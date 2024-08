„Pospíšil tyhle chirurgy miluje.“ Bodání v Německu dostalo Foldynu do varu. Ale nebyl sám

Solingen, město se 160 tisíci obyvateli, prožilo krvavé chvíle. Útočník s nožem tam napadl několik lidí. Tři zavraždil a osm dalších zranil, z toho pět těžce. Policie vyslýchá svědky útoku. Podle německého kancléře Olafa Scholze (SPD) musí být pachatel „rychle zatčen a potrestán v plném rozsahu zákona“.

Podobně se vyjádřila i německá ministryně vnitra Nancy Faeserová. „Truchlíme nad lidmi, kteří byli hrozným způsobem vytrženi z jejich životů. Bezpečnostní orgány budělají vše, aby dopadly pachatele a prošetřily pozadí útoku. Policie v Severním Porýní-Vestfálsku má veškerou podporu spolkových úřadů,“ sdělila ministryně.

Premiér Hendrik Wüst označil útok za „akt nejbrutálnějšího a nejnesmyslnějšího násilí“. Zločin „zasáhl naši zemi do srdce“, napsal politik CDU na platformě X. Severní Porýní-Vestfálsko je sjednoceno v šoku a smutku. „Zatím nemůžeme říci nic o osobě nebo o motivu,“ řekl ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul poté, co v noci získal snímek místa činu. A že „neexistují žádná spolehlivá fakta a práce na místě činu pokračují“.

Ministr zahraničních věcí ČR pirát Jan Lipavský na sociální síti X napsal, že je útokem „hluboce zarmoucen“.

„Jsem hluboce zarmoucen tragédií v německém Solingenu, kde po brutálním útoku nožem zemřeli tři lidé a další bojují o život. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám obětí. V této těžké chvíli myslím na naše německé přátele,“ napsal šéf české diplomacie.

Boris Šťastný, jenž se stal členem Motoristů a s podporou hnutí ANO kandidduje do Senátu, se na sociální síti X rozepsal víc.

„Solingen. Západoněmecké město, které dalo nožům jméno. Během městských slavností, kde lidé oslavovali 650 let od založení města, pobodal útočník arabského vzezření dvanáct lidí, tři z toho zemřeli. Po útočníkovi policie stále pátrá. Útok není ojedinělý. Podle dat se v Německu jen za loňský rok odehrálo 8951 zločinů s použitím nože, to znamená přibližně 25 denně. I proto jsem u nás nekompromisně proti migračnímu paktu! Povinná solidarita je čistokrevné zlo a zrada na občanech. Migranty, které nechceme, nám nemá právo nikdo přidělovat. Petr Fiala (ODS) s Vítem Rakušanem (STAN) otevřeli dveře neřízené migraci, která přinese chaos, nárůst kriminality a útok na samotné kořeny naší společnosti. Migrační pakt v podobě, v jaké byl přijat, musí být dodatečně odmítnut,“ zdůraznil kandidát na senátora Boris Šťastný.

Exministryně spravedlnosti za hnutí ANO Helena Válková prohlásila, že jde o výstrahu pro všechny.

„Tragédie, ke které došlo včera v Solingen, je výstrahou pro všechny, kdo podceňují naši bezpečnost ve prospěch nediferencovaného přijímání uprchlíků ze všech části světa, aniž by dohlédli možných důsledků pro příští generace Evropanů. Upřímnou a hlubokou soustrast našim sousedům,“ napsala na sociální síti X.

Senátor Zdeněk Hraba promluvil o šílenství.

„To, co se stalo v německém Solingenu, je šílené v několika rovinách. Předně je to šílená lidská tragédie. Dej, Pane, obětem věčné odpočinutí. Je to však šíleně smutné, kam až to nechali ti, kteří jsou za to zodpovědní, zajít. Šílené, kolik lidí v Evropě trpělo a trpí kvůli migračnímu experimentu ať už byl přímou příčinou nebo inspirací. A šílené, že se nepochybně i po takovýchto případech najdou od reality odtržení jedinci popírající jasný fakt, že příchozí z kulturně-nekompatibilních kultur páchají násobně více zločinů a že jsou tito lidé bezpečnostní hrozbou...“ napsal taktéž na sociální síti X.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna doplnil, že „Jiřina Pospíšil“ z TOP 09 podobné „chirurgy miluje“.

„Ponese někdo politickou odpovědnost?! Jiřina Pospíšil tyhle chirurgy miluje!"





„Kdy poženou politiky k zodpovědnosti? Toto je důsledek politiky, která kriminalizuje odpůrce migrace, kterou oni násilím zákonných opatření prosazují. Novodobý nacismus. Zvrácená ideologie prosazovaná mocí," dodal ještě Foldyna v dalším příspěvku na Facebooku.

