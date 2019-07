„Pan lithium“ Havlíček si na ministerstvu zabalí. Končí i jako náměstek

22. 7. 2019 20:28

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) končí jako náměstek ministra Karla Havlíčka (za ANO) a resort opouští. Informoval o tom Deník N. Jiří Havlíček byl ministrem od dubna do prosince 2017, kdy skončil spolu s celou vládou Bohuslava Sobotky. Do pozice náměstka legislativní a provozní sekce se Havlíček dostal loni na základě výběrového řízení. Jeho nástup tehdy kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Kritiku ANO a komunistů si Jiří Havlíček zasloužil především poté, co před předloňskými volbami do Sněmovny Havlíček ve funkci ministra podepsal memorandum s firmou European Metals Holdings (EMH) o těžbě lithia u Cínovce v Krušných horách.