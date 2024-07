„Orbán u Putina, pak bombardování nemocnice.“ Moderátorka vytočila Kobzu: Typický přístup ČT

„Dostala téměř všechno. Z mého pohledu byl summit pro Ukrajinu velmi úspěšný a ukázal i soudržnost členských států NATO,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský na dotaz, zda přiblížila konec války skutečnost, že se všechny státy kromě Maďarska na summitu zavázaly k poměrně hutné pomoci Ukrajině proti Rusku.

Jiří Kobza se obává, co po summitu NATO přijde: „Hluboce nad tím přemýšlím. Pokud se jedná o kolektivní rozhodnutí, že státy NATO s výjimkou Maďarska vstupují kolektivně do toho konfliktu, tak přemýšlím, jestli nás to nepřiblíží ke globální válce. Protože už je možná interpretace, že se chystá NATO jako organizace. Nikoliv jen pomoc na bilaterálních bázích, jak to bylo dosud. To je věc, která mě docela děsí. Marně jsem hledal to nenáviděné slovo a to je slovo mír,“ uvedl v Událostech, komentářích člen sněmovního zahraničního výboru.

„Aby se dosáhlo míru, je zapotřebí ukončit bojové operace, tedy vyhlásit příměří na stávající bojové linii. Jenom doufám, že cesta maďarského premiéra Orbána po těch rozhodujících zemích, které by mohly být schopné zprostředkovat tato jednání a ukončení bojů, bude úspěšná,“ poukázal Kobza, že bez prostředníků uzavřít dohodu o příměří nepůjde.

Na dotaz, proč ruský prezident Vladimir Putin nevyhlásí mír, následně Kobza uvedl: „Na to musí být dva. A proto jsou zapotřebí prostředníci, kteří to zprostředkují a příměří budou schopné nejen vyjednat, ale také garantovat.“ Takovými prostředníky může být podle Kobzy Turecko a Čína. Otázka je, jestli na Západě najdeme někoho, komu Rusové mohou důvěřovat. „Volám po příměří, protože vím, že to zachrání lidské životy,“ doplnil Kobza.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14092 lidí

Podle jeho slov je maďarský premiér Viktor Orbán tím, kdo na válce vydělává. „Maďarsko není úplně neutrální, jak to vypadá z pohledu České republiky,“ poukázal s tím, že všechny karty má v ruce Rusko, které jediné může válku ukončit.

Moderátorka Barbora Kroužková zmínila, že po návštěvě Viktora Orbána v Rusku došlo k tomu, že ruská strana vybombardovala na Ukrajině dětskou nemocnici. Kobza nabídl i jiní pohled: „To je typický přístup České televize, protože tomu předcházel útok na pláž v Sevastopolu, kde zahynuly děti, které se tam byly koupat. Musíme vidět ty věci v reálu. Lidé umírají na obou stranách,“ zdůraznil.

Kroužková se tázala, zda mu tento útok přijde srovnatelný s útokem na nemocnici s onkologickými pacienty. „Cokoli můžeme udělat, abychom zastavili zabíjení, musíme udělat, to je naše povinnost a ne tu lehkomyslně obchodovat s cizí krví a říkat: musíte bojovat. Kdo bojovat chce, ať tam sám jde,“ uvedl poslanec SPD.

„Není vůbec o čem diskutovat. V tuto chvíli tu neexistuje žádná alternativní pravda. Můžu si myslet, co chci, ale pravda je pouze jedna a to ta, že Rusko zasáhlo dětskou nemocnici. Tečka,“ kontroval Tomáš Zdechovský.

Jiří Kobza zopakoval, že je nutné dosáhnout příměří, protože každý den, kdy se nestřílí, zachraňuje tisíce životů.