod místopředseda SPD Radim Fiala představil jednotlivé řečníky z řad evropské frakce Identita a demokracie. Mezi nimi na prvním místě šéfa SPD Tomia Okamuru, dále bývalého šéfa ochrany schengenských hranic Fabrice Leggeriho z Francie, nebo předsedu SNS Andreje Danka. Dále vystupují poslanci italského parlamentu, představitelé Svobodných z Rakouska a mnoho dalších politiků z Estonska nebo Francie ze strany Marine Le Penové.

„Bude se mluvit o ničivém Green Dealu, o migraci a dalších tématech a vězte, že celá vlastenecká Evropa má na tyto věci stejný pohled,“ uvedl Fiala.

Poté zazněla česká hymna a všichni přítomní vyjádřili podporu České republice. „Česká republika na 1. místě,“ uvedl poté Fiala s tím, že doufá, že českou hymnu uslyší ještě po večerním hokejovém zápase se Spojenými státy na mistrovství světa.

Jako první za velkého jásotu lidí přišel na pódium Tomio Okamura. „Drazí vlastenci a vážení hosté ze zahraničí, srdečně vás vítám na tomto setkání zástupců frakce ID. Dovolím si poslat také pozdravy na Slovensko, přeji brzké uzdravení slovenskému premiérovi Ficovi,“ uvedl za velkého potlesku přítomných.

Pak už se předseda SPD věnoval evropským tématům. „Vedení Evropské unie likviduje hospodářství, energetiku a zemědělství a to vše kvůli boji s údajnými klimatickými změnami. A nejhorší je, že v čele toho všeho stojí naše česká Fialova vláda. My jsme měli loni nejdražší elektřinu, ale i léky, a my říkáme STOP tomuto ničení české soběstačnosti,“ burcoval Okamura.

„Evropské léky si přitom posílají na Ukrajinu do zákopů a já vzkazuji, neposílejte tam léky, pošlete tam mír. Stačí, aby se znovu uznala práva Rusů žijících na svém historickém území, stačí, aby Ukrajina opět byla neutrální zemí, jak jí ukládá její ústava, než ji banderovci pod tlakem Západu změnili,“ zhodnotil také situaci na Ukrajině.

Okamura nadále kritizoval nastavení energetiky, kdy Česko má nejdražší elektřinu v Evropě a obyčejní lidé podle něj dotují byznys obnovitelných zdrojů energie. „Miliardáři dostávají další peníze a občané to platí. To vše podle něj má na svědomí Green Deal a tlak na obnovitelnou energetiku.

„Green Deal vnímá většina našich občanů podle průzkumu negativně. V normální demokracii by s takovým názorem lidu politici něco dělali, v evropské diktatuře se ale raději zavádí cenzura a nálepkování lidí se špatným názorem. V Bruselu fakticky vládnou nikým nevolení úředníci a neexistuje žádné spoluvládnutí, jak nám slibovali. Však Švýcarsko nedávno opět zavrhlo možnost vstupu do EU s tím, že to není demokratický spolek a Švýcarsko by přišlo o svoji samostatnost,“ hřímal Okamura.

Velkým tématem je pro SPD migrace a migrační pakt, který obsahuje tzv. povinnou solidaritu. „Tomu chceme zabránit, migrační pakt je příkladem unijní hlouposti, je to diktát, je to rozkaz platit pro jiné země, které nechtějí tyto ekonomické migranty. My odmítáme migrační pakt, nechceme tady žádné migranty, musíme začít ihned chránit hranice, nechceme tady islám a migranty je třeba vůbec nepouštět do Evropy,“ pokračoval Okamura za pravidelného potlesku přítomných.

„Prounijní politici pak u nás mění státní orgány na totalitní nástroje útlaku a to je potřeba okamžitě zastavit. Maďarský premiér Viktor Orbán uvedl, že mocichtiví liberálové už cítí, že se jejich konec blíží. A my například požadujeme odvolání eurokomisařky Věry Jourové, a chceme rovnou zrušit celou komisi, všechny úředníky, nám stačí svobodný trh,“ nastínil plány SPD.

Zároveň vyzval ke spojení všechny české konzervativní, vlastenecky smýšlející strany. „SPD je jedinou relevantní silou, schopnou prosadit změny jak v Česku, tak v Evropě. Nevěřte těm průzkumům, které cíleně nafukují procenta všem malým národoveckým stranám, aby se oslabila pozice SPD. My ve frakci ID v Evropě dokážeme prosadit nový model mezinárodní spolupráce, která bude stát na svrchovanosti všech zemí a jejich tradicích. Brusel nemá právo nám nic diktovat, chceme tradiční Evropu pro Evropany bez šílených ideologií. Je čas na změnu,“ apeloval na závěr Okamura, aby lidé přišli k červnovým volbám do Evropského parlamentu.

„Náš program je jednoznačný: říkáme jasné NE migraci, Green Dealu, euru, zrušení práva veta členských států a podpoře zbrojení na Ukrajině!“ dodal Okamura.

