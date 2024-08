„Ostnatý drát, pane Foltýne?“ Dan Vávra a jiní po „sv*ních“. I ambasáda USA mluví

V jihočeských Slavonicích se na přelomu července a srpna konal hudební a filmový festival. Vedle kulturního programu, například premiéry filmu Jiřího Mádla Vlny, ale byla její součástí i veřejná debata na téma Pravda není jen slovo.

Už na plakátech byla debata uvedena tezí, že pravda dnes bojuje s dezinformačním „zbrojním průmyslem“ hybridní války. Dorazit měli „odborníci s bezprostřední zkušeností s dezinformační mašinerií“.

Akci pořádal Novinářský inkubátor a podpořilo ji i Velvyslanectví USA v Praze.

„Veřejná debata o dezinformacích na Slavonice Festu byla sponzorována větším grantem Velvyslanectví USA v Praze pro neziskovou organizaci Novinářský inkubátor,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz tiskový mluvčí velvyslanectví Don Cordell. Granty Velvyslanectví USA podle něj podporují různé projekty a partnery, kteří posilují sociální, politické a kulturní vazby mezi Spojenými státy a Českou republikou a podporují naše společné priority.

Mezi diskutéry byl na prvním místě představen plukovník Otakar Foltýn, koordinátor strategické komunikace vlády. Dále Bohumil Kartous, prezentován jako publicista, spisovatel a mluvčí Českých elfů, kromě toho ale působí jako místopředseda spolku NELEŽ a také jako poradce ministra školství Mikuláše Beka.

První část diskuse: „Stárnete, jste omezenější.“ Foltýn s podporou USA sepsul důchodce

Pořádající spolek Novinářský inkubátor zastupoval Tomáš Bouška. Sestavu doplňovala redaktorka Respektu Ivana Svobodová a novinářka Kateřina Procházková jako moderátorka.

Při debatě probíhající v sobotu večer zazněla řada pozoruhodných výroků. Redaktorka Respektu prohlásila, že pravda je to, co píše Respekt, její kolegyně Procházková se divila, jak je možné, že starší generace, která zná propagandu z Rudého práva, dnes naskakuje na propagandu podobnou.

Bouška hovořil o spáse a naději v mladé generaci. „Když je budeme pravidelně seznamovat s tím, co jsou korektivy na sítích, tak oni nás budou pravidelně seznamovat, jak s tím pracují.“

Zombíci koušou. Třeba příkopy a karanténa

Hlavní slovo měl ale Otakar Foltýn. Na Boušku reagoval výkladem, že třeba s českými důchodci, kteří věří řetězovým mailům, nemá smysl ztrácet čas. „Vysvětlovat tomu člověku, že fakta jsou jiná, je zbytečné, protože on v tom žije. Je to velmi dlouhé, náročné a nemůže to dělat stát. U většiny lidí, kteří tomu propadli, je to již nevratný proces v krátkém časovém období. Uvědomme si, že jim nepomůže říkat, že nemají pravdu. Je to o emocích, ne o informacích,“ uvedl koordinátor strategické komunikace.

Postupem debaty a večera se ale zaměstnanec vojenské prezidentské kanceláře rozjížděl ještě více. Mimo jiné vykládal, že v této zemi máme „čtyři procenta zombíků a sviní, které nepřesvědčíme“.

Proti těmto lidem se podle něj společnost musí bránit. „Jsem obviňován z toho, že hloubím příkopy. Já to budu dělat dál, protože mezi tou malou skupinou lidí jsou zombíci na poli informační války. Oni koušou své okolí, nakazí je svojí frustrací, nasraností, strachem a antisystémovostí,“ vysvětloval.

Pak se pustil do úvah, že těmto lidem chybí inteligence nebo pracovitost, aby uspěli v systému samostatnosti a odpovědnosti. Takže tu chtějí vybudovat systém, který bude postaven na loajalitě, jako je v Rusku nebo v Číně.

Na tyto „svině, které už se staly nepřáteli vlastního státu“, je potřeba hluboký příkop a „karanténa“.

Druhá část debaty: „Sv*n* a nepřátelé vlastního státu.“ Foltýn s podporou USA vyložil karty

„Samozřejmě ihned vyvstává otázka, jak tato karanténa a příkop budou asi vypadat? Ostnatý drát? Bude v něm elektrika? Nebo jenom sníží vláda ‚sviním‘ dosah, což prý není žádná cenzura, jak tento pán opakovaně tvrdí?“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz Daniel Vávra ze Společnosti pro obranu svobody projevu.

To „snížení dosahu“, které Foltýn důsledně odlišuje od omezování svobody slova, je podle Vávry také pozoruhodným termínem.

