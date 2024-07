„Poslanecké nuly.“ Macinka se u vyznamenání rozjel. Řešila se „ostuda Sněmovny“

Prvním tématem Podtrženo, sečteno byly prezidentské volby v USA. Republikáni nově vyzvali kandidáta a zároveň úřadujícího prezidenta Joe Bidena k odstoupení. Podle Republikánů už úřad nezvládá. „Docela mě zaráží, že to žádají Republikáni. Proč to chtějí, vždyť Republikáni přece musí držet Bidenovi palce, aby to doklepal až k volbám. Protože pokud to bude duel Biden vs Trump, tak nikdo nejspíš nepochybuje, že to Biden tak úplně nevyhraje, ne?“ mínil Macinka.

„Už se objevilo to dítě, které řeklo – vždyť císař je nahý. Debata ukázala, že Biden je pomatený stařík, který tam ‚bidenuje‘, neví kam má jít, z té debaty ho musel odvádět doprovod, občas neví, co mluví, plete si Írán s Irákem,“ popsal Macinka. Podle něho by Republikáni měli držet Bidenovi palce, aby kandidaturu nestáhl. Protože pokud Demokraté nasadí někoho jiného, třeba i neznámého, můžou v USA zvítězit protitrumpovské nálady a zvolit ho. Druhou možností Demokratů podle Macinky je, že nabídnou výrazného viceprezidenta, který by Bidena k volbám dovedl, vyhrál by za něj volby, načež by Biden odstoupil a úřadu prezidenta se chopil viceprezident.

Následně v pořadu přeřadili na další téma. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka si trvá na prolomení bankovního tajemství u žadatelů o sociální dávky. Prolomení by znamenalo, že kdokoliv, kdo si zažádá u státu o sociální dávky, tím dá souhlas úřadu, aby mu prolustroval příjmy na bankovním účtu a na jejich základě rozhodl o přiznání či nepřiznání dávky.

„To je hrůza. Neuvěřitelné. Jurečka neustoupil. Jak je ministrem sociálních věcí, má na starosti sociální dávky, touží po tom aby co nejvíce lidí bylo na sociálních dávkách. Dokonce se tím ta vláda chlubí. Jejich sen je, abychom všichni byli na sociálních dávkách. A teď se ukazuje, že aby lidé na dávkách být mohli, tak Jurečka chce, aby stát viděl na jejich bankovní konta. Za co lidé utrácejí, jaký mají zůstatek. Prostě oni chtějí vidět do posledních detailů našeho života,“ zhodnotil to kriticky Macinka.

Dalším tématem byla nová ceremoniální olympijská kolekce z rukou Jana Černého. Na novou kolekci reagoval legendární český sportovec Roman Šebrle na Facebooku slovy „Hastroš… To je jediné slovo, které mě napadá…“ Co na novou kolekci a Šebrleho kritiku říká Petr Macinka?

„Vždy je to klasická debata jednou za čtyři roky, kdy se před olympiádou objeví nějaký excentrický potrefený návrhář a vymyslí nějakou takovou šílenost, tady župan. Na sebe bych si to nevzal, nemohu do toho mluvit, nejsem žádným sportovcem,“ zhodnotil Macinka nový výkřik sportovní olympijské módy. „Český olympijský výbor přenechal zakázku na tvorbu kolekce evidentně nějakému letenskému nebinárku, které v klimatické úzkosti,“ myslí si lídr Motoristů.

Zastavili se i u slov bývalého prezidenta Miloše Zemana, který na XTV zkonstatoval, že jeho vyznamenání v Poslanecké sněmovně „zablokovaly poslanecké nuly“. Podle Macinky záleží na tom, jestli vyznamenání zablokuje i nynější prezident.

„O vyznamenání rozhoduje prezident s kontrasignací nejlepšího premiéra a světového lídra,“ popsal praxi ironicky Macinka. „Toto je obrovská ostuda Poslanecké sněmovny. Ať si o něm myslíme co chceme, tak Miloš Zeman deset let ta vyznamenání uděloval, deset let byl z titulu své funkce nositelem Řádu Bílého lva a Řádu TGM a za tu dobu dostaly vyznamenání desítky lidí. A to jsou lidé vyznamenaní Českou republikou, ne Milošem Zemanem. Ve slušné společnosti prezident, který ve funkci skončil, byl následně oceněn.“ Podle Macinky se tím ztvrdilo, že řády ve své funkci uděloval. „Ze strany poslaneckých nul je to vlastně urážka všem těm lidem, kterým Miloš Zeman ta vyznamenání dal." A upozornil, že jedno z posledních ocenění dal Zeman Volodymyru Zelenskému. „Je to ukázka toho, že jsou to nuly, zapšklé nuly, žlučovité nuly,“ shrnul téma Macinka.

Došlo i na návštěvu maďarského premiéra Viktora Orbána na Ukrajině, kde tamního prezidenta Zelenského žádal, aby se snažil docílit příměří. „Mír je teď nereálný. Žádat příměří je velmi proukrajinský postoj. Příměří je preference života před smrtí,“ zamyslel se nad poselstvím Orbánovy cesty na Ukrajinu Macinka a dodal, že ti, kteří se teď Orbánovi posmívají nebo mu nadávají, tak ti preferují smrt před životem.

Nakonec došlo i na kauzu Dozimetr, která už několik let doléhá na Českou republiku. „Kauza Dozimetr je taková vlajková loď hnutí STAN, nejviditelnější výsledek existence hnutí STAN. Hnutí STAN není žádná politika, nic líbivého, ale leckdo by mohl nabýt dojmu, že ti lidé si tam prostě přišli brutálně nakrást,“ nešetřil koaliční vládní hnutí STAN Macinka.