„O 10 Kč levnější? No a co, já radši vydělám.“ Zeptal se, proč lidé kupují věci v akci. Špatně dopadl

Kdo normální nakupuje potraviny ve slevách? Na sociální síti padla v době zdražování potravin kontroverzní otázka, jež mezi jejím autorem a lidmi, kteří potraviny ve slevových akcích vyhledávají a kteří takové tvrzení považují za arogantní, vyvolala ostrou názorovou výměnu. Dotyčný je investor a tvrdí, že místo toho, aby hlídal slevové kace, raději peníze vydělá. Na 10 Kč mu podle jeho slov opravdu nezáleží. „Netuším, jestli kilo paprik stojí 50, 100 nebo 200 Kč. Když něco potřebuju, tak si to prostě koupím. Nemám máslo? Tak ho beru a absolutně neřeším, jestli je možné ho sehnat jinde o 10 Kč levněji,“ říká.

V Česku lze v době rostoucích cen potravin pozorovat čím dál větší nárůst zájmu o zboží ve slevách, a to jak v akcích, tak se slevou z důvodu blížící se expirace. Mnoho Čechů se ale netají tím, že slevy milují a mají to i jako své hobby. Podle průzkumů je pro řadu Čechů cena hlavním faktorem, podle kterého se rozhodují co nakoupit.

Najdou se ale i tací, pro které jsou nákupy zlevněných potravin nepochopitelnou záležitostí. Například uživatel sociální sítě X říkající si Lovec dividend, který se představuje jako investor, vyjádřil názor, že ve slevách nemohou nakupovat normální lidé.

Byl podle svých slov šokován, jakých se mu dostalo reakcí, když tohle téma před nedávnem otevřel ve „své bublině“. „Vrátilo se mi to jako bumerang. K mému překvapení jsem zjistil, že slevy sleduje a podle nich nakupuje fakt dost lidí, a to i mezi mladými. Vůbec to nechápu. A proč?“ pozastavoval se na sociální síti X.

WTF, KDO NORMÁLNÍ NAKUPUJE POTRAVINY VE SLEVÁCH?!



Tohle téma jsem nedávno otevřel v mé bublině. A vrátilo se mi to jako bumerang. K mému překvapení jsem zjistil, že slevy sleduje a podle nich nakupuje fakt dost lidí, a to i mezi mladými.



Vůbec to nechápu. A proč? — Lovec dividend (@Divi_love_c) September 27, 2023

V dalším příspěvku zdůraznil, že jako zásadní komoditu by měl člověk vnímat čas. „Každý ho máme stejně a je na každém z nás, kdo ho jak využívá. Čas je pro mě nejvzácnější ‚komodita‘. Nerozumím tomu, proč jsou lidé ochotní trávit čas sledováním cen, slevových akcí, návštěvami různých obchodů. Pro někoho je to úplné hobby...

Pro tyhle lidi jsem exot zase já. U většiny potravin nevím, kolik přesně stojí. Netuším, jestli kilo paprik stojí 50, 100 nebo 200 Kč. Když něco potřebuju, tak si to prostě koupím. Nemám máslo? Tak ho beru a absolutně neřeším, jestli je možné ho sehnat jinde o 10 Kč levněji. Vždyť je přece o tolik snazší ten čas věnovat práci a vydělat si něco navíc, abych nemusel řešit, jestli je jogurt za 15 nebo za 25. Radši budu pracovat než číst úchylné letáky!“ dovysvětlil uživatel věnující se investicím.

Netrvalo dlouho a v diskusi začaly padat nejrůznější argumenty, samozřejmě ten nejzásadnější, že je to zkrátka „levnější“. „Vzhledem k vynaloženému času a energii – podle mě není,“ kontroval Lovec dividend, který poukázal na jiné možné zhodnocení času tráveného nad slevovými letáky.

„Máš rodinu, nebo jsi jen zalezlý za obrazovkou terminálu?“ neodpustil si další diskutér rýpnutí. Autor příspěvku jej ujistil, že děti má a chodí na pravidelné nákupy.

Padla i slova o aroganci. „Takhle obecně je to totiž dost arogantní. Majoritní percentil přispěvatelů státního rozpočtu má pevnou pracovní dobu a koupit si hermelín za 25 nebo 45 je zodpovědný přístup k penězům. Jednou za týden Kaufland, jednou za týden Billa,“ přišel další nesouhlasný názor.

Někteří se snažili situaci obrátit a Lovci dividend předhodili nákupy akcií, u nichž se také řídí výší ceny. „Akcie taky kupujete, když je chcete, nebo koukáte na cenu? Díky všelijakým aplikacím lze jít nakoupit tak jako obvykle, a když je něco za výhodnou cenu, tak to koupit do zásoby. Obvykle třeba drogerie,“ napsal další přispěvatel do diskuse. „Akcie mě baví sledovat, analyzovat. Potraviny fakt ne. Radši je o pár tisíc měsíčně přeplatím než sledovat, kde kolik co stojí,“ přišla striktní reakce Lovce dividend.

Podle názorů lidí nemá smysl věnovat čas zvyšování příjmů, pokud se na druhé straně vyhazují peníze zbytečně třeba za potraviny bez slevy. „Musím vyjít s určitým rozpočtem. Nemůžu si jen tak dovolit všechny potraviny nakupovat za cenu, kterou aktuálně vylosoval naceňovací algoritmus prodejce,“ přistály v diskusi na vysvětlenou další důvody nakupování potravin ve slevě.

Nakupování ve slevách není doména lidí, kteří si neváží svého času, právě naopak, napsala uživatelka Dora. „Čas strávený vyděláváním nechtějí spláchnout do záchodu jen proto, že někdo prodává za nesmyslné ceny věci, které tu hodnotu prostě nemají. A ano, představte si, že jsou i lidé, kteří díky tomu přežijí měsíc,“ dodala.

Z omylu ji ale následně vyvedl jeden z komentujících, který uvedl, že slevy jsou dělané jen na oko: „Vy byste prodávala svoje zboží nebo služby dobrovolně pod cenou? Nebo byste si udělala průzkum trhu a zjistila, že jsou Češi posedlí slevama, cenu nadsadíte a slevou se dostanete na tu požadovanou cenu, co za to chcete, a ne-li ještě vyšší, protože slovo ‚sleva‘ prodá všechno?“ tázal se.

Jak ale diskuse ukázala, lidé mají rádi slevy, i když jejich platy významně převyšují průměrnou mzdu. „Nemám si na co stěžovat, ale když je příležitost, sáhnu taky často po zboží ve slevě,“ uvedla diskutérka Lenka.

„Lepší pár dní volna se slevami než hákovat a nakupovat jak slepý,“ zazněla také jedna z reakcí.

I když pomálu, našli se i lidé, kteří pro takový odmítavý postoj ke slevám měli porozumění. „Chápu Vás, často tohle řeším s mým otcem, ale prostě většina lidí si tenhle přístup nemůže dovolit… Já mám zase známé, kteří se mi zase smějí, že ještě vůbec nakupuji v ‚kamených‘ obchodech a proč si to neobjednávám vše přes Rohlík,“ dodal uživatel Barek.

