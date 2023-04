„Odkud jsi? Kolik Ti je?” Lži migrantů neprojdou. Itálie přitvrdí

reklama

Po znepokojivých událostech posledních měsíců a počtu připlutí nelegálních migrantů, se pracovalo na „zpřísnění“ nyní platných pravidel týkajících se imigrace. Zejména pokud jde o zvláštní ochranu, která se týká žadatelů o azyl a repatriace nelegálních migrantů tak, aby byla skutečným odstrašujícím prostředkem proti příchodu migrantů do Itálie. Vláda na tom začala pracovat poté, co oznámila, že předloží vlastní pozměňovací návrhy k dekretu přijatému po ztroskotání u Cutro a k projednání v senátu.

A zde jsou tedy informace o nových změnách, o kterých se tento týden jednalo, a které proběhly italským tiskem 13. 4. 2023.

Novela vyhlášky zákona pro migranty vylučuje žadatele o azyl z integračních služeb. Celkové náklady na příjem v běžném roce se tak odhadují na 853 milionů eur.

Jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, které vláda předložila k vyhlášce o migrantech, oživuje opatření obsažené v jednom z bezpečnostních dekretů podepsaných Matteem Salvinim a vylučuje možnost hostit žadatele o azyl v síti přijímacího a integračního systému (Sai) řízeného spolu s obcemi: Do rozhodnutí o žádosti o mezinárodní ochranu budou muset jít do vládních přijímacích středisek. Ti, kteří vstoupí do Itálie s humanitárními koridory a přesídlením, stejně jako zranitelní (starší, nemocní atd.), budou mít přístup do Sai.

Z italského tisku se nadále dozvídáme, že žadatelé o azyl proto nebudou mít prospěch z integračních služeb, dokud nezískají ochranu. To znamená, že tito (odhad je 1926 osob) budou muset být umístěni ve vládních přijímacích střediscích „pro neregulérní cizince“ a v hotspotech. To povede ke zvýšení výdajů o 16,7 milionu eur v roce 2023. Celkové náklady na přijetí v tomto roce se tak odhadují na 853 milionů eur: 807 milionů pro 54 446 žadatelů o azyl, 16,7 milionů pro 1926 již nezahrnutých do Sai a 29 milionů pro přibližně 11 000 Ukrajinců ubytovaných v prvních třech měsících v roce.

Do 31. prosince 2025 bude moci ministerstvo vnitra využívat italský Červený kříž pro správu hotspotu na Lampeduse „za účelem zajištění odpovídající úrovně příjmu“ v tomto středisku. Jde o jednu z novinek, kterou přináší novela vyhlášky o migrantech navržená vládou a uložená v ústavněprávní komisi senátu. Kromě toho budou na základě novely odchylky stanovené v článku 10 vyhlášky rozšířeny na strukturu Lampedusa, tj. bude možné se odchýlit od kodexu veřejných zakázek, čímž se fakticky „obejdou“ výzvy k podávání nabídek.

Liga nehodlá stáhnout 21 pozměňovacích návrhů, které předložila k dekretu o migrantech, který projednává senát. Vedoucí Ligy v senátu – Massimiliano Romeo, to veřejně potvrdil tisku a objasnil, že „není co říci“ k navrhovaným změnám předložených vládou. Návrhy, které nepočítají s dalšími zásahy do zvláštní ochrany poskytované žadatelům o azyl. „Naše pozměňovací návrhy o zvláštní ochraně zůstávají – dodal Romeo – právě proto, že to není téma, které vláda ve svých návrzích úprav zastřešuje. Pokud bude následně další konkrétní novela, prodiskutujeme to a vyhodnotíme.“

Jaká je konkrétní situace ke dni 13. 4. 2023?

Od 1. ledna 2023 do 13. 4. 2023 (8 hod. ráno) – dle oficiálních údajů z webu italského ministerstva vnitra – připlulo přes moře nelegálním způsobem 32 321 migrantů. Stejným způsobem za stejné období loňského roku se do Itálie dostalo 8432 nelegálních migrantů. V roce 2021 jich bylo v tomto období 8505.