„Když vám stát zablokuje web nebo napíše soukromé firmě, aby vám smazala účet na své platformě, tak to samozřejmě cenzura je. Omezit dosah vám může maximálně ta soukromá firma a i to pouze v rámci smlouvy, se kterou s vámi uzavřela, nikoliv stát. A když to dělá na popud státu, je to cenzura,“ říká jednoznačně herní vývojář.

Ten současně vyjádřil pochybnost o kvalifikaci plukovníka Foltýna v oblasti komunikace, kterou má v Úřadu vlády provádět.

Podobné otázky si klade i politolog Lukáš Valeš. Podle něj je nešťastná už samotná existence odboru strategické komunikace vlády.

V něm je zaměstnáno třináct osob pod vedením Adriany Dergam, bývalé redaktorky zahraniční redakce ČT, poté ředitelky korporátní komunikace a společenské zodpovědnosti ve firmě Vodafone a projektové manažerky badatelské observatoře CEDMO, kterou řídí pedagog FSV UK Václav Moravec.

Psali jsme: Už 19 milionů podepsali Václavu Moravcovi. Víc o tom nesmíte vědět

Dále v odboru strategické komunikace na Úřadě vlády působí Jozef Dobrík, grafický designér, známý z kampaně Dárek pro Putina. Jména dalších zaměstnanců Úřad vlády odmítl sdělit s tím, že zveřejnění jména by mohlo „dotčeného zaměstnance poškodit ve společnosti včetně negativního odrazu ve veřejném mediálním prostoru a ve vztahu k dezinformační mediální scéně, a v důsledku toho i v osobním či rodinném životě, a případně by mohl jejich nesprávný či nepřesný výklad vést ke zpochybňování jím vykonávané práce“.

Otakar Foltýn zaměstnancem odboru není, formálně je stále zaměstnancem vojenské kanceláře prezidenta republiky, kam nastoupil po nástupu Petra Pavla. Na Úřad vlády je pouze „vyslán“.

Podle docenta Valeše se sama existence takového útvaru v Úřadu vlády neslučuje s principy demokratického státu. „Nemluvě o výrocích pana Foltýna, ty jsou problematické dlouhodobě a důvěru veřejnosti ve stát spíše podrývají,“ obává se. Pokud vláda stojí o strategickou komunikaci, měla by podle jeho názoru tato komunikace být především komplexní.

Ohledně výroků o příkopech a karanténě politolog optimisticky věří, že jde u koordinátora pouze o důsledek „horké letní atmosféry“.

„Poté, co se opakovaně vulgárně a agresivně vyjadřuje na adresu lidí, z jejichž daní je placen a které má o něčem přesvědčit, případně i na adresu vrcholných představitelů sousedních zemí, musí pochopit, že tenhle člověk nebude zlepšovat pohled společnosti na kroky vlády, ale naopak společnost ještě více radikalizovat a nahrávat na smeč nepříteli,“ souhlasí mnohem rázněji Daniel Vávra.

„Sám je užitečným idiotem a nástrojem nepřátelské hybridní války a ještě navíc to platíme my. Jeden takovýhle člověk je pro Putina lepší, než trollí farma v Petrohradu,“ dodává na Foltýnovu adresu.

Pokus se svobodou slova

V průběhu debaty plukovník Foltýn mimo jiné také provedl pokus, který měl dokázat, že v této zemi je svoboda slova. Oslovil k němu poradce ministra Beka.

„Bobe, prosím tě, řekni, že jsem tupý, zelený lampasácký debil,“ požádal Kartouse a mluvčí elfů to skutečně řekl.

„Vzadu nabíhá zásahovka, zatýká Boba, odvádí jej do vězení, protože zřejmě řekl něco strašného,“ komentoval to za smíchu diváků Foltýn. Žádná zásahovka samozřejmě nedorazila.

„Kdyby tohle řekl o nějakém plukovníkovi v Moskvě, tak jej fakt zatknou a opravdu půjde do vězení. Protože tam svoboda projevu není. A přesto tenhle zazmrdovaný režim vám tvrdí, že my u nás svobodu projevu nemáme, ačkoliv neustále prokazujeme, že ano,“ vysvětloval vládní úředník.

Rusko podle něj nedokáže nic jiného, než „podjebávat“, protože v přímé vojenské konfrontaci se Západem by nikdy neobstálo.

Fotogalerie: - Demonstrace proti Azovákům

„Představuji si, jak Putin vyzve na tiskové konferenci Lavrova, aby o něm řekl, že je ‚tupý debil a vrah malých dětí, kterého by měli popravit‘, Lavrov to řekne, Putin se usměje a řekne ‚vidíte, Sergej nevypadl z okna, to je jasný důkaz, že v Rusku žádná cenzura není‘. Zajímalo by mě, zda by panu Foltýnovi s Kartouzem došla pointa této parafráze jejich humorné scénky. Ale nejsem si jistý,“ komentuje scénku s „Bobem“ Daniel Vávra.

