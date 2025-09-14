„Pane Výborný, nebouchejte tady do stolu.“ Okamura řekl větu o Rusku. A ministr se zhrozil

Hosty první hodiny Partie na CNN Prima News byli ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. S nimi se ve studiu objevila Věra Kovářová (STAN) a předseda SPD Tomio Okamura.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
„Ta naše lidskost dokáže voliče přesvědčit, že rozumíme jejich problémům a stojíme na jejich straně,“ pravila Věra Kovářová. „My nepoužíváme plané sliby, a říkáme jim, jak chceme vládnout,“ pokračovala.
Když dostal prostor Havlíček, upozornil, že až samotné volby rozhodnou. „Musíme si přiznat, že posilují ti piráti. To je překvapení, protože lidé zapomínají. Zapomínají, co se dělo ve vládě, jak byla řízena Praha. Ale je to právo voličů,“ podivoval se Havlíček.
„Tady jsou možné jen dvě varianty. Buď tady bude manažerská vláda možná se stíhaným partnerem a s partnery např. z hnutí PRO a z hnutí Stačilo!, které nás chtějí vyvést z EU a z NATO, z našich bezpečnostních struktur – nebo tady bude vláda Petra Fialy (ODS),“ poznamenal Výborný s tím, že koalice Spolu má pozitivní program, ve kterém ale neslibuje všechno všem.
Mgr. Marek Výborný
„Já když jsem četl volební program hnutí ANO, tak jsem málem spadl ze židle. Tyhle sliby buď budou platit jen do 4. října, nebo nás čeká náraz do zdi,“ nešetřil Výborný Havlíčka. – „Hlavně máme hospodářskou strategii. Tak nám oponujte ji. Vy žádnou nemáte!“ rozkřikl se Havlíček na Výborného. – „Neskákejte mi do řeči,“ řekl Výborný. – „Tak, když lžete, tak musím!“ rozčiloval se Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Výbornému oponoval, že SPD prosazuje především referendum a že bude jen na voličích, o čem si rozhodnou, pokud na uspořádání referenda posbírají dost podpisů.
Věra Kovářová zmínila, že roste rating České republiky. A že Česko má silnou konkurenceschopnou ekonomiku. Ocenění se podle ní dočkala i důchodová reforma. „Nehovořte prosím o strašení, protože to strašení přicházelo celé roky z vaší strany. My máme programové priority, jako je dostupné bydlení. Neříkejte, že nemáme program,“ protestovala Věra Kovářová.
Havlíček v reakci ukazoval, jak koalice Spolu kritizuje např. exministra životního prostředí Richarda Brabce, že údajně zametal pod koberec otravu Bečvy. „To oni tady šíří nenávist,“ upozornil Havlíček. „Já rozumím, že jste nervózní, a nechte mě mluvit,“ zastavil Kovářovou, když mu chtěla oponovat. A hned dodal, že vláda čtyřkoalice má třetí nejvyšší kumulovanou inflaci v celé EU. A proti tomu hospodářský růst za minulý rok jen o jedno procento. A to se ještě můžeme bavit o tom, že máte nejvyšší ceny energií,“ pokračoval Havlíček ve slovní palbě.
Výborný se rozzlobil a připomněl, že vláda vložila více peněz především do investic. Mimo obranu. „A to je to, co je motorem té ekonomiky. My jsme to dostali na 174 miliard a ekonomika roste rekordně ve střední Evropě ve srovnání s Německem,“ podotkl Výborný.
„Tak si vezměte do vlády alespoň jednoho hospodáře, ať vám to vysvětlí!“ doporučil mu Havlíček.
Moderátorka Tománková poté přehodila diskusní výhybku k „ruským dronům“ nad Polskem.
„Proto mě šokovala slova opozice o tom, že kdyby Polsko bylo napadeno, tak tam naše vojáky nepošleme. Proto věřím, že tyto opoziční strany ve vládě nebudou, protože to by bylo ohrožení i naší bezpečnosti a našich rodin,“ vyjádřil svůj názor Výborný. „A já jsem vlastně nejvíc byl šokován slovy Andreje Babiše. Stojím za podporou Polska nebo něco takového. Ani slovo o odsouzení ruského agresora.“
„Dneska jsou moji diskusní kolegové, z vládních stran, nedobře vybaveni svými marketéry. Stačí se podívat na naše vyjádření,“ přešel k další argumentaci Havlíček.
„Neprokázalo se, že by šlo o úmyslný útok na Polsko. Podle toho, co řekla česká vojenská rozvědka,“ připomněl Okamura.
Tomio Okamura
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
„Proto my chceme, aby ta válka co nejrychleji skončila. To je něco, co Fialova vláda nedělá!“ rozčílil se Okamura. „A pane Výborný, nebouchejte tady do stolu jako malé dítě.“
Když Výborný dostal prostor k odpovědi, nešetřil tvrdými slovy. „Já jsem úplně v šoku. To, co tady zaznělo od pana Okamury, tak to už v Kremlu nadšeně stříhají. To byla čistá ruská propaganda. A jestli to budou vaši partneři, pane Havlíčku, tak to vám teda gratuluji,“ pravil Výborný.
Okamura se okamžitě ohradil, že hovořil o narušení vzdušného prostoru NATO. „To je samozřejmě zoufalý výkřik lidovců, které už nikdo nechce. Oni by se ani sami nedostali do Sněmovny.“
Havlíček doplnil, že ANO čin odsoudilo.
Okamura pak ještě připomněl, že v listopadu 2022 i česká ministryně obrany Černochová tvrdila, že do Polska dopadla ruská raketa. „Málem nás zatáhla do války,“ rozčiloval se Okamura. A zdůraznil, že SPD odsuzuje jakékoli narušení vzdušného prostoru.
Věra Kovářová řekla, že „bychom se mohli efektivně bránit proti podobným ruským krokům jen jako členský stát NATO“.
Ing. Věra Kovářová, MIM
„Ale my nemáme v programu vystoupení z NATO. Jen prosazujeme referendum, ve kterém se mohou rozhodnout občané, takže už neopakujte lži,“ rozčiloval se ve studiu Okamura s tím, že on osobně by pro Česko uvítal neutralitu typu Rakouska. „Líbí se mi ta neutralita, ale jedním dechem říkám, že my chceme moderní akceschopnou armádu. A proto my kritizujeme ty nesmyslné nákupy, jako jsou ty F-35!“ rozjel se Okamura.
Která herečka je lepší?
Která herečka je lepší?
Havlíček, konstatoval, že hnutí ANO prosazuje obecné referendum, ale s tou výjimkou, že by se nehlasovalo o členství v NATO nebo v EU. „Pokud bude hnutí ANO ve vládě, tak my nepřipustíme odchod z EU a z NATO,“ sliboval Havlíček.
„Záleží, co vám dovolí SPD a bolševici,“ uhodil v tu chvíli Výborný na Havlíčka a podotkl, že Okamura ve studiu otevřeně řekl, že by hlasoval pro odchod Česka z NATO, což není nic jiného, než velká hrozba pro celou Českou republiku. Tak to vidí Marek Výborný.
Okamura zopakoval, že SPD nemá v programu odchod z NATO, ale uspořádání referenda o možném odchodu Česka z NATO. Kde by Okamura hlasoval pro. A zajišťoval by obranu za jedno procento HDP, což je něco přes 80 miliard. Zdůraznil, že Rakušanům stačí vydávat na obranu jedno procento HDP, a že Rakousko má navíc bilaterální dohody s jinými státy.
„Za to byste neubránil ani Dejvice,“ vmetl Výborný Okamurovi. A že Okamura ve studiu říká tak nehorázné nesmysly, že je nebude více komentovat.
Okamura prohlásil, že vydávat pět procent HDP na obranu, jak to požaduje prezident USA Donald Trump, by vedlo k sociálnímu kolapsu Česka. „To není náš prezident,“ volal na adresu Trumpa Okamura. A rozčiloval se, že premiér Petr Fiala z jeho pohledu v podstatě zradil Česko, když americkému požadavku na zvýšení výdajů na obranu neoponoval.
autor: Miloš Polák