Pro ještě bližší srovnání můžeme říct, že do 8 hodin ráno, dne 13. dubna 2023, dorazilo do Itálie nelegálním způsobem přes moře 4678 migrantů, v březnu jich bylo rekordních 13 216, v únoru 9465 a v lednu 4962.

Národnosti deklarované při vylodění v roce 2023 (aktualizováno 13. dubna 2023). Údaje se vztahují k událostem vylodění zjištěným do 8.00 hod. referenčního dne.

Pobřeží slonoviny 5283, Guinea 4017, Pákistán 3336, Tunisko 2512, Egypt 2389, Bangladéš 2338, Kamerun 1540, Sýrie 1266, Mali 1000, Burkina Faso 889, ostatní národnosti 7751 – což je údaj by mohl zahrnovat imigranty, u kterých stále probíhají identifikační činnosti.

A ještě pro úplnost uvedu počet nezletilých cizinců, kteří se vylodili bez doprovodu. Údaje z tohoto roku se týkají přistání zjištěných do 8.00 ranní, dne 11. dubna, kdy tedy přistálo nelegálně u italských břehů 3142 nezletilých migrantů. V minulém roce 14 044 a v roce 2021 jich bylo 10 053. Speciálně tato skupina je velmi nákladná v rámci speciální ochrany a mnozí toho využívají a záměrně lžou o svém věku. Naštěstí existuje možnost určení věku díky magnetické rezonanci či rentgenem zápěstí či klíčních kostí...

Jinak je běžnou praxí, že všichni (dospělí i nezletilí) lžou často i o zemi svého původu. Identifikace je v těchto případech obtížná, zvláště u subsaharských jedinců.

Jak víme, existují zbytečně zdlouhavé byrokratické procedury a možnosti odmítání lékařských vyšetření, a tak se identifikace věku i státní příslušnosti táhnou velmi dlouho, a to samozřejmě stojí velké peníze daňových poplatníků.

Ale jaké byly dosud existující imigrační procedury a systémy v Itálii?

– První asistence – Hotspot

Fáze první asistence, zdravotní screening a identifikace migrantů. Tyto postupy probíhají v oblastech „hotspot“. V Itálii se vyskytují na Lampeduse, Pozzallo, Trapani, Tarantu a na dalších místech na Sicílii a Kalábrii. Jakmile jsou procedury této první fáze dokončeny, migrant může či nemůže podat žádost o politický azyl. Objevuje se také název CPA – což označuje přijímací střediska prvního stupně.

CPR (Repatriační centra): Ti, kteří o azyl nepožádají, kde se po prvních kontrolách prokáže, že nemají náležitosti k jeho navržení nebo jsou považováni za ohrožení veřejné bezpečnosti, jsou převezeni do záchytných středisek k repatriaci (CPR).

Regionální centra HUB: Po prvním vyhodnocení žádostí prefekt zajistí převoz žadatelů o azyl do „prvních přijímacích středisek“, tedy regionálních center, kde jsou drženi po dobu nezbytnou k nalezení řešení pro druhou fázi přijímání. Hlavní HUB se nacházejí na Sicílii, Puglii, Kalábrii, Laziu, Emilii Romagna, Friuli Venezia Giulia a Veneto.

CAS (mimořádná přijímací střediska): V případě vyčerpání míst v prvotních přijímacích strukturách mohou být uprchlíci ubytováni i v CAS. Doba pobytu na těchto místech musí být ze zákona dočasná, doba nutná k průchodu středisky „sekundárního příjmu“. CAS jsou identifikovány prefekturami a mohou být svěřeny místním, veřejným nebo soukromým subjektům, které působí v oblasti pomoci pro žadatele o azyl nebo v oblasti sociální pomoci.

Pak zde existuje v rámci sekundárního příjmu přijímací a integrační systém (Sai). Integrační přijímací systém (SAI) je tvořen sítí místních úřadů, které mají pro realizaci projektů integrovaného přijímání v rámci dostupných zdrojů přístup k Národnímu fondu azylové politiky a služeb.

Jak to vůbec početně vypadá v tuto chvíli v Itálii co se týče rozdělení přítomných migrantů do středisek a regionů? Viz graf:

Další graf znázorňuje v procentech rozdělení přítomných migrantů dle jednotlivých krajů:





