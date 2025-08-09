Zážitky z nástupu nového polského prezidenta: Atmosféra jak na Václaváku, líčí Dostál

Česká politická scéna reaguje na uvedení Karola Nawrockého do funkce polského prezidenta. Dvaačtyřicetiletý konzervativní historik bez předchozích politických zkušeností byl tento týden slavnostně uveden do úřadu prezidenta Polska, čímž zahájil svůj pětiletý mandát. Inaugurace proběhla v plenární síni Sejmu, dolní komory polského parlamentu, za přítomnosti poslanců, senátorů, vládních představitelů a zahraničních hostů, včetně delegace USA v čele s prezidentem Polsko-amerického kongresu Frankem J. Spulou.
Inaugurační den začal ve středu v 10 hodin ráno místního času, kdy Nawrocki spolu s manželkou Martou dorazil do Sejmu. Po uvítání maršálky Sejmu a Senátu a odeznění státní hymny složil Nawrocki přísahu před Národním shromážděním: „Při převzetí úřadu prezidenta Polské republiky z vůle národa slavnostně přísahám, že budu věrně dodržovat ústavu, neochvějně chránit důstojnost národa, nezávislost a bezpečnost státu a že dobro vlasti a blahobyt občanů budou pro mě vždy nejvyšším cílem.“ Po přísaze mu dosluhující prezident Andrzej Duda předal křeslo vyhrazené pro hlavu státu a usedl vedle.
Následovala dvacetiminutová inaugurační řeč, v níž Nawrocki nastínil svou vizi pro Polsko. Kritizoval současnou vládu premiéra Donalda Tuska, kterou označil za „nejhorší v historii postkomunistického Polska“, a zdůraznil potřebu suverénního Polska v rámci Evropské unie. „Budu hlasem těch, kdo chtějí suverénní Polsko, které je v EU, ale není EU,“ prohlásil Nawrocki v inauguračním projevu.
Dále uvedl: „Musíme bojovat proti těm, kdo tlačí národ k úpadku a degradaci.“ Navrhl revizi polské ústavy a přijetí nové verze do roku 2030, protože „v poslední době byla polská ústava tak pravidelně porušována, že my, jako politická třída, musíme začít pracovat na řešeních pro novou ústavu“. Odmítl přijetí eura jako měny a nelegální migraci, přičemž zdůraznil: „Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby Evropská unie odnímala Polsku pravomoci, zejména v záležitostech, které nejsou zakotveny v evropských smlouvách.“
Po projevu položil Nawrocki věnce k pamětním deskám v Sejmu, včetně těch, které připomínají prezidenta Lecha Kaczyńského, oběti smolenské katastrofy, a poslance zabité během druhé světové války. Poté se setkal se svými příznivci před Sejmem a poděkoval jim: „Z celého srdce jsem rád, že jste dnes se mnou, s prezidentem Polska, a věřím, že budete se mnou dalších pět let, protože já budu vaším hlasem.“
Následně se prezidentský pár přesunul do varšavské katedrály sv. Jana Křtitele, kde se konala mše za prezidenta a vlast, kterou celebroval primas Polska, arcibiskup Wojciech Polak. Po mši proběhlo převzetí symbolických státních vyznamenání – Řádu bílé orlice a Řádu znovuzrozeného Polska – na Královském zámku.
Odpoledne se na náměstí Piłsudského konal ceremoniál převzetí velení nad ozbrojenými silami, kde Nawrocki prohlásil: „Prezidentský palác a Úřad národní bezpečnosti nebudou redutou odporu proti vládě v otázkách naší společné bezpečnosti, ale redutou motivace a hledání společných řešení.“
Slíbil vybudovat armádu o síle 300 tisíc vojáků, která by se stala „největší silou NATO v Evropské unii“, a dodal: „Spojenci brání pouze ty, kdo se dokážou bránit sami. Věřím, že Polsko se může během pěti, deseti nebo dvaceti let stát vojenskou velmocí v Evropě.“
Večer se Nawrocki s rodinou usadil v Prezidentském paláci, kde je uvítali Andrzej Duda a jeho manželka Agata Kornhauser-Duda. Den uzavřel „Bílo-červený pochod pro prezidenta“, kterého se zúčastnily tisíce příznivců.
Turek se vrátil z inaugurace polského prezidenta
Inaugurace nového polského prezidenta se osobně zúčastnil také poslanec Evropského parlamentu Filip Turek (Motoristé sobě). Vítězství prezidenta Nawrockého europoslanec označil za důležitý krok k posílení konzervativních hodnot ve střední Evropě a vyjádřil naději na obnovení silné spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4). „Bylo mi ctí přijmout ojedinělé pozvání a osobně pogratulovat novému prezidentovi Polska,“ uvedl Filip Turek.
Podle jeho slov může nově zvolený prezident Polska představovat důstojného protivníka progresivistickému kurzu Evropské unie a přispět ke sjednocení konzervativních hlasů v Evropě. S novým polským prezidentem se podle něj otevírá prostor ke spolupráci v klíčových otázkách migrace a zeleného údělu, kde země střední Evropy historicky pojí autentické společné zájmy. „Ochota přenést se přes sporná témata a soustředění se na to, co nás ve střední Evropě spojuje, by mělo být i leitmotivem české politiky vůči středoevropské spolupráci po říjnových parlamentních volbách,“ uvádí tisková zpráva Motoristů.
Dostál byl také na konferenci M.E.G.A.
Polsko navštívil také europoslanec Ondřej Dostál. „Vracím se z Polska z inaugurace pana prezidenta Nawrockého a konference M.E.G.A., Make Europe Great Again. Několik poznámek: Nawrocki, který byl zvolen navzdory ‚probruselské‘ garnituře premiéra Tuska, má skutečnou podporu mezi lidmi. Na inauguraci byly davy lidí, nový prezident jimi procházel takřka bez bezpečnostních opatření, žádný incident. Atmosféra jako na nejlepších demonstracích na Václavském náměstí. Lidé podávali ruku a fandili i rumunskému Simionovi, který s Nawrockým byl – i v Polsku mají na rumunské prezidentské volby názor,“ vyjádřil se po návratu Dostál.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Ve svém vyjádření pokračoval: „Ať se stane cokoli, bude vysoce žádoucí, abychom se sousedy drželi při sobě. Jak pro vyjednávání ‚s Bruselem‘ o jeho nápravě, tak pro případ rozpadu dnešních struktur, a pro silnější pozici ve věcech obchodu i bezpečnosti v multipolárním světě. K tomu právě tyto konference slouží.
A ještě jedna poznámka, důležitá: Na konference nejezdíme ve všem souhlasit a ‚kejvat‘ na vše, co se tam říká. Naopak, mnohdy tam jezdíme polemizovat, například o rozporech mezi pravicí či levicí, nebo o rozdílných pohledech zemí daných jejich historií. To platí jak pro konference MEGA, tak pro konference mimo Evropu směrem na Východ, Jih i Západ. Na rozdíl od ‚libtardů‘ si nemyslím, že když o problémech nebudeme mluvit, tak zmizí ze světa – nezmizí. Ale dialogem je možno najít, co máme společné, a jak řešit rozpory ve věcech, kde nesouhlasíme. O tom je totiž politika,“ dodal Ondřej Dostál.
