„Pánkovy volby“ ve školách: Fialova cena útěchy od neziskovek, směje se Holec

Za dva týdny se během soboty velmi pravděpodobně dozvíme, jak dopadnou volby do Poslanecké sněmovny.
Koalice ODS, lidovců a TOP 09, čili koalice SPOLU, obdržela od studentů 20,6 % hlasů. Druzí Piráti obdrželi 19,7 % a třetí STAN rovných 18 %.
Mezi mladými lidmi rezonují i názory Motoristů, kteří obdrželi 12,6 % hlasů. A teprve čtvrté skončilo ANO se ziskem 9,7 % hlasů. Hnutí ANO je zároveň posledním hnutím, které by z pohledu studentů se mělo dostat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Další uskupení, jako je STAČILO!, SPD a další subjekty, by od studentů obdržely tři procenta, případně ještě méně procent.
Není bez zajímavosti, že před 4 lety na tom především koalice SPOLU byla v očích studentů podstatně lépe. Tehdy studentské volby vyhrála koalice Pirátů a STAN se ziskem 30,4 % hlasů a koalice SPOLU v těsném závěsu obdržela 29,4 % hlasů. Hnutí ANO tehdy skončilo třetí se ziskem 8,5 %.
Pokud by se studentské volby konaly jen na gymnáziích, vyhráli by je Starostové a nezávislí, což zaznamenal poslanec STAN Jan Lacina.
„Zpráva, že Starostové vyhráli studentské volby nejen na všech gymnáziích v Praze 6, ale dokonce i v celé České republice souhrnně, je pro mě mimořádně důležitá. Člověku to pak dává smysl i chuť pouštět se do dalších soubojů s temnou stranou síly. Tak díky moc, gymnazisti!“ napsal poslanec STAN na sociální síti X.
Exministr pro místní rozvoj a někdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš studentům poděkoval za dobrý výsledek.
„Ve studentských volbách jsme získali skoro 20 % podpory. Je to důkaz, že nastupující generace chce otevřenou, spravedlivou a moderní společnost. Díky všem studentkám a studentům! Vaše důvěra pro nás hodně znamená. Teď je na nás všech, abychom tuhle energii přetavili do reálné změny u voleb 3. a 4. října. Společně nakopneme změnu. Letos Piráti!“ napsal Bartoš.
Studentům poděkoval i premiér a kandidát SPOLU na předsedu vlády Petr Fiala (ODS).
„Děkuji vám za podporu a vaše hlasy ve studentských volbách. Teď je ale důležité přijít 3. a 4. října k těm opravdovým. Nenechte si zemi ukrást ruskými kolaboranty. Volte svobodu, volte bezpečí, volte SPOLU!“ uvedl premiér na sociální síti X.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Studentské volby, oficiálně označované jako „vzdělávací projekt“, jsou předvolební akcí organizace Jeden svět na školách, spadající pod neziskovou organizaci Člověk v tísni. Koná se od roku 2010 a jeho výsledky jsou zveřejňovány v horké fázi předvolební kampaně, aby „rodičům“ naznačily, jakou budoucnost si přejí jejich děti. Šéf JSNS Karel Strachota říká, že „mládež ukazuje trendy“.
Ty vůbec první v roce 2010 vyhrála tehdy nová TOP 09. Celkem získala 26,59 %, přičemž mezi gymnazisty to bylo dokonce 39,98 %. Mezi studenty v Praze pak TOP 09 získala 45,7 %. ČSSD, ve skutečných volbách nejsilnější, mezi středoškoláky získala pouhých 5,27 %, na gymnáziích jen procenta tři.
Karel Schwarzenberg se stal „studentským premiérem“ i v roce 2013, jen pár měsíců po spektakulárním pádu Nečasovy vlády. V roce 2017 pak vyhráli s 24,52 procenty Piráti. A do sněmovny tehdy proniklo i hnutí SPORTOVCI, na které si dnes už nikdo nevzpomene, ale tehdy bodovalo hlavně mezi učni díky řadě populárních sportovních hvězd na kandidátkách.
„Na studentských volbách organizovaných Člověkem v tísni je nejzajímavější to, jak nesmyslný výsledek je vytvářen. Ze solidnějších průzkumů veřejného mínění víme, že nejvíce voličů do 26 let se chystá volit ANO, a že slušnou pozici mají i Motoristé. Víme, že v jiných evropských státech je mezi mladými ještě chuť podporovat opozici. A za téhle situace se nás Člověk v tísni snaží přesvědčit, že téměř všichni budou volit vládní strany,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz sociolog Petr Hampl.
Jeho tvrzení potvrzují i historická data. Někdejší střediškoláci, kteří před deseti nebo patnácti lety na střední škole masově volili „knížete“, dnes hlasují velmi podobně, jako jejich starší spoluobčané.
Europoslankyně Danuše Nerudová, jejíž mediálně viditelný syn Filip letos mohl být mezi hlasujícími, přesto nad součtem výsledků pro vládní koalici uvedla, že naděje je v mladých. „Mladí chtějí spolupráci, ne hádky. Chtějí řešení, ne prázdné sliby. A hlavně chtějí zemi bez Babiše, komunistů a extrémistů,“ zmínila.
Hampl ale nadšení krotí.
„Dnešní mladí, kteří podporují ANO, se taky před pár let účastnili studentských voleb, kde to vypadalo na drtivou výhru Pirátů a TOP 09. Akce tedy nepovídá o mladých voličích absolutně vůbec nic. Vypovídá ale o tom, že když vytvoříte hysterickou atmosféru, snadno mladé lidi přimějete, aby v dotazníku zaškrtli, co od nich chcete slyšet,“ zhodnotil sociolog.
Protest pražské mládeže na mítinku SPD:
Na druhou stranu by Člověk v tísni mohl své zdroje využít i na mnohem nebezpečnější projekty.
Komentátor Petr Holec vnímá letošní středoškolské volby hlavně jako ocenění neziskovek pro Petra Fialu za vše, co pro ně jako premiér udělal. „Je to taková cena falešné útěchy, kterou politické neziskovky dělají pro své partaje, které sice nikdy nevyhrají žádné volby, zato ale štědře krmí bestii neziskovek našimi penězi,“ poznamenává k „Pánkovým volbám“.
Úplně stejně se podle něj mohou konat „volby nanečisto“ mezi důchodci nebo třeba mezi kosmonauty.
„Anebo volby v pražských redakcích, aby lidi věděli! I když oni dobře vědí i tak,“ uzavírá Holec se smíchem.
autor: Jakub Vosáhlo
