„Ovladatelný národ, to chtějí.” Učitelky zdobily třídy. Pak došlo na peníze a přituhlo

O tom, jak se školství dostalo na „poslední místo“ v plánech kabinetu, hovořil prezident České pedagogické komory Radek Sárközi: „Je v rozporu s programovým prohlášením vlády. Otrávilo to skoro všechny pracovníky škol, že se někdo k nim takto chová.“ Někteří bývalí pedagogové už se vůbec raději nechtějí vyjadřovat, protože vědí, co znamená „frontální výuka“.

reklama

„Záleží na tom, v jakém kraji. Nemám přehled. Co se týká státu, cítím obrovský propad vzdělanosti. Nehledě na to, že i současní ministři… Mění se jako papuče, staré, roztrhané. Nechal si vzít tolik peněz!“ uvažovala jedna z bývalých kantorek z Moravy, dnes seniorského věku. „Asi u pětikolky není prioritou vzdělaný národ, potřebují národ, který je lehce ovladatelný, podle mě. Třeba Rožnov se hodně snaží. Co mám informace nakonec i z ministerstva, jsou dvě školy, které jsou v pohodě, ale ty ostatní jdou dolů. Nic dalšího k tomu neřeknu,“ dodala s tím, že po stránce vzdělanosti a celospolečensky očekává zhoršení situace.

A mezi lidmi zaznívá i toto: „Naše školství jde spíše dozadu než dopředu. Jsou sice výjimky, ale ty nemohou tvořit základ vzdělanosti. Státní politika je ovlivněna tím, že pro politiky to není nosné téma, když přijdou k moci. Toto téma je pro ně nosné před volbami. Mám dva vnuky školou povinné a jsem spíše zděšena než nadšena. Když mladý učitel má základní metodu frontální výuku, tak je to hrůza.“

Radek Sárközi. „Otrávilo to skoro všechny pracovníky škol…“

Prezident spolku Česká pedagogická komora Radek Sárközi uvedl: „Přijde mi absurdní, že by se ve školství škrtalo skoro dvanáct miliard korun. Ještě by se hrozilo tím, že se propustí snad přes třicet tisíc zaměstnanců škol. Je to v rozporu s programovým prohlášením vlády. Otrávilo to skoro všechny pracovníky škol, že se někdo k nim takto chová.“

Dotazníkové šetření pedagogické komory totiž prokázalo ještě před prázdninami, že učitelé byli hodně naštvaní. V dotazníku se 93 procent respondentů klonilo k tomu, že by se měla vyhlásit stávková pohotovost, a 72 procent odpovědělo, že by stávkovali. „Už tehdy byla nespokojenost dost velká,“ poznamenal.

Psali jsme: „Bylo to zapotřebí?“ Umělci i lid o vládě: Herec popsal změny „A nepřejte si vidět ten výbuch.“ Ceny jídla nižší. Hned. Jednoduchý návrh „Zničili nás na drobky.“ Ukrajinci odposlechli Rusy a všem to řekli Mír s Ruskem. Volit až od 25 let. Zákaz zákazu potratů. Trumpův soupeř nastupuje

Pro představu laické veřejnosti dodal, že ve vlastním dotazníkovém šetření zaměstnancům škol pokládali několik otázek, a odkázal na výsledky na svých webových stránkách.

Popsal jasně, jak to chodí v reálu a co je třeba oddělit. „Lidskou stránku práce, slavnostní část… V přípravném týdnu zdobili třídy, připravovali se na žáky,“ přemýšlel. „Často učitelé třeba i kupují vybavení do třídy ze svého. Zvlášť učitelky prvního stupně nebo u vychovatelek družin je to snad běžná věc. To je jedna věc,“ už se ironicky zasmál.

Signály, které vyslal kabinet návrhem o státním rozpočtu, totiž učitele zklamal. „Vypadá to nejen, že školství není priorita, ale je na úplně posledním místě. Říkám to tak, jak to je. Dá se i statisticky doložit, že je školství na posledním místě. Máme to v tiskové zprávě. V loňském roce byl pokles reálných mezd nejvyšší v oblasti vzdělávání a v letošním čtvrtletí zase byl opět nejvyšší v oblasti vzdělávání. Loni byl pokles reálných mezd nejvyšší v oblasti vzdělávání a v letošním čtvrtletí byl zase nejvyšší v oblasti vzdělávání,“ uvedl. „Poslední místo. Za tím si stojím,“ dodal.

Europoslankyně Kateřina Konečná z KSČM k začátku školního roku zveřejnila na sociální síti, že si vybavuje skoro všechny začátky školního roku. „Neměla jsem radost z konce prázdnin, ale moc jsem se těšila na spolužáky a některé učitele. Šíma to má podobně,“ uvažovala. „Každopádně přeji všem žákům a studentům pohodový start do nového školního roku, chuť do učení, zasloužené úspěchy v lavicích a tolerantní pedagogy. Rodičům přeji hodně trpělivosti a pevné nervy, stejně tak učitelům, kuchařkám, uklízečkám, školníkům, zkrátka všem, kdo se na chodu škol podílí a kterým bych přála i lepší podmínky pro jejich důležitou práci a dostatečné ohodnocení,“ vzkázala s červeným vykřičníkem.



Psali jsme: „Nenávidím lesbismus, miluji lesby.“ „Mrzačíte děti genderem.“ Kněz Kuffa před politiky Zdeněk Lanz: Jak to vidí premiér Fiala a prezident Pavel? Svobodní v Rakousku vedou. Ač na ně opět vytáhli Hitlera Radek Sárközi: Návrh školského rozpočtu na rok 2024 nedává smysl



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama