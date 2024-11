„Pohádky.“ I Pehe bourá listopadový mýtus. Ale trochu jinak

„Po třiceti pěti letech už se víceméně ustálila interpretace, že si národ pád komunismu vybojoval. Z veřejné diskuse už v podstatě zmizely ‚kazisvětské‘ výklady, že porážka komunistického režimu národu zdemoralizovanému vpádem sovětských vojsk v roce 1968 a následnou érou normalizace tak trochu spadla do klína bez většího přičinění většiny občanů,“ uvádí Pehe s tím, že převážil rádoby antikomunistický výklad tehdejších dějinných událostí, jak se lidé většinově vzbouřili proti komunistické diktatuře. A varuje před nástupem autoritářství

„Hlavní proud české společnosti si prostě po roce 1989 vytvořil cosi jako pohádku, jíž se usilovně drží a kterou v době výročí sametové revoluce vypráví stále znovu,“ pokračuje Pehe. „V této pohádce většina lidí pod zlým režimem trpěla, přála si jeho konec, a když konečně přišel, pustila se do budování liberální demokracie a tržního hospodářství. Staly se chyby, ale svobodu a demokracii, které si většina národa vybojovala, máme dodnes, protože je národ chce.“

„Výročí pádu bývalého režimu by mohlo být vhodnou příležitostí nejen k oslavám, ale také ke kritickému pohledu na to, co se opravdu stalo v listopadu 1989. A na to, co a proč se během transformace společnosti po roce 1989 nepodařilo,“ míní Pehe.

Pak bychom dle jeho názoru mohli lépe pochopit, že současné průzkumy stranických preferencí ukazují, že téměř šedesát procent lidí chce ve volbách v příštím roce volit „antisystémové vůdcovské strany, jako jsou ANO, SPD, PRO, Trikolora, KSČM, Přísaha nebo Motoristé“.

„Nebude snadné liberální demokracii v příštích volbách udržet. Její úpadek přitom nenastane formou návratu totalitních praktik, čímž demokratické strany dlouho strašily ve své antikomunistické rétorice, když varovaly před návratem komunistů, ale formou ‚měkkého autoritářství‘, které se bude opírat o mnohé z mentálních stereotypů normalizační éry, s nimiž jsme se po roce 1989 odmítli utkat,“ zakončuje Jiří Pehe svůj komentář k výročí 17. listopadu 1989.

Dějištěm oslav bude jako tradičně Praha a Národní třída. Akce upomínající na 17. listopad 1989 se budou konat i na Václavském náměstí a na Vyšehradě. Program k výročí pádu komunismu chystají i v Brně a v dalších městech.

