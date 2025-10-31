„Pojmenovat po komunistovi?“ ÚSTR vyzval k veřejné debatě a pak vypnul komentáře

31.10.2025 18:15 | Monitoring

Ústav pro studium totalitních režimů navrhuje, aby se přejmenovala plánovaná stanice Olbrachtova na nové trase pražského metra D. „Proč musí nová stanice metra nést jméno po Ivanu Olbrachtovi, spisovateli, který podporoval komunismus a sám byl komunista?“ ptá se ÚSTR a vyzývá k veřejné debatě. Paradoxně přitom raději omezil diskuzi pod příspěvkem, což veřejné diskuzi zrovna neprospěje.

„Pojmenovat po komunistovi?“ ÚSTR vyzval k veřejné debatě a pak vypnul komentáře
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prohlídka ražeb trasy metra D na Pankráci

Dopravní podnik oznámil dokončení ražby stanice Olbrachtova, která se tak stala první na nové trase metra D. Zatímco dokončení ražby je podle ÚSTR významným technickým úspěchem, název stanice, která přitom ústí do ulice Olbrachtova, je prý diskutabilní.

„Proč musí nová stanice metra nést jméno po Ivanu Olbrachtovi, spisovateli, který podporoval komunismus a sám byl komunista? Proč nemůže nová stanice metra nést jméno po Josefu Bryksovi, který za svoji vlast za 2. světové války bojoval v britském královském letectvu, aby ho komunisté utýrali v jáchymovském lágru a poté ho jako psa zahrabali v Motole? Proč nová stanice metra nemůže nést jméno katolického kněze Josefa Toufara brutálně umučeného StB během nelidských výslechů? Josef Toufar se stal synonymem pronásledování katolické církve ze strany komunistického režimu," ptá se ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna.

ÚSTR proto vyzývá k veřejné diskusi o pojmenování stanice, protože je prý nutné reflektovat, jakým způsobem si společnost připomíná osobnosti spjaté s totalitními ideologiemi.

„Chceme, aby se naše děti ptaly svých rodičů, učitelů, kdo to byl ten Olbracht? To byl ten, co napsal agitační pamflet Anna proletářka? Nebo chceme, aby se ptaly, kdo to byl ten Bryks, co udělal ten Toufar? Je pouze na nás jaký odkaz minulosti, a tedy i budoucnosti, předáme nově nastupující generaci. Pokud chceme, aby mladí lidé byli resistentní vůči totalitním, diktátorským a autoritativním režimům, musíme jí předkládat nezkreslený obraz zločinného komunistického režimu. Žádný totalitní režim nevede k osvobození člověka, ale k jeho zotročení,“ prohlásil ředitel Ladislav Kudrna.

Paradoxem ale je, že ÚSTR omezil diskuzi pod svým příspěvkem, čímž veřejnou debatu v zásadě znemožňuje. Toho si všímá i novinář Jindřich Šídlo ze Seznam Zpráv. „Myslím, že je opravdu fajn, když zrovna ÚSTR omezí debatu pod svým silným názorem, v němž vyzývá k veřejné diskusi,“ píše ironicky.

Stanice by se podle něj sice mohla jmenovat jinak, ale název Olbrachtova je logický, když je stanice poblíž ulice Olbrachtova, jejíž přejmenování přitom není na pořadu dne. „Jinak by se ta stanice mohla samozřejmě jmenovat jinak, třeba Na strži, akorát je taky zrovna u Olbrachtovy ulice, která přežila i velké přejmenování v roce 1990,“ připomíná Šídlo.

autor: Jakub Makarovič

