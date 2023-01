„Odpad, podraz, totalita.“ Babiš odmítl ČT a rozjel to jinde

reklama

Babiš tak plní své dřívější vyjádření, že nemá zájem diskutovat se zbytkem kandidátů před prvním kolem prezidentských voleb ve více než jedné debatě – tou má být ta na TV Nova, která je konání voleb nejblíže a uskuteční se až ve čtvrtek 12. ledna.



Expremiér jako důvod toho, proč chce diskutovat až v poslední z debat a ostatní vynechá, uvedl, že podle něj jde o „mediální show“. „Chápu, že média chtějí dělat z prezidentské volby mediální show, ale já si myslím, že prezidentský úřad, do kterého kandiduji, si ji nezaslouží,“ uvedl Babiš pro Blesk.



Babiš tak v neděli večer sice zamířil k lokaci, kde se Superdebata ČT odehrává, namísto do historické budovy Národního muzea však přišel o pár budov dále do studia moderátora Luboše Xavera Veselého na pražském hlavním nádraží.

Místo typického počátku vysílání pořadu od osmi večer však tentokrát Babiš požádal, aby se začalo o dvě hodiny dříve. Ne však proto, že by si svou účast v debatě na ČT rozmyslel. „Já si v osm naliju sklenku červeného a budu se dívat na tu debatu,“ uvedl Babiš a tvrdil, že v debatě bude „devět kandidátů“, což však – vzhledem k jeho vlastní neúčasti – nakonec nesedělo a sešlo se kandidátů jen osm.



Následně se Babiš v Xaverově vysílání do předchozích debat obul. „Doufám, že všichni viděli to moje video, jak v roce 2017 mě dehonestoval Moravec a Witowská ve 21 to už věděla – že je v týmu generála Pavla a v roce 22 jak mi nedali slova. Tak se omlouvám, ale nebudu v České televizi. Ale tenhle pořad mě baví,“ tasil se prezidentský kandidát s takovýmto vysvětlením.



Následně hned přešel k dalšímu velkému aktuálnímu tématu, jímž je jeho soud týkající se kauzy Čapí hnízdo. „Jsem samozřejmě nervózní, jak to dopadne zítra. To je nejdůležitější. A já doufám, že je u nás skutečně nezávislá justice a dopadne to dobře,“ řekl.



Jeho prezidentská kandidatura má podle něj jako jeden z cílů dosáhnout toho, aby se na Hrad nedostali kandidáti podporovaní stranami současné vládní pětikoalice. „Potom by už měli všechno! Oni maj Sněmovnu, Senát, vládu, předseda Ústavního soudu – nezávislého – se vyjadřuje… A ještě navíc jsou na Úřadu vlády pokusy o novou totalitu, kdy lidi budou mít strach něco říct. To by se nemělo stát,“ řekl.

Následně se vysmál i šéfovi druhé nejsilnější opoziční frakce SPD Tomiu Okamurovi, jenž lidem doporučil volbu prezidentského kandidáta své strany Jaroslava Bašty a Babiše vyzval, ať raději z prezidentské volby odstoupí, jelikož podle něj ve druhém kole prý na rozdíl od Bašty „nemá šanci“. „Podle všech průzkumů vychází, že ho nesnáší sedmdesát procent voličů,“ tvrdil Okamura.



„Já to beru jako nepovedený vtip,“ zasmál se zhluboka Babiš a odmítl, že by o podpoře Bašty místo své kandidatury přemýšlel. „Zklamalo mě to. Považuji to za podraz. Nevím, jak pana Okamuru napadlo, že by pan Bašta měl vůbec nějaké šance. Nevím, proč to dělá. Jestli to je za nějaký byznys? Ale neberu to vážně,“ rozvedl.



SPD i její prezidentský kandidát Bašta podle bývalého premiéra „lžou“, a to skrze průzkumy, jež Okamura a SPD sdílejí i skrze některé Baštovy výroky. „Pan Bašta lže, protože samozřejmě žádnou vládu odvolat nemůže. Nechápu. Kdybych tohle udělal, už dávno je na mě trestňák a jsme stíhaný za rozvracení republiky,“ obořil se na Baštu Babiš.



