„Politický boj? My neschvalujeme nouzový stav pro, nebo proti vládě.“ Gazdík odpovídal veřejnosti

„Stále slyšíme, že vláda dělá všechno špatně. Jak byste to dělal vy, kdybyste byl ve vládě?“ obrátil se tazatel na poslance Gazdíka. Ten jednoznačně odpověděl, že by se rozhodně jako opoziční strana řídili radami odborníků.

A jedním dechem doplnil: Ale především, nejdříve bychom se dohodli ve vládě, co a jak dělat, a nestříleli bychom od boku, co „by se mohlo stát“, jak to dělá tato vláda.

Čtenáře se naopak sám zeptal, zda mu nevadí, že ministr zdravotnictví něco řekne, ale premiér prohlásí, že je to „blbost“. „Opravdu Vám to nevadí? Já bych čekal, že se chlapci nejdříve domluví a nebudou občany bombardovat protichůdnými nápady na proticovidová opatření,“ dodává Gazdík.

„A vy si myslíte, že Babiš by ty děti v zájmu preferencí do škol neposlal?“ zněl následně další dotaz. „No, zatím je do škol neposlal. A ministra školství tlačíme alespoň k tomu, aby návrat dětí do škol připravil,“ reagoval poslanec hnutí STAN.

Další otázka směřovala na nouzový stav, jehož pokračování poslanci v pátek umožnili do 11. dubna. „Hrozně mě unavuje věčné dohadování o nouzovém stavu. Všiml jsem si jednoho. Ten, kdo má odpovědnost – vláda, ale i hejtmani jsou pro jeho prodloužení, které ale nechce opozice, která žádnou odpovědnost nemá a její úlohou je oponovat vládě. Není to tedy jen politický boj?“ dotázal se Gazdíka čtenář, podle nějž vláda svým počínáním dlouhodobě selhává.

„Nebo vám to nepřijde paradoxní? Jelikož se situace zatím lepší jen mírně, není prodloužení namístě? Víte, mně je jedno, zda je tu nouzový stav, nebo ne. Hlavně ať se karta obrátí a žijeme tu jako dřív,“ dodal ke svému dotazu.

Poslanec odmítl, že by se jednalo o politický boj. „Není to politický boj. A moc rád bych zdůraznil jedno: nouzový stav schvalujeme nebo neschvalujeme ne proti nebo pro vládu – rozhodujeme se podle toho, co je nutné pro lidi této země, podle zátěží nemocnic, růstu počtů těžce nemocných apod.,“ vysvětloval Gazdík, že jde o zpomalení epidemie a zároveň urychlení očkování.

„A ano, máte pravdu – vláda zpackala, co mohla. Očkování organizují hejtmani, vláda jim jen – liknavě – dodává vakcíny,“ konstatoval.

V rámci další otázky týkající se názoru na to, jak vláda nakládá s financemi, Gazdík nešetřil kritikou. „Nejsem spokojen s tím, jak vláda nakládá s veřejnými financemi, fakticky s penězi z našich daní. Také jsme jako poslanci za STAN státní rozpočet nepodpořili. Já jen doufám, že po parlamentních volbách už o státních financích nebude rozhodovat současná ministryně ani nikdo z ANO,“ napsal Gazdík.

Spolu s tristním stavem státní kasy vyvstávají mezi občany obavy např. o budoucnost zvířat v zoologických zahradách. „V současné době hrozí z nedostatku financí vybíjení zvířat v zoologických zahradách. Jak můžete jako sněmovna pomoci?“ zajímala se tazatelka.

Ze strany Gazdíka byla však ubezpečena, že nic takového v plánu není. „Četl jsem vyjádření jen jednoho ředitele jedné zoologické zahrady, nemyslím, že by teď hrozilo hromadné vybíjení zvířat. A nedovedu si představit, že by zřizovatelé (v případě pražské zoo je to metropole) nedali peníze a nechali zvířata vybíjet. Považuji to za nesmysl,“ uzavřel.

