„Pozvracím se.“ „Aha, chvilkaři.“ „Vypadni!“ Dusný mítink Andreje Babiše. O Zemanovi i základně USA v Česku

„Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za pozvání…“ „Česky!“ ozvala se připomínka z publika sotva se premiér chopil mikrofonu. A nebylo to naposled, co předsedu vlády Andreje Babiše přerušovaly poznámky z davu. Kromě bouřlivého potlesků příznivců čekalo na předsedu vlády v kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm i pár nespokojených, kteří svůj nesouhlas s jeho politikou dávali hlasitě najevo. Někteří tedy jen do doby, co zůstali v sále nebo je v sále ostatní tolerovali. „Tady jsou chvilkaři. Já se divím, že chodí na naše akce. My nechodíme na jejich akce,“ smál se premiér. „Nejsem chvilkař!“ následovala reakce z publika. Premiér vysvětlil, že byl do Rožnova pozván a předeslal, že nechá hlavně na publiku, o čem bude během debaty řeč.

Pak se pustil do úvodního komentáře. Hlavním tématem je teď koronavirus. K pomoci Číně zmínil: „Řekl jsem, že máme zásoby akorát pro naše nemocnice a nechci je poskytnout Číně, protože nevíme, co se ještě stane. Roušky používají naši lékaři a spotřeba našich nemocnic je 2 miliony měsíčně. V této chvíli máme akorát pro sebe, pro naše nemocnice. Na vládě jsme se dohodli, že pošleme Číně finanční pomoc,“ popisoval Babiš s tím, že zajistí také návrat našich lidí a budou zrušeny veškeré lety z Číny. „Nevím, jestli vás to zajímá, ale Česká televize o tom mluví od rána do večera. Děláme maximum pro naše lidi, aby ti, kteří se chtějí vrátit, se vrátili,“ dodal.

„Chodím do krajů hlavně kvůli národnímu investičnímu plánu, nemocnicím, nejen kvůli dopravní infrastruktuře,“ podotkl. Upozornil na blokování stavby některých silnic aktivisty, pak představil další plány na investice do zdravotnických zařízení. Hovořil o přípravě rozpočtu na rok 2021, kdy priorita jsou důchody, které představují třetinu rozpočtu. „Z hlediska rozpočtu jsme jedni z nejlepších v Evropě. Naše veřejné rozpočty jsou přebytkové. Kraje, obce a města mají na účtech asi 340 mld. korun. Praha má 70 mld. korun. Stát má dluh, ale ten je nízký vůči HDP, jak se to počítá v Evropě, klesl pod 30 procent, jsme třetí nejlepší v Evropě.“ V obecné rovině si také postěžoval na média. „V mediálním prostoru máme stále nějaké informace, spíš dezinformace, na síti to nestačím vyvracet, co jsme řekli. Je to náročné, co se týká médií. Většinou soutěží, kdo bude první, něco řeknou, není to pravda. Pak se to těžko opravuje, trvá to několik hodin, aby byli ochotni to opravit,“ upozornil.

Po úvodním komentáři premiéra došlo na dotazy od občanů. Některé napsali lidé na lístky, jiné dávali přímo z publika.

Babiš: Žádnou základnu tady nepotřebujeme

Jeden z prvním dotazů se věnoval nápadu Alexandra Vondry postavit americkou základnu v Mošnově. „Saša Vondra řekl, že by si přál takovou základnu. Přání se mu nesplní. Žádnou základnu tady nepotřebujeme. Jsme členy NATO, snažíme se plnit naše závazky, náklady na obranu jsou stále vyšší,“ komentoval Babiš. „U nás o tom neuvažujeme. Možná to bude program ODS, ale pro nás to není téma,“ dodal.

Na programu byl také plán likvidace dolu Frenštát. Premiér ujistil, že neuvažují o těžbě, zmínil, že se vedou debaty o tom, jak dlouho bude OKD těžit.

A další otázka: „Plánujete sloučit ministerstvo průmyslu a dopravy?“ „Klasika našich novinářů. Vytržené z kontextu,“ poznamenal premiér. A zopakoval svůj názor na většinový systém. „Koaliční systém je to nejhorší, co může být. V Izraeli mají dokonce 28 ministrů, aby všechny strany nakrmili,“ uvedl. Připomenul, že vláda je menšinová. „Kdyby byl většinový systém. Mohli bychom sloučit Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Naši předkové to postavili vedle sebe. Budovy jsou stejné, je tam ještě chodba. Ty dva resorty by mohly být spolu. Nebo i sloučení MPO a dopravy. Ale není to reálné, nikdo by to neodsouhlasil. Kompetenční zákon… Je plno kritiků… Pan Havlíček nastoupil, ruší jednu IT zakázku za druhou. IT je prokletí našeho státu. Historicky každé ministerstvo bylo obsazeno nějakou IT firmou, nikdy jsme to pořádně neuchopili. V podstatě nás vydírají,“ popisoval premiér s tím, že to Havlíček zvládne.

„Abych se nepozvracel…“ Ne, to není člověk z Rožnova?

Dále byla řeč o dopravě a zpoplatnění komunikací. „Musíme si hlavně říct, jak to všechno bylo. Nám stále vyčítají, jak dlouho jsme ve vládě…“ začal premiér a z publika zaznělo: „Kalousek!“ A premiér pokračoval, jenže v davu už to začínalo vřít a lidé se dohadovali o tom, kdo si „nahrabal“ miliardy. Premiér mezi tím popisoval, jaký měl rozpočet, co udělal jako ministr financí a dostal se až ke svému pravidelnému komentáři na sociální síti Čau lidi. „Kdo to píše?“ ozvalo se opět z publika. V té chvíli už se ti, kdo chtěli poslouchat názory premiéra bez poznámek, naštvali: „Vypadni!“ zněla nekompromisní výzva z okolních sedadel v sále.

„Tento člověk není z Rožnova,“ snažil se zachraňovat napjatou situaci starosta města Radim Holiš (ANO) z pódia, který vystupoval na besedě jako moderátor. Pokus nevyšel. „Já jsem z Rožnova,“ ohradil se rázně oponent a přitvrdil na adresu premiéra. „Abych se nepozvracel z tohoto člověka!“ To už jeho okolí nevydrželo: „Vypadni! Běžte ven!“ zesiloval tlak.

Premiér v průběhu roztržky v sále stále pokračoval ve vysvětlování a sděloval, že skládá lidem účty, ale ani tohle se neobešlo bez poznámky. „Tak je skládej, ty vole!“ To už si poznámku neodpustil ani premiér a zareagoval pochvalou našich demokratických principů: „Jakou máme svobodu a demokracii. Super, ne?“ Mezitím, co jeho nejhlasitější kritik odcházel ze sálu, se věnoval hlasování v minulých vládách. Vysvětlil, že se zpoplatněním silnic přišel Sobotka a těžko s tím mohl něco udělat. „Není to naše dílo,“ upozornil.

Beseda s premiérem v rožnovském kině Panorama.

Tak hlavně, aby to nějaký starosta „nepodělal“

Lidé se zajímali také o strategii ANO do krajských voleb. „To je tajné,“ smál se Babiš, který se předcházejícími událostmi nenechal rozhodit ani o milimetr. A věnoval se problematice krajských voleb. Je prý rád, že není v komunální politice. „Jakou tady máte strategii? Já se vždycky klepu hrůzou, aby nějaký náš starosta nebo hejtman něco nepodělal. A co na to říkáte, pane Babiš, že ten váš starosta má blbou značku, blbý auto a takovou smlouvu a tohle… To se mě ptají. Kdybych to dělal nedemokraticky, tak děláme jenom Parlament, jsme v těžkém balíku jako Piráti. My jsme demokratičtí. Tak řekněte členům, jakou máte strategii,“ vyzval místního starostu Babiš.

Pak došlo i na prognózu výsledků krajských voleb. Babiš připomenul minulé dohody v krajích. Zmínil, že všechny strany jsou o lidech. „Měli jsme pietu za pana Kuberu a je mi to velice líto. Byl to skvělý člověk, se kterým jsem si také rozuměl, ale s panem politologem si nerozumím. Je mi to velice líto. A s paní hejtmankou Stráskou si také rozumím a s Čunkem si také rozumím,“ podotkl s tím, že do krajské kampaně nebude v regionech kecat, jak doslova řekl. A bude si hledět své kampaně. „Já budu mít kampaň za rok. Je tolik kandidátů. Bartoš trénuje na premiéra…“

Došlo i na volbu prezidenta a starosta Holiš opět narazil, když řekl: „Máme v Rožnově takovou tradici, že bychom chtěli prezidenta, že vyjde z Rožnova na Radhošť.“ „Mně se vůbec nelíbí to, co jste teď řekl,“ vymezil se rázně premiér a sklidil potlesk. Ocenil, že prezident Miloš Zeman mluví bez papíru. „A že je nemocný? Tak bohužel. Pana prezidenta plno lidí nesnáší. Nejsem nadšený z jeho okolí. Od revoluce máme poprvé, že se prezident a premiér nedohadují. Na plno věcí máme jiný názor… Pražská kavárna si přeje paní Čaputovou…Máme asi třicet kandidátů na prezidenta, tak fajn uvidíme… Stále se rozmnožují… Je jich mraky. Plný Senát toho je. Neřeším to,“ rozjel se Babiš.

Během debaty, kterou už doprovázel častější potlesk, zmínil premiér, že předpokládá rychlejší změny ve státě. „Jde to pomalu. Víme, kam směřujeme. Ale ministři nerostou na stromech. Lidi v politice jsou jiní než v byznysu. Normální člověk z byznysu nejde do politiky. Jsem výjimka, která potvrzuje pravidlo,“ dodal. Ale znovu prý by „do toho nešel“.

Došlo i na Kalouska, a když Babiš vysvětloval, co je a není pravda na téma důchody, už zvýšil hlas. „Důchodci nikdy nedostali tolik peněz jako za nás,“ konstatoval za bouřlivého potlesku.

Postavili nemocnici za deset dní. To by Čunek nedal

Premiér hovořil o nákladech na zbrojení i o NATO. „Jsem rád, že jsme v NATO, protože proti nám stojí režimy, které nejsou demokratické. Ta Čína není demokratická. Předvedli nám to. Za deset dní postavili nemocnici. To Čunek by nedal za deset dní,“ bavil Babiš publikum. Zmínil, že musíme vyzbrojit naši armádu, zároveň popisoval, kolik peněz jde na zbrojení a jak se v OSN neumí domluvit. „Když vidím, jak funguje svět… Je to obrovská zkušenost. Jednou o tom napíšu knížku a budu bohatý,“ upozornil za smíchu v sále. „V reálu to funguje úplně jinak, než o tom čtete v novinách,“ dodal.

Babiš uvedl, že se ve státě daří a kritikům by doporučil stáž na předměstí Paříže, Berlína nebo Londýna. Řeč byla o klíčových investicích, klimatické změně atd. „Je to boj a musíme vybojovat peníze, které potřebujeme,“ poznamenal k evropské politice. „Na to potřebujeme spojence, v tomto V4 funguje perfektně,“ dodal s tím, že Evropa není jen Francie a Německo.

Řeč byla i o elektromobilech. „Stále říkám. V této chvíli je to auto pro bohaté. Je potřeba se zeptat lidí, kolik to bude stát. V Norsku je to potřeba dotovat,“ uvedl. „Principiálně říkám, tak se o tom bavme, ale nemůže to být černobílé,“ dodal a uvažoval nad tím, odkud jsou baterie. „Kdo řekl, jak recyklujeme baterie? A zase jsou z Číny,“ upozornil a popsal rozsah automobilové výroby v Česku. „Nemůžeme si dovolit ohrozit náš automobilový průmysl,“ dodal. I když jde o trend, premiér odmítá, aby byli výrobci nuceni do výroby a lidé do nákupu.

Finále besedy přineslo velký aplaus pro premiéra. Na setkání přišly stovky lidí, v místním kině nebylo k hnutí. Po skončení debaty lidé čekali na podpisy a někteří využili možnosti se s předsedou vlády vyfotografovat. Dalším ke snímku stačil i portrét na chodbě kina.

Některým stačil ke společné fotce portrét premiéra.

