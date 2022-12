„Obrovskej skandál.“ U Xavera si zle podali Wollnera. Petr Macinka vzpomínal

reklama

Macinka okomentoval zprávu o „onanistovi“, který se ve vlaku ukájel před třemi dívkami a zastavilo ho až to, že ho jedna z dívek začala natáčet na mobilní telefon. Macinku pobavilo, že onen muž se prý podobá Putinovi. „Ale je to tedy srab, že když ho natáčejí, tak zdrhne. To už přece byla akce, to se dívky chytly, to bylo to, co chtěl, začala interakce... No, onanující na Olomoucku... a hajlující Rakušan na Praze 6, to jsou highlighty minulého týdne,“ poznamenal Macinka.

„Je to duhová televize, kde se progresivní bijou za práva žen, kdyby tohle vyšlo teď na povrch, to je taková kaňka na jejich pověsti, že měli před vstup do České televize nějak teatrálně pověsit a ještě ho tam houpat na kandelábru, alespoň jeho figurínu,“ poznamenal Macinka na adresu Wollnera. Vedení České televize nyní prošetřuje, zda se Marek Wollner dopouštěl bossingu a sexuálního obtěžování.

Společně se zasmáli některým redaktorkám ČT. „Znáte moje video, kterak přišla dívka z Newsroomu ČT do Českého rozhlasu? To byla redaktorka z České televize, která nebyla schopna říct souvislou větu, natož položit otázku,“ vzpomněl Veselý. „To je ta přípravka Luboška. To jsou lidi, kteří jsou bezcenní, neumí nic a Luboš Rosí to nejdříve tvaruje, a až to vytvaruje, tak se to posílá Wollnerovi a tam to už mňouká profesionálně,“ dodal pobaveně Macinka.

A podotkl, že také hradní kancléř zmínil, že sexuální obtěžování Wollnera zažila i jeho žena, která dříve pro Českou televizi pracovala. „Pan kancléř má ženu. kterou by leckdo – kdyby si myslel, že ho obtěžuje – ani nenahlásil. Kdyby se ukázalo, že obtěžuje třeba mě, to bych ani nestihl utéct,“ ironizoval Macinka.

Zareagoval i na další Mynářovo vyjádření, ohledně odvolání ředitele Správy Pražského hradu Iva Velíška; kancléř tak prý učinil na základě zjištění NKÚ „Já si pamatuji pana Velíška, když jsme pracovali na Hradě, a já tohle panu kancléři nevěřím. Je to celé divné,“ řekl svůj názor mluvčí IVK.

Pak na přetřes přišli zaměstnanci Twitteru, kterým v centrále firmy vybudovali ložnice, aby mohli pracovat ve dne v noci. „Fakt sleduju s pobavením, co tam nový majitel Twitteru Elom Musk dělá, jak je nemilosrdně vyhazuje, lidé už pochopili, že je to reality show. Myslím, že je to pomsta za home office. Musk dokonalé týrá nemakačenka a nutí je pracovat, je to bezvadná šaškárna,“ zhodnotil Macinka.

U sociálních sítí ještě chvíli zůstali. Pět států USA zakázalo vládním zaměstnancům používat sociální síť TikTok, protože se bojí úniku informaci do Činy. „Třeba ti Američani chtějí Činu zachránit, aby alespoň nějaká část světa zůstala normální. Čína má TikTok, ale nejde o to, co tam dáváte, jde o to, že ta aplikace z vašeho telefonu stahuje i další věci. Amerika má zase Facebook, to je dost podobný. Evidentně Američani vědí, co všechno si bere Facebook, a nechtějí, aby to samé o nich věděli Číňani. Tyhle aplikace o vás věděj úplně všechno, víc, než víte o sobě vy,“ podotkl, že Čína špehuje lidi přes TikTok úplně stejně jako USA přes Facebook.

Na stůl padlo téma drahých energií. Macinka se zhrozil nad titulkem z médií – „Otec zavelel, šetříme! Rodina vypnula elektřinu a topí jednou týdně“. – „A proč to dělají? To je ale fakt bezva. Kam jsme to fakt dopracovali v roce 2022. Myslím že to je absolutně pokročilá zelená magoriáda. Zachraňování planety,“ řekl Macinka.

Na „argument“, že rodina tak bojuje proti Putinovi, pronesl: „Ceny elektřiny, energií, to začalo růst dávno předtím, než začala válka. To fakt není boj s Putinem, to je boj za světle zelené zítřky. My nechceme auta, nechceme topit, teď nechceme ani elektřinu, těšíme se na to, až nebudeme mít ropu. Nejzuřivější zelení dokonce ani nechtějí děti, aby nepřiváděli děti do takto zvráceného světa, když je planeta tak zničena. Tohle prostě nedopadne dobře,“ usoudil politolog. Na poznámku moderátora, že Afrika nám dodá dětí dostatek, reagoval slovy, že ty budou chtít ale pouze v Německu.