Zklamal jej prý i současný premiér Petr Fiala (ODS) a už by prý dnes opět nepronesl slova, že je to „slušný člověk“. „Bohužel to tvrzení už potvrdit nemůžu,“ naznačil.



Přesto se však Babiš Fialy zastal a ocenil jej například za uspořádání večeře předchozích českých premiérů. Setkání u večeře s Fialou podle něj „bylo fajn“, ale v momentě, kdy jde ministerský předseda před kameru, vše se podle něj změní. „V momentě, když jde před kameru nebo je na veřejnosti, tak říká neskutečné nepravdy a lži. Proto ten názor již neplatí,“ uvedl.

On sám prý své zahraniční styky v Evropě zcela nezanedbává i po konci svého premiérského období a stýká se s některými státníky z dalších evropských zemí, z nichž jmenoval srbského prezidenta Aleksandara Vučiće či maďarskou prezidentku Katalin Novákovou. Připomenul, že si na něj během českého předsednictví našel čas i francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož Babiš vnímá jako „hlavního lídra Evropy“. „Našel si na mě čas, hlavní lídr Evropy, si našel čas na ‚bezvýznamného‘ Babiše. Třicet minut jsme mluvili,“ poukázal, že má stále v Evropě silné styky i u zahraničních lídrů.

Následně se vrátil k veřejnoprávní televizi. Lidé by se podle něj měli podívat, co se v ČT děje. „Reportéři – 60 pořadů proti Babišovi. 168 hodin… Všichni seděli na tom soudě a čekali, aby zase něco negativního napsali… Proč bych chodil někde, kde mi nedovolí říct ani jednu větu,“ obořil se.



Divákům České televize dnes doporučil připravit si kalkulátory. „Vážení, dneska od 20 hodin zkuste počítat, kolikrát tam zazní jméno ‚Babiš‘. Budu si dělat čárky,“ avizoval. Nejlepší by podle Babiše bylo, kdyby se změnilo i financování ČT.



K aktuálnímu konfliktu na Ukrajině pak Babiš odmítl, že by on a jeho strana napadené zemi málo pomáhali. Naopak podle slov, ANO pomohlo Ukrajincům nejvíce ze všech politických hnutí. „Hnutí ANO je jedinou politickou stranou, která na Ukrajinu vyčlenila deset milionů na humanitární pomoc… Jsem jediný politik, který byl přímo na ukrajinsko-slovenské hranici, když přicházeli uprchlíci, a zachránil jsem osobně tisíc volyňských Čechů. Vyplatil jsem v cashi 60 tisíc eur řidičům a sehnal jsem přepravce, který jel do Žitomyru, kde padaly bomby,“ jmenoval a dodal, že mnoho Ukrajinců i sám zaměstnával skrze firmy.



„Nechť mi pán napíše, který český politik poslal aspoň korunu,“ rozčílilo Babiše, že mu jeden z diváků napsal, že si není jeho pomocí jistý.

Sám je pro to, aby se co nejdříve dojednal mír. „Ano, Putin musí odejít! Ale proč tam umírají lidi? Nikdo nechce válku…,“ apeloval Babiš k urychlenému jednání o míru a dodal, že se stále snaží Ukrajincům pomáhat, avšak nikoliv skrze dodávky zbraní.



„Ukrajinu jsme podpořili, ale premiér zapomenul, že žijeme v České republice a je třeba pomáhat i našim lidem. A tam je ta pomoc malá,“ navázal.

Po Ukrajině přišlo na řadu i téma týkající se Babišova syna. Expremiér o svém potomkovi, jenž se v Česku předminulý rok ukázal na mítinku ANO v Ústí nad Labem po boku režiséra Víta Klusák, řekl, že byl „zneužit“. „Klusák je skutečně lidský odpad, hlavně to, jak zneužil mého syna… Nejhorší je, že v politice zneužijí vaše děti, to nedělala ani mafie,“ podotkl Babiš.



V případě zvolení se pak ve své prezidentské funkci chce Babiš podle svých slov zaměřit hlavně na to, aby vládu přesvědčil, že „má dělat věci pro lidi“. „A hned. Ne až pod tlakem opozice. Lidé ji tam zvolili, tak proč to nedělají?“ tázal se do kamery prezidentský kandidát.

