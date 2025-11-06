„On ji snad zapálí.“ Okamura sundal vlajku Ukrajiny. Přišla odveta ODS a Pirátů

Po převzetí funkce předsedy Poslanecké sněmovny se Tomio Okamura rozhodl udělat jasné gesto – z budovy Poslanecké sněmovny nechal ve čtvrtek odstranit ukrajinskou vlajku. „Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny. Česká republika na prvním místě. Držte nám palce,“ uvedl předseda SPD ve videu zveřejněném na facebookových stránkách hnutí Svoboda a přímá demokracie.
Okamurův krok nezůstal bez odezvy. Občanská demokratická strana reagovala prakticky okamžitě a rozhodla se situaci v rámci svých možností „napravit“. „V ODS jsme se rozhodli urychleně napravit první krok nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Ukrajinská vlajka je ve Sněmovně zpět a visí z oken našeho poslaneckého klubu,“ oznámila ODS na svých facebookových stránkách.
„Obviněnému předsedovi Sněmovny Okamurovi jeho trapné šaškování u štaflí nevyšlo. Sněmovna není jeho majetek. Vlajka Ukrajiny jako vyjádření naší podpory zemi, kterou denně bombardují Putinovi teroristé, na budovu Sněmovny patří. Proto jsme se s kolegy z našeho klubu okamžitě postarali o nápravu. Vlajka je zpátky. Nevzdáme to!“ dodala na síti X končící šéfka obrany Jana Černochová (ODS).
— Jana Černochová (@jana_cernochova) November 6, 2025
Po vzoru ODS se zachovali i Piráti. Šéfka jejich poslaneckého klubu Olga Richterová rovněž vyvěsila ukrajinskou vlajku alespoň z oken svého poslaneckého klubu jako výraz nesouhlasu s tím, že nový předseda dolní komory Parlamentu nechal symbol podpory Ukrajině odstranit.
Právní analytik České pirátské strany Janusz Konieczny dokonce sdílel obavy, že symbolické kroky nového vedení Sněmovny mohou přerůst až v demonstrativní gesta, a sice že by Okamura mohl vlajku dokonce zapálit. „Ukrajinská vlajka zpět vlaje z Poslanecké sněmovny! Okamura sice strhl ukrajinskou vlajku a tipuji, že ji zapálí, nicméně situaci zachránila Olga Richterová, která ji zpět vyvěsila. Naděje neumřela. Základ je se nevzdávat, i když je to těžké. Rusko rozpoutalo válku nebývalých rozměrů a proti tomu nelze být lhostejným,“ dodal.
Okamurova předchůdkyně ve funkci Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) hovoří o „hanebném gestu“: „Ukrajinská vlajka na budově Sněmovny byla symbolem lidskosti a solidarity s národem, který čelí brutalitě a nespravedlivé válce. Její sundání je od Tomia Okamury hanebné gesto – nejen proti Ukrajině, ale také proti hodnotám, na kterých stojí i naše země,“ napsala na síti X.
— Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 6, 2025
Její sundání je od Tomia Okamury hanebné gesto – nejen proti Ukrajině, ale také proti hodnotám, na kterých stojí i naše země.
Ukrajinská vlajka na budově Poslanecké sněmovny visela od začátku ruské invaze v roce 2022. Nyní na budově Sněmovny vlaje vlajka České republiky, Evropské unie a Izraele. Izraelská vlajka byla na fasádu umístěna v říjnu 2023 po teroristickém útoku hnutí Hamás.
Velký rozruch letos vyvolalo také rozhodnutí Národního muzea v Praze, které po třech letech odstranilo ukrajinskou vlajku z fasády své budovy. Vlajka zde visela od prvních dnů ruské invaze.
Podle vyjádření vedení muzea byla vlajka nahrazena bannerem k nové výstavě fosilií předků člověka Lucy a Selam, zapůjčených z Etiopie. Po skončení výstavy se už vlajka na budovu vracet nebude – mluvčí Národního muzea uvedla, že plocha bude do budoucna sloužit k propagaci významných výstav a akcí.
Na konci října se při happeningu na terase muzea dožadovaly navrácení vlajky na průčelí budovy desítky lidí. V minulosti se tam naopak konalo několik demonstrací proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.
autor: Natálie Brožovská