V průběhu debaty byla kromě občanů „zombíků“ ze strany vládního koordinátora i ministerského poradce napadána i opozice, jak parlamentní, tak mimoparlamentní. Terčem posměšků byl „jeden hranatý blonďák z Evropského parlamentu“, stejně tak populisté jako „Rajchl a tihle“.

Kartous se zase rozhovořil o lidech, jako je „Orbán, Fico nebo nějaká takováhle kreatura, která efektivně destruuje demokracii v dennodenním provozu“. Tím se z veřejné debaty stal spíše politický mítink, zejména když Bohumil Kartous začal proti kritice jednoho z diváků vládu přímo hájit.

Velvyslanectví USA pro PL: Dobře informovaná veřejnost je zásadní

„Je samozřejmě poněkud zvláštní, když jsou čeští státní úředníci sponzorování jinými státy. A je úplně jedno, co to je za státy. Český úředník je placený českým daňovým poplatníkem a k němu má mít loajalitu,“ zamýšlí se Daniel Vávra.

Co na to samo velvyslanectví? Jak pro ParlamentníListy.cz vysvětlil tiskový mluvčí Velvyslanectví USA Don Cordell, nešlo o podporu vládního úředníka. Velvyslanectví při svých aktivitách přichází do styku se zástupci všech stran. „Velvyslanectví USA úzce spolupracuje se všemi stranami v české vládě a pravidelně se společně účastníme akcí. Velmi si ceníme partnerství s našimi českými vládními protějšky. Realizace aktivit společně s našimi vládními partnery, i s členy opozice, je v diplomacii běžná,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Politolog Valeš připomíná Vídeňskou konvenci o diplomatických stycích, kterou se řídí veškerá diplomacie. „Jakákoliv ambasáda nesmí zasahovat do vnitropolitických záležitostí státu, kde je akreditována,“ zdůrazňuje.

Akceptuje se podle něj, když velvyslanectví podpoří nějaký občanský nebo vzdělávací projekt, ale musí si dávat velký pozor, aby se nezamotala do akce s politickým pozadím. „Vždy musí myslet na to, že tu jednou bude jiná vláda, která taky bude demokraticky zvolena,“ vysvětluje Valeš pro ParlamentníListy.cz.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1464 lidí cituje z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Pokud tedy velvyslanectví podpoří v hostitelské zemi jakoukoliv akci, je to chápáno tak, že koná v zájmu svého domovského státu. Diplomacie se každopádně nesmí nijak angažovat ve vnitřních záležitostech cizího státu.

Tiskový mluvčí ambasády vysvětluje, že pokud podporují debatní akci, nemohou ovlivnit, co její účastníci řeknou. „Jakákoli prohlášení učiněná ostatními nepředstavují podporu ze strany velvyslanectví USA,“ ujišťuje.

„Programy sponzorované americkou ambasádou pravidelně zahrnují jednotlivce a organizace prezentující různé názory a účastnící se debat a živých diskusí. Velvyslanectví USA se nezapojuje do domácích politických záležitostí České republiky,“ dodává Don Cordell.

Jak se tedy zástupce ambasády dívá na boj proti dezinformacím, který byl tématem této debaty? „Vláda USA klade důraz na boj proti manipulaci a zásahům cizích států do informací, včetně zahraničních škodlivých dezinformací, po celém světě. Velvyslanectví USA, včetně toho zde v České republice, realizují různé programy, které posilují nezávislá média, investigativní žurnalistiku a mediální gramotnost. Takové programy pomáhají publiku rozpoznat dezinformace nebo dezinformace na internetu a v médiích. Dobře informovaná veřejnost je zásadní pro zajištění silné demokracie a proti snahám zahraničních nepřátelských aktérů,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz.

Daniel Vávra se však nezdržel poznámky, že plukovník Foltýn je na ambasádách častým hostem a dějí se tam často pozoruhodné věci, což nedávno odhalila na svém profilu na X redaktorka ČT Nora Fridrichová.

„Přijde mi poněkud podivné, když se veřejnoprávní novináři chodí opíjet se státními úředníky na zahraniční ambasády a přemýšlím, jak to podpoří jejich nezávislost a nezaujatost, až budou řešit kauzy týkající se politiky daných států,“ poznamenává k tomu Vávra.

Psali jsme: Beseda o dezinfu: Koho nám to zvou? A kdo nám to sponzoruje? Toto prosáklo Vláda jede tvrdou propagandu. Zastrašování, ideologie, sametová totalita. Rozbor od vysokoškolské pedagožky Přijde a začne vyhrožovat? Politici si podali Foltýna Tohle ne. Někdejší šéfredaktor Respektu zděšen Otakarem Foltýnem