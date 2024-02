„Otec bude vytěsněn.“ „Zklamání.“ Hlasování o manželství: Oba tábory naštvané

reklama

„Poslaneckou sněmovnou prošel pozměňovák z pera poslance Navrátila a poslankyně Válkové. Teď míří do Senátu,“ píše Aliance pro rodinu. Jako plus vnímá, že manželství zůstalo svazkem muže a ženy a že výsadní postavení manželů při adopcích byla uhájena. Jako minus pak označuje: „Upření práva dítěte na jejich maminku a tatínka. V případě leseb, vytěsnění otce ze života dítěte, v případě gayů upírání matky a pořizování si dětí na zakázku.“

„Paradoxní je, že tento návrh předložil poslanec KDU-ČSL Navrátil, který jenom pár měsíců zpátky předkládal jiný návrh, který práva dětí neporušoval. A poslankyně Válková bojující proti náhradnímu mateřství, u tohoto pozměňováku na úskalí surogátního mateřství zapomněla,“ poznamenává Aliance pro rodinu.

+ Manželství zůstalo svazkem muže a ženy.

+ Výsadní postavení manželů při adopcích uhájena.



- Upření práva dítěte na jejich maminku a tatínka

„Moment… jak vytěsnění otce, otec nebude mít rodičovská práva?“ zeptala se následně jedna z diskutujících.

„Nebude. Přesně na tohle dlouhodobě upozorňujeme, že dítěti jsou brána jeho práva na maminku a tatínka,“ odvětila Aliance pro rodinu.

Poslanci včera rozhodli, že stejnopohlavní páry mohou uzavírat sňatky, nesmějí se však nazývat manželstvím, ale partnerstvím, a to s omezenými právy při osvojení dětí. Někteří politici však netají zlost a zklamání. Na sociálních sítích se k tomu vyjádřil například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Nehlasoval jsem pro změnu občanského zákoníku, kterou dnes přijala Sněmovna. Ne proto, že bych nepřál stejnopohlavním párům ty dílčí benefity, které jim to přinese. Ale proto, že jsem věřil v úplné narovnání práv. Proto, že jsem pevně přesvědčený, že v roce 2024 si tito lidé v ČR zaslouží mnohem víc než jen drobky z našeho ‚rodinného stolu‘. Výsledkem hlasování jsem zklamaný. Ale už teď můžu slíbit, že snahu o zrovnoprávnění duhových rodin tím rozhodně nevzdávám,“ poznamenal.

„Tak se to povedlo! Narovnali jsme práva pro páry stejného pohlaví a nakonec to ve Sněmovně zachránilo hnutí ANO se 66 hlasy pro, když z celé pětikoalice hlasovalo pro pouze 52 poslanců. Rozhádaná pětikoalice by to potopila. Ta se dokáže sjednotit, jen když jde o Antibabiše. Takže rovná práva pro všechny a manželství zároveň zůstane svazek muže a ženy,“ napsal včera šéf hnutí ANO Andrej Babiš. A právě na něj také Rakušan zareagoval.

"Ne. Nenarovnali. Svým politikařením jste naopak zmařili šanci na úplné narovnání práv. Kdybyste místo snahy demonstrovat nejednotnost koalice upřednostnili zájem lidí z duhových rodin, zvedli byste ruku pro návrh kolegy Cogana, který skutečné narovnání práv navrhoval,“ uvedl k Babišovu tweetu Rakušan.

