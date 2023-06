„Odškodnili je.“ Hlídat Rusy jako Japonce: Co prý Pavlovi uniklo

reklama

Rajchl ve svém pravidelném streamu na facebooku hodnotil 100 dní Petra Pavla ve funkci prezidenta a zkritizoval ho za řadu kroků a výroků. „Já myslím, že takhle brzo se nezdiskreditoval žádný jiný prezident v dějinách České republiky a Československa. Toník Zápotocký byl velikán oproti tomu, co předvádí Pavel. To je naprostá ostuda a hanba,“ je přesvědčený Rajchl.

Pavel se prý zdiskreditoval hned prvním důležitým rozhodnutím, když podepsal vládní novelu o snížení zákonné valorizace penzí. „Nejdřív nám sliboval, že bude prezidentem lidu a ne prezidentem vlády. Hned jeho první vážné rozhodnutí, kdy podepsal tu protiústavní novelu o snížení zákonné valorizace důchodů a pak ještě schizofrenně poznamenal, že na to dá ústavní žalobu, to byl fakt vrchol směšnosti. Ukázal, že je jasně prezidentem vlády, že bude chodit vládě na ruku, udělá vše, co si vláda zamane a nikdy nepůjde proti politice této vlády,“ má jasno Rajchl, že kdyby byl Pavel prezidentem všech, tak by zákon nepodepsal.

Pavel podle Rajchla také neuvěřitelně pochybil na výročí konce 2. světové války, kdy chválil Ukrajince namísto národních hrdinů. „Následoval projev k 8. květnu, kdy prohlásil, jak nás osvobodily ukrajinské divize a ani slovem tam nezmínil české legionáře, kteří bojovali v barvách spojenců za to, abychom tady dneska mohli být, mluvit česky, abychom měli tuto zem a hymnu. Tito lidé za to pokládali život a panu prezidentovi nestáli ani za jedno slovo. Neuvěřitelné. Každá země na výročí konce války mluví o národních hrdinech, jenom u nás nestojí českému prezidentovi čeští legionáři za jediné slovo,“ nechápe Rajchl.

„Následovala terezínská tryzna, kdy nám oznámil, že to byly zločiny našich předků. Nevím, jak to slušně okomentovat. Byli to předkové Němců a dalších kolaborantských národů, včetně Ukrajiny, kteří tam páchali ta zvěrstva. Naši předkové tam trpěli a umírali. Pavel se za tento výrok ani neomluvil, Česká televize to hned v přepisu škrtla, aby vyhověla svému idolu,“ pokračoval Rajch.

To vše byly podle Rajchla národní ostudy, minulý týden pak Pavel rozhovorem s Rádiem Svobodná Evropa způsobil ostudu celosvětovou, když se zasazoval o monitorování všech Rusů v západních zemích bezpečnostními službami.

„Přitom to bylo tři dny poté, co se tady diskutovalo, že nemůžeme svalovat kolektivní vinu na Ukrajince, hovořil jsem tady o tom i já, že to, co se stalo v Brně, nesmí založit jakýkoliv náznak kolektivní viny vůči všem Ukrajincům, kteří tady jsou. Tak tři dny potom ale Pavel řekne, že by měli být monitorováni všichni Rusové, to je největší ukázka vnímání kolektivní viny. Copak všichni Rusové můžou za tu válku? To opravdu myslí pan prezident vážně?“ ptá se Rajchl.

„To je ten jeho charakter komunistického rozvědčíka. Petr Pavel tyhle svoje návyky očividně neztratil. A samozřejmě média se to hned snažila žehlit, že to takhle nemyslel,“ dodal Rajchl s tím, že nejhorší částí Pavlovy zvrácené myšlenky byla zmínka o detenčních táborech pro Japonce ve Spojených státech za 2. světové války.

„Pane prezidente, skutečně chcete obhajovat něco, za co se Američané omluvili a museli vyplatit miliardové odškodnění? To myslíte vážně? Tak si radši nastudujte historii, než začnete plácat něco do médií. To je za hranou lidské slušnosti už tohle. To příště můžete obhajovat shození jaderných bomb na Japonsko s tím, že bychom taky mohli něco hodit na Rusko,“ dodal sarkasticky Rajchl, který se děsí, s čím přijde prezident příště.

