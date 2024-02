„Podrazák!“ Rakušan vyučoval pražské politiky, jak mluvit s lidmi. Narazil. A průšvih nakonec

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan hodlá pokračovat ve svých výjezdech do „opomíjených regionů,“ kde probíhají jeho Debaty bez cenzury. Pro politiky z Prahy je to prý velmi poučné a potřebné, aby dokázali pochopit problémy českých občanů. Z pokračování Rakušanových debat ale rozhodně nemají radost ve vládní koalici a bojí se nových kauz, jako byla ta se zestátněním ČEZ. Právě to lidé Rakušanovi nejvíce připomínají s tím, že STAN podráží své koaliční kolegy.

Rakušan na síti X uvedl, že jeho Debaty bez cenzury budou pokračovat i přes kritiku, která akce provází. „Množí se tu lehce šokované pohledy na to, jak ty diskuse probíhají. Ano, jsou někdy ukřičené. Ano, i vulgární. Ne, není to jejich smyslem ani mým cílem. Jsou prostě takové, jaké jsou. Bez cenzury, tak, jak jsem to sliboval. Nejezdím se do regionů povyšovat nad lidi. Kdo na nich byl, ví, že ta debata může lidi na opačných březích naopak sbližovat, i když často až po skončení oficiální části. Z výkřiků ‚skončíš ve vazbě‘ je nakonec někdy užitečná zpětná vazba,“ tvrdí Rakušan, že cílem jeho akcí není vyhrocená a vulgární debata, ale takové debaty s nespokojenými občany prostě někdy být můžou.

Pro politiky, kteří vidí svět optikou Prahy, jsou ale takové výjezdy prý velmi poučné. „Politikům v Praze, kteří se kritikům spíš vyhýbají, se to ale snadno hodnotí. Ono je dnes vůbec těžké udělat debatu! Dovolil jsem si pro to sepsat i pro kolegy, kdyby se náhodou taky chystali vyrazit, ‚Šesterku aneb Debatní zásady opatrného Rakušana‘, aby se nedopustili stejných chyb jako já,“ radí Rakušan svým politickým kolegům.

Jednotlivé rady ministr vnitra okořeňuje některými výroky, které jeho debatní výjezdy provázejí. „Jezděte i do opomíjených regionů!“ radí Rakušan, kterého se prý lidé ptají, proč jel zrovna do Karviné. „Debatujte s lidmi!“ pokračuje Rakušan s tím, že politici musejí debatovat i s těmi, kteří jim nadávají.

„Ukažte všem, že se nebojíte s lidmi otevřeně mluvit! Dejte najevo, že i vy lidem nasloucháte!“ uzavírá rady Rakušan, který odmítá kritiku, že si tím dělá PR ve stylu Andreje Babiše.

„Abych to shrnul. Lidé se chovají, jak chtějí, a mohou se mě ptát, jak potřebují. Já je nikdy za jejich dotazy nesoudil, nesoudím a soudit nebudu. Nebudu ani hodnotit, jak kdo na koho působí. Všichni jsme dospělí lidé a nemusíme se bát, když se jeden baví s druhým a třetí se na to kouká. To je za mě prostě otevřená debata občana s politikem. To, že jsme na to nebyli zvyklí, je věc druhá. A smutná. Já si na tohle zvyknu rád. Tak za týden v Mostě!“ dodává Rakušan, že Debaty bez cenzury budou pokračovat.

Dnes mají Debaty bez cenzury pauzu, protože i moje děti mají řadu důležitých otázek na ministra a já se jim je pokouším během společného lyžování zodpovědět. Takže si na chvíli oddechnou i kritici mých výjezdů.



Chtěl bych ale napsat pár slov ke komentářům, které přes týden čtu.… pic.twitter.com/fFhWurPAKa — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 5, 2024

Tyto Debaty bez cenzury ale způsobují vrásky na čele koaličním partnerům hnutí STAN. Rakušan na výjezdech často prohlašuje věci, které vláda oficiálně neschválila, jako zvedání platů policistů nebo stoprocentní odkup podílů v ČEZ. I proto lidé Rakušanovi píší, že je „podrazák“.

„Rakušan synonymum podrazáka. Podrazil Piráty, podrazí koaliční partnery. Destabilizoval UZSI a dosadil tam prospěchářského lháře. Destabilizoval policii, takže lidi znechuceně odchází,“ napsal jeden komentující.

Rakušan synonymum podrazaka. Podrazil piráty, podraží koaliční partnery. Destabilizoval UZSI a dosadil tam prospecharskeho lháře. Destabilizoval policii, tak že lidí znechuceně odchází. — Martin Karásek (@eerhfds) February 5, 2024

„Mě stále zajímá ten ČEZ, protože jste se evidentně nepřeřekl, prostě jste vypustil něco, co jste neměl. Je to tak?“ ptá se další, jak je to s odkupem akcií ČEZ.

Mě stále zajímá ten ČEZ, protože jste se evidentně nepřeřekl, prostě jste vypustil něco co jste neměl. Je to tak? — ???????????????? ???? ?????? ?????????? ?? (@Leonardo_di_ser) February 5, 2024

„Chlapec, co si dává prezidenty jiných zemí do pytle na mrtvoly, moc respektu nezíská. I kdyby se poté na hlavu postavil. Teď se ještě (znovu) zjišťuje, že podráží své vlastní kolegy v koalici. Podrazáci to mají ještě těžší...,“ přidává se další komentující a upozorňuje, že dnes hnutí STAN opět jednalo bez koaliční dohody.

Chlapec, co si dává prezidenty jiných zemí do pytle na mrtvoly moc respektu nezíská. I kdyby se poté na hlavu postavil. Teď se ještě (znovu) zjišťuje, že podraží své vlastní kolegy v koalici. Podrazáci to mají ještě těžší...https://t.co/W98FMyIKKi — trige (@trige10) February 5, 2024

Ministr pro EU Martin Dvořák (STAN) totiž jmenoval nového zmocněnce pro přijetí eura, kterým se stal ekonom Petr Zahradník. „Za zřízení pozice zmocněnce jsem rád. Starostové a nezávislí považují vstup do eurozóny za strategicky správný krok,“ reagoval Rakušan na síti X. Jenže problém je v tom, že vláda žádný takový post neschválila. Premiér Petr Fiala kvůli tomu svolal dohodovací řízení celé pětikoalice